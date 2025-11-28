növénytermesztésőszi vetésbúza

Jól jött az eső a földeknek, különösen kedvez a búzának

Jót tettek az utóbbi napok esőzései az elmúlt években nagy vízhiányt felhalmozott földeknek, a búza pedig kifejezetten jó állapotban kelt ki. A piaci helyzet viszont kevésbé biztató, a nyomott árak mellett a búzatermelőket az export eddigi elmaradása miatt esetleg felhalmozódó készletek is aggaszthatják.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 5:32
A hazai búzatermés nagy része tárolókban várja sorsát Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A búzavetések nagyon szépek, a tavalyi állapottal ellentétben jó sűrű az állomány, nincsenek kelési hiányosságok – mondta lapunknak Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ez azonban a szakértők szerint nem is az elmúlt napok csapadékának, hanem a szeptemberi esőzéseknek köszönhető. Az elmúlt napok csendes esőzése már kevésbé hatott a lassan nyugalmi állapotba kerülő növényeknek, viszont nagyon jót tett a talaj vízháztartásának.

Aerial view of wheat crop seedling. (Photo by IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST / Science Photo Library via AFP), búzavetés
Idén jó állapotban vannak a búzavetések, sűrű az állomány 
Fotó: IGOR STEVANOVIC/SCIENCE PHOTO / IST

A jelenlegi időjárás nagyon kedvező a búzának, de a napokban hullott csapadék nyilvánvalóan nem pótolta azt a többéves hiányt, amit a talajok felhalmoztak. Tavaly például egész novemberben csupán 31 milliméter volt az országos átlag, az idei viszont kevésbé száraz november: egyes híradások szerint volt olyan terület – például a Dunántúl északkeleti részén és a Börzsöny-vidéken –, ahol egyetlen nap alatt 67,4 milliméter csapadék esett. A szerencsésebb térségekben néhány nap alatt két-három téli hónapnak megfelelő csapadék hullott, de vannak olyan alföldi területek, ahol csupán néhány milliméter esőt mértek. 

Jó képet mutatnak a búzavetések

A nagyobb mennyiségű csapadékot kapott földeken a víz jó eséllyel nagy százalékban le is tudott szivárogni a mélyebb rétegekbe, hiszen csendes, hideg esőként érkezett.

Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest a szakértők jobb képet mutató búzatáblákat látnak, amelyek területe is növekedett. 

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb jelentése szerint a tavalyi 922 ezer hektár után idén 994 ezer hektáron vetnek a gazdálkodók őszi búzát.

Lakatos Zoltán szerint a szántóföldi biztatóbb helyzetképpel szemben a piaci kilátások borúsabbak. Az export nagyobb gyengén működik, aminek az a fő oka, hogy a világpiaci árak alacsonyabbak, mint a magyarországiak. Pedig utóbbiak is lejjebb araszoltak, és a 78-80 ezer forintos tonnánkénti árak helyett már 74 ezer forintról szólnak a hírek. Az biztos, hogy az idei termés lényegesen jobb minőségű, mint a tavalyi, hiszen jóval nagyobb arányú benne a malmi búza aránya. Csakhogy gyakorlatilag leállt a piac, minden belpiaci szereplő bevásárolt, 

  • a feldolgozóipar és 
  • a takarmánygyártók is, 
  • a kereskedők 

pedig az említett okok miatt kivárnak.

Lakatos szerint ha nem indul be hamarosan az export, már fizikai akadálya lesz annak, hogy ne ragadjon be a búza, és számításai szerint akár közel 800 ezer tonnányi itt maradhat készleten. Ez pedig nemcsak a mostani árakat nyomja, hanem a jövő évi aratás eredményeként a magtárakba kerülő terményét is.

Pang a kukoricapiac is

Ráadásul a kukoricát sem veszik. Az AKI beszámolója szerint november 12-i állapot alapján a tervezett terület 97 százalékának betakarítása után 3,7 millió tonna az összes termés (kevesebb, mint a néhány hete várakozásként megfogalmazott 4,2 millió hektár), ami alapján akár árfelhajtó hatást érzékelhetnének a piacon, 

az import azonban nem engedi, hogy emelkedjenek az árak. 

Jelenleg 72 ezer forintos tonnánkénti árakról szólnak a hírek, ami legfeljebb a tavalyi szint, de inkább alacsonyabb.

A piac pangásáról és nyomott árakról számolt be Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége tanácsosa is. A Nemzetközi Gabonatanács novemberi világpiaci előrejelzése a búza és a kukorica esetében az eddig előrejelzett történelmi rekordhoz képest is felfelé korrigált, vagyis a korábbinál nagyobb össztermést vár, ami nem az áremelkedés irányába hat, és tovább gyengíti a magyarországi termés exportesélyeit. A tőzsdei árakban február óta inkább stagnálás figyelhető meg, de az idézett előrejelzés alapján nehéz elképzelni, hogy rövid távon felfelé induljanak az árak. Márpedig az idő egyébként sem a magyar termény kivitelének dolgozik, decemberben ugyanis kevés esély van arra, hogy élénküljön a piac, és a január is nehezen szokott indulni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekZelenszkij

Az ukrajnai háborún mindenki keresni akar

Horváth József avatarja

Washingtonban már dossziékba rendezik a bizonyítékokat egy újabb korrupciós ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.