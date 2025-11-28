Az Euractiv beszámolója alapján az Origo arról ír, hogy Kallas az uniós csúcson próbálta meggyőzni a belgákat az elkobzás szükségességéről, hangsúlyozva, hogy szerinte nincs értelme a belga aggályoknak, hiszen Oroszország számára gyakorlatilag nem létezik jogi fórum, amelyhez fordulhatna.

Kallas nyomás alá helyezte Belgiumot az orosz vagyon ügyében Fotó: AFP

Kallas nyomás alá helyezte Belgiumot

Belgium és az EU között egyre élesebb feszültségek alakultak ki a befagyasztott orosz eszközök felhasználása kapcsán. Az uniós terv célja, hogy az orosz állam vagyonát az Ukrajnának nyújtott támogatások finanszírozására fordítsák, ám Belgium makacs ellenállása a kezdeményezéssel szemben hónapok óta akadályozza a közös döntéshozatalt. Kaja Kallas, az EU vezető diplomáciai képviselője magánjellegű megbeszélésen Strasbourgban próbálta érvényesíteni álláspontját az Európai Néppárt (EPP) képviselői előtt.