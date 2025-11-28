Jól jött az eső a földeknek, különösen kedvez a búzának

– A búzavetések nagyon szépek, a tavalyi állapottal ellentétben jó sűrű az állomány, nincsenek kelési hiányosságok – mondta lapunknak Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ez azonban a szakértők szerint nem is az elmúlt napok csapadékának, hanem a szeptemberi esőzéseknek köszönhető. Az elmúlt napok csendes esőzése már kevésbé hatott a lassan nyugalmi állapotba kerülő növényeknek, viszont nagyon jót tett a talaj vízháztartásának.

Idén jó állapotban vannak a búzavetések, sűrű az állomány

Fotó: IGOR STEVANOVIC/SCIENCE PHOTO / IST

A jelenlegi időjárás nagyon kedvező a búzának, de a napokban hullott csapadék nyilvánvalóan nem pótolta azt a többéves hiányt, amit a talajok felhalmoztak. Tavaly például egész novemberben csupán 31 milliméter volt az országos átlag, az idei viszont kevésbé száraz november: egyes híradások szerint volt olyan terület – például a Dunántúl északkeleti részén és a Börzsöny-vidéken –, ahol egyetlen nap alatt 67,4 milliméter csapadék esett. A szerencsésebb térségekben néhány nap alatt két-három téli hónapnak megfelelő csapadék hullott, de vannak olyan alföldi területek, ahol csupán néhány milliméter esőt mértek.

Jó képet mutatnak a búzavetések

A nagyobb mennyiségű csapadékot kapott földeken a víz jó eséllyel nagy százalékban le is tudott szivárogni a mélyebb rétegekbe, hiszen csendes, hideg esőként érkezett.

Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest a szakértők jobb képet mutató búzatáblákat látnak, amelyek területe is növekedett.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb jelentése szerint a tavalyi 922 ezer hektár után idén 994 ezer hektáron vetnek a gazdálkodók őszi búzát.

Lakatos Zoltán szerint a szántóföldi biztatóbb helyzetképpel szemben a piaci kilátások borúsabbak. Az export nagyobb gyengén működik, aminek az a fő oka, hogy a világpiaci árak alacsonyabbak, mint a magyarországiak. Pedig utóbbiak is lejjebb araszoltak, és a 78-80 ezer forintos tonnánkénti árak helyett már 74 ezer forintról szólnak a hírek. Az biztos, hogy az idei termés lényegesen jobb minőségű, mint a tavalyi, hiszen jóval nagyobb arányú benne a malmi búza aránya. Csakhogy gyakorlatilag leállt a piac, minden belpiaci szereplő bevásárolt,

a feldolgozóipar és

a takarmánygyártók is,

a kereskedők

pedig az említett okok miatt kivárnak.