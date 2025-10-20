gabonapiacbúzaárakkukorica

A pangó búzapiacon inkább tárolják a terményt a gazdák

Tonnánként mintegy tízezer forinttal csökkent a búza ára az elmúlt hónapokban, ennek ellenére egyelőre nem indult be az export. A gazdálkodók – részben a gyenge búzatermés miatt rendelkezésre álló bőséges tárolókapacitás birtokában – egyelőre tartogatják a gabonát, noha a világpiacról érkező hírek nem az áremelkedés irányába mutatnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 13:38
A hazai búzatermés nagy része tárolókban várja sorsát Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
A vármegyékből érkezett információk szerint még mindig áll a búzapiac – mondta lapunknak Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa. Mint a piaci szakértők korábban beszámoltak róla, a hazai felvevők közül a malmok bevásároltak a búzából, a takarmánykeverők pedig azért vonultak kicsit hátrébb a piacról, mert a nyári várakozásokkal ellentétben nem drámaian, hanem csak szimplán gyenge lesz a kukoricatermés. Vannak olyan gazdálkodók, akik már aratás után – akkor még a jelenleginél jobb áron – eladták a búzájukat, de nem szállították el tőlük a kereskedők. A jelenlegi forgalom jó részét ilyen, már korábban eladott áru adja – mondta Csősz Tibor.

búza, Cereals, wheat on the Naturland farm Drexl, in Kaufering, 07/26/2022. Solidarity agriculture with direct marketing on the farm. (Photo by Lukas Barth / Photothek / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nem nagyon mozdul a tárolókból a búza, a világpiaci folyamatok pedig sötét árnyként vetülnek a termelői reményekre / Fotó: Photothek/Lukas Barth 

Az aratás óta csökkentek az árak, a termelői beszámolók szerint most tonnánként 70 ezer forint körüli ár alakult ki a piacon, ami körülbelül 10 ezer forintos csökkenést jelent a néhány hónappal ezelőtti árakhoz képest. 

Az árak abban a helyzetben kerültek lejtőre, amikor a búza minősége jóval jobb, mint az elmúlt években volt. 

Javító búzára persze van kereslet, ennél a minőségnél az árak 90–100 ezer forint körül alakulnak, de ebben a kategóriában szűk a kínálat. A piac pangásához az is hozzájárul, hogy azok a termelők, akiknek a búzából származó árbevétel nélkül is megvan a likviditásuk, nincsenek rákényszerítve arra, hogy szabaduljanak búzájuktól. Tárolóhelyből is van most elég, ráadásul a gyenge kukoricatermés miatt attól sem kell tartani, hogy annak kell majd a hely.

A nemzetközi helyzet mindenesetre most nem a búza árának emelkedése irányába mutat. Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) szeptemberben az előző szezonét 15 millió tonnával meghaladó, 816 millió tonna globális búzaterméssel számolt, miközben a felhasználást mintegy 815 millió tonnára becsüli. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) által idézett előrejelzés szerint a világkereskedelem a 2024/2025-ös szezonhoz képest 5 százalékkal, 215 millió tonnára emelkedik, és nőnek a készletek is: a 2025/2026-ös gazdasági év végére egy százalékkal több, 264 millió tonna búza maradhat a tárolókban.

Nem segít a magyar búza piaci helyzetén az sem, hogy az Európai Unióban – a Stratégie Grains tájékoztatása szerint – az egy évvel korábbihoz képest 20 százalékkal több, 136,1 millió tonna őszi búza kerülhet a tárolókba az idén. 

A búza minősége Európa-szerte jobb, mint 2024-ben, bár fehérjetartalma némileg alacsonyabb, ugyanakkor a malmi búza mennyisége a 2019/2020-as gazdasági év óta a legmagasabb szintre, 92,7 millió tonnára becsülhető.

A kukorica betakarítását sok helyen a szokásosnál hamarabb elkezdték az aszály miatt, és mivel egyre jobb területeken vágtak, a hektáronkénti termésátlag hetente 200-300 kilókkal is emelkedett. Az első adatok még 4 tonna/hektár alatti átlaghozamról szóltak, ez emelkedett az agrárkamara október 14-i számai alapján 4,78 tonna/hektárra. Ekkor a  betakarítandó 752 ezer hektáros terület 65 százalékán végeztek a munkával a gazdálkodók. Az agrártárca még szeptember elején adott ki egy termésbecslést, amely szerint a kukorica hektáronkénti átlaghozama 5,37 tonna lesz, amivel a termés mennyisége eléri a négymillió tonnát. A jelenlegi adatok alapján azonban a szakértők valószínűbbnek tartják, hogy az átlagtermés ettől némileg elmaradva hektáronként öt tonna lesz, ami már négymillió tonnánál kevesebb össztermést feltételez, márpedig a belföldi igény általában négymillió tonna körüli.

A gyenge kukoricatermés nem derült égből villámcsapásként érte a felhasználókat, hiszen az aszálykárok már a nyáron nyilvánvalóvá váltak, így készültek arra, hogy a szükséges alapanyagot beszerezzék, és az elmúlt hetekben megjelent az importkukorica a piacon. Csősz Tibor szerint ugyanakkor lesz valamennyi export is. A kukorica ára nem változott az elmúlt hetekben, továbbra is 70 ezer és 78 ezer forint közötti tonnánkénti árakról számolnak be a gazdálkodók. Az elmúlt évihez képest jobbnak tűnik a toxinhelyzet is, a tavalyinál alacsonyabb országosan a fertőzés, ahol viszont nagyon kevés volt a termés, ott lényegesen szennyezettebb a termény.

