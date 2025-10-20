A pangó búzapiacon inkább tárolják a terményt a gazdák

A vármegyékből érkezett információk szerint még mindig áll a búzapiac – mondta lapunknak Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa. Mint a piaci szakértők korábban beszámoltak róla, a hazai felvevők közül a malmok bevásároltak a búzából, a takarmánykeverők pedig azért vonultak kicsit hátrébb a piacról, mert a nyári várakozásokkal ellentétben nem drámaian, hanem csak szimplán gyenge lesz a kukoricatermés. Vannak olyan gazdálkodók, akik már aratás után – akkor még a jelenleginél jobb áron – eladták a búzájukat, de nem szállították el tőlük a kereskedők. A jelenlegi forgalom jó részét ilyen, már korábban eladott áru adja – mondta Csősz Tibor.

Nem nagyon mozdul a tárolókból a búza, a világpiaci folyamatok pedig sötét árnyként vetülnek a termelői reményekre / Fotó: Photothek/Lukas Barth

Az aratás óta csökkentek az árak, a termelői beszámolók szerint most tonnánként 70 ezer forint körüli ár alakult ki a piacon, ami körülbelül 10 ezer forintos csökkenést jelent a néhány hónappal ezelőtti árakhoz képest.

Az árak abban a helyzetben kerültek lejtőre, amikor a búza minősége jóval jobb, mint az elmúlt években volt.

Javító búzára persze van kereslet, ennél a minőségnél az árak 90–100 ezer forint körül alakulnak, de ebben a kategóriában szűk a kínálat. A piac pangásához az is hozzájárul, hogy azok a termelők, akiknek a búzából származó árbevétel nélkül is megvan a likviditásuk, nincsenek rákényszerítve arra, hogy szabaduljanak búzájuktól. Tárolóhelyből is van most elég, ráadásul a gyenge kukoricatermés miatt attól sem kell tartani, hogy annak kell majd a hely.

A nemzetközi helyzet mindenesetre most nem a búza árának emelkedése irányába mutat. Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) szeptemberben az előző szezonét 15 millió tonnával meghaladó, 816 millió tonna globális búzaterméssel számolt, miközben a felhasználást mintegy 815 millió tonnára becsüli. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) által idézett előrejelzés szerint a világkereskedelem a 2024/2025-ös szezonhoz képest 5 százalékkal, 215 millió tonnára emelkedik, és nőnek a készletek is: a 2025/2026-ös gazdasági év végére egy százalékkal több, 264 millió tonna búza maradhat a tárolókban.

Nem segít a magyar búza piaci helyzetén az sem, hogy az Európai Unióban – a Stratégie Grains tájékoztatása szerint – az egy évvel korábbihoz képest 20 százalékkal több, 136,1 millió tonna őszi búza kerülhet a tárolókba az idén.

A búza minősége Európa-szerte jobb, mint 2024-ben, bár fehérjetartalma némileg alacsonyabb, ugyanakkor a malmi búza mennyisége a 2019/2020-as gazdasági év óta a legmagasabb szintre, 92,7 millió tonnára becsülhető.