Az öt legjobb Al Pacino-film – Fedőneve: Donnie Brasco

Alfredo James Pacino, ahogy kevesen ismerik a nevét, 1940, április 25-én született New Yorkban. A filmtörténet egyik legmeghatározóbb alakja. Számos nagyon jelentős filmben szerepelt, alakított tekintélyt parancsoló gengszterfőnököt, vagány zsarut, fanatikus futballedzőt, és eljátszotta magát az ördögöt is. Ezért nagyon nehéz volt öt filmet kiemelni az elképesztően színes, csodálatosabbnál csodálatosabb, emlékezetesebbnél emlékezetesebb alkotásokból álló filmográfiájából. De ennek a sorozatnak az a lényege, hogy megpróbáljuk kiválasztani az öt legjobbat Al Pacino filmjei közül. Mindig lesznek olyan filmek, amelyeket joggal keresnek a tisztelt olvasók a toplistánkon, de ez egy szubjektív összeállítás, sajnos nagyon sok nagyszerű film nem kapott helyet rajta. Ezen a héten a listánk ötödik helyezettjét szeretnénk bemutatni önöknek, az 1997-es Mike Newell által rendezett Fedőneve: Donnie Brasco-t (Donnie Brasco).

5. Fedőneve: Donnie Brasco (Donnie Brasco, 1997)

A film valós eseményeken alapul. Joseph D. Pistone személyes története, aki az 1970-es években sikeresen beépült a New York-i Bonanno maffia családba. Ahol áldásos tevékenységének köszönhetően számos ítélet is született. Mindig izgalmas, ha egy FBI-ügynök beépül a maffiába. Hálás történet, főként akkor, ha a történetet maga az élet írta. Pistone összefogott Richard Woodley-val, és saját történetéből írt regényt, majd forgatókönyvet. Amit Mike Newell zseniális érzékkel filmre is tudott vinni. Ráadásul olyan remek arányérzékkel, hogy a film megmarad ugyan egy remek gengszterfilmnek, minden jellegzetes elemével, de mégis többé tud válni, mert a tudatosan, mértani pontossággal felépített jellemek és a parádés színészi játék együtt több értelmezést is kinyit a néző számára.

Fotó: Mafab.hu

Ezért tudott a Fedőneve: Donnie Brasco kultfilmmé válni. Donnie Brasco (Johnny Depp) FBI-ügynökként beépül a maffiába, de közben barátságot köt megfigyelésének tárgyával, Benjamin „Lefty” Ruggieróval (Al Pacino). Ez a kettősség a macska-egér harc és a barátság, mint olyan végigvonul az egész történeten. Donnie a megfigyelés, beépülés során egyre jobban kötődni kezd, egyre mélyebbre merül az alvilágban, eközben teljesen tönkremegy a kapcsolata a feleségével. Nem tudja már, hogy hova is tartozik valójában. Az ezúttal idősödő piti maffiózót játszó Al Pacino ebben a szerepben is zseniális, sokadik gengszterfigurát alakítva is meg tud újulni.