Révész AttilaLukács DánielKisvárdaPuskás Akadémiasportember

Ez nem Afrika! Révész Attila megüzente, mire számíthatnak hitehagyott játékosai

A Kisvárda sima 2-0-s vereséget szenvedett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó NB I 14. fordulójában. Révész Attila, a vendégek edzője, mindenese ezúttal sem volt rest bírálni a játékosait, kemény szavakkal üzente meg nekik, mire számíthatnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 17:21
Révész Attila ezúttal sem finomkodott a szavakkal
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Révész Attila az elmúlt két hétben Afrikában, közelebbről Nigériában járt, hogy részt vegyen egy tehetségkutatón. Így kiesett néhány napra a Kisvárda felkészüléséből. Mint mondta, azért ment személyesen Afrikába, mert csak a saját szemének hisz. Hazatérve aztán nagyon nem tetszett neki, amit a Puskás Akadémia ellen 2-0-ra elvesztett mérkőzésen látott. S nem csak azért, mert az afrikai nyárból a magyar télbe csöppent,

A jövő héten lesz csak okuk dideregni a Kisvárda játékosainak, ha Révész Attila beváltja a fenyegetését
A jövő héten lesz csak okuk dideregni a Kisvárda játékosainak, ha Révész Attila beváltja a fenyegetését Fotó: Kisvárda FC

– Mondhatom, hogy talán az NB I-es szezonunknak a leggyengébb mérkőzése volt, a leggyengébb teljesítményt láttam, csalódott is vagyok emiatt. Nem tudok olyan játékost mondani, aki elfogadhatót nyújtott volna. Hiányzott a középpályánkról az a játékos, aki tud labdát is szerezni. Ennek ellenére a legnagyobb problémánk az volt, hogy távol voltunk az emberektől. Ez nem képesség, hanem fegyelmezetlenség kérdése. A szélsők mintha az NB II-ben lettek volna, visszafelé fordultak minden alkalommal – Révész Attila így jellemezte a csapatát. Majd összegezve a gondolatait így fogalmazott:

Ilyen hitehagyott, kedvtelen, gyenge játékot senki nem engedhet meg magának.

Révész Attila: Következményei lesznek a Kisvárda gyenge játékának

A képességek miatt nem szoktam általában dorgálni, a hozzáállás sokkal fontosabb. Hát ezt a héten meg fogják érezni a játékosok – üzent a Kisvárda futballistáinak Révész Attila.

Lukács Dániel: Sportemberek vagyunk, teljesíteni kell

A Puskás Akadémia Lukács Dániel két góljával győzött. Ez egyúttal azt mutatja, hogyan lehet – muszáj – kiheverni azt a sokkot, amit az Írország ellen elvesztett világbajnoki selejtező jelent.

Nyilván az első pár nap nagyon nehéz volt mindenkinek, aki ezt átélte, de hát sportemberek vagyunk, úgyhogy tovább kellett menni, itt teljesíteni kellett, és hál' Istennek jól ki tudtam jönni abból, amiben voltam a meccs utáni pár napon – mondta Lukács Dániel.

NB I, 14. FORDULÓ:

ETO FC–Zalaegerszegi TE 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)

szombat:
Puskás Akadémia FC–Kisvárda 2-0 (1-0), Pancho Aréna, v.: Derdák; gól: Lukács Dániel (40., 79.)
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 17.00 (tv: M4 Sport)
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30 (tv: M4 Sport)

vasárnap:
Paksi FC–Újpest FC 16.00 (tv: M4 Sport)
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 18.30 (tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg

A Puskás Akadémia–Kisvárda mérkőzés összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.