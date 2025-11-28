Kaja Kallashitelorosz vagyoneurópai bizottságukrajna támogatásBelgium

Kallas nyomás alá helyezte Belgiumot az orosz vagyon ügyében

Az uniós jogállamiság és nemzetközi jog nevében Kaja Kallas miniszterelnök meglepő kijelentést tett: magánbeszélgetésében a befagyasztott orosz vagyon elkobzását sürgette, miközben a belga aggodalmakat teljesen figyelmen kívül hagyta.

Sebők Barbara
2025. 11. 28. 1:02
Az Euractiv beszámolója alapján az Origo arról ír, hogy Kallas az uniós csúcson próbálta meggyőzni a belgákat az elkobzás szükségességéről, hangsúlyozva, hogy szerinte nincs értelme a belga aggályoknak, hiszen Oroszország számára gyakorlatilag nem létezik jogi fórum, amelyhez fordulhatna. 

Kallas nyomás alá helyezte Belgiumot

Belgium és az EU között egyre élesebb feszültségek alakultak ki a befagyasztott orosz eszközök felhasználása kapcsán. Az uniós terv célja, hogy az orosz állam vagyonát az Ukrajnának nyújtott támogatások finanszírozására fordítsák, ám Belgium makacs ellenállása a kezdeményezéssel szemben hónapok óta akadályozza a közös döntéshozatalt. Kaja Kallas, az EU vezető diplomáciai képviselője magánjellegű megbeszélésen Strasbourgban próbálta érvényesíteni álláspontját az Európai Néppárt (EPP) képviselői előtt. 

A találkozón elhangzottak több résztvevő számára kellemetlen meglepetést okoztak, és jelezték, hogy a kérdés messze túlmutat a formális politikai viták keretein.

A belgiumi EP-képviselő, Wouter Beke ismételten felhívta a figyelmet a belga miniszterelnök aggodalmaira: egy 140 milliárd eurós ukrajnai hitel Belgium számára elfogadhatatlan jogi és pénzügyi kockázatokat jelentene. 

A terv, amely Kallas és az Európai Bizottság preferált megoldása Ukrajna jövő évi finanszírozására, így nehezen talál kompromisszumos támogatásra a tagállamok között.

A megbeszélésen Kallas egyesek szerint meglepően kemény hangnemet ütött meg. „Ő azon csodálkozott, miért aggódik annyira Belgium. Melyik bírósághoz fordulna Oroszország? Melyik bíró ítélne valaha Oroszország javára?” – idézett egy résztvevő. Többen a találkozó résztvevői közül úgy értékelték, hogy Kallas „nagyon leereszkedő” volt Belgium álláspontját illetően – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Bár az Európai Bizottság már múlt hónapban bemutatta a félig kész, Friedrich Merz által inspirált elképzelést az uniós vezetőknek, továbbra sem született kompromisszum, amely csökkentené Belgium félelmeit. Kallas ma videókonferenciát tart a külügyminiszterekkel, és várhatóan a hitel kérdése is napirendre kerül.

Borítókép: Olaf Scholz, Bart De Wever belga miniszterelnök, Luc Frieden és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője beszélgetnek az Európai Unió csúcstalálkozója előtt az Europa Building Forumban, Brüsszelben, 2025. március 20-án (Fotó: AFP)

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

