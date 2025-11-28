Eggyé forr a tűzben

A csodabogarak között is különcnek számít Thiele Ádám egyetemi adjunktus, a Bátorban tevékenykedő „Bucavasgyúró”. A középkori vasművesség nyűgözi le igazán, amit nemcsak kutat, rekonstruál is: a földben talált szivacsszerű vasércet kohósítva vasbucát állít elő, amelyből használati tárgyat kovácsol. A kutatói kíváncsiság mellett gyermeki, buzgó érdeklődés vezérli, s szüntelen nyughatatlan szellemi izgalomban tartja.

Ébenfekete haja bolondosan bodorodik karakteres arca ékjeként a magas és vékony fickónak, aki sietősen nyit kaput nekünk. Beljebb tessékelve bennünket pár perc türelmet kér. Éppen Hári László nyugdíjas kohómérnökkel, a szakma nagy tudorával folytat fontos eszmecserét a faszén illóanyag-tartalmáról, a boksa faszénkihozatali értékéről s egyéb szakmai részletekről. Aztán kék garbóját hirtelen a székre dobja. Jegyzetfüzetet, tollat kap kezébe, és a műhelyébe szalad. Igyekszünk vele lépést tartani.

A sötét helyiségbe egy apró ablakon keresztül szökik be a fény. A tudós az előtte álló asztalon egy henger alakú fém dobozba apró fadarabokat tömköd, majd azt a hőkezelő kemencébe tolja. Az érdekli, hogy ebből a famennyiségből egy adott hőmérsékleten mennyi szén keletkezik. Egyszerűnek hangzik, de mégsem az, mert minél több az információ, az adat, annál szerteágazóbbá válik a problémakör. Négy hete ez a témakör foglalkoztatja a kutatót, aki adatokat vés papírra, hangosan számol, a fejét vakarja. Közben azt mormogja: – Sehogy sem akarnak kijönni a jó eredmények. A természetnek megint sikerült valamit eltitkolnia előttem…

Töprengését kérdésemmel zavarom meg, ugyanis hiába bogarászom a kifüggesztett zöld színű, számadatokkal teletömött táblát, aligha értek belőle valamit. – Az eladásra szánt, szériaszerű termékek: kések, fokosok, balták és egyebek készítésére vonatkozó információkat írtam fel. Szép és érdekes dolog a kovácsolás, de azt vállalkozásként művelem. Ebből finanszírozom a kutatási munkám, amire jókora öniróniával csak tudományparódiaként hivatkozok. Erős kétségeim vannak afelől, hogy értelmes dolog-e, amit csinálok. Egy biztos, hogy engem izgat, kíváncsi vagyok rá – válaszolja a bohókás természetű vendéglátó.