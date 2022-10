Az öt legjobb Stallone-film – Rocky

Elérkeztünk a Sylvester Stallone filmjeit bemutató mini toplistánk első helyezettjéhez. A győztes nem is lehetett más, mint Sly legikonikusabb alakítása, a Rocky.

Amikor véget ér egy-egy színész filmjeiről szóló sorozat, gyakran támadhat hiányérzetük az olvasóknak, amiért egy számukra etalon alkotás nem került be az ötös listába, miközben szerintük ott lenne a helye. Ezért amikor az első helyezetthez érünk, mintegy összegzésként néhány nagy kimaradóról illik megemlékezni. Minden bizonnyal helyet érdemelt volna az 1986-os Kobra (Cobra), az 1987-es Túl a csúcson (Over the top), az 1989-es Tango és Cash (Tango & Cash), az 1991-es Oscar, a Függő játszma (Cliffhanger) 1993-ból, de méltán kerülhetett volna fel a toplistánkra a Feláldozhatók (The Expendables) sorozat első része is. Összességében azonban azt gondolom, hogy az első két helyezést elért filmet, a Rambót és a Rockyt egyik film sem taszíthatta volna le előkelő pozíciójából.

1. Rocky (1976)

Nyugodtan nevezhetjük a Rockyt Stallone legfontosabb szerepének, hiszen ezzel a filmmel vált elismert színésszé, ez a szerep hozta meg számára a világhírnevet. Ráadásul anyagilag is hatalmas sikert hozott a sorozat, nem véletlen, hogy az első részt további öt folytatás és két spin-off rész is követte: Rocky II. (1979), Rocky III. (1982), Rocky IV. (1985), Rocky V. (1990), Rocky Balboa (2006) illetve a Creed: Apollo fia (2015) és a Creed II. (2018). Ráadásul Stallone jelenleg is egy a Rocky Balboa fiatal éveiről szóló előzménysorozaton dolgozik, amiről maga Sly számolt be az Instagramján, úgyhogy a rajongók örülhetnek, mind a mai napig él és mozgásban van a Rocky-legenda.

De hogy is kezdődött a történet?

A film egy olasz–amerikai, Philadelphiában élő amatőr bokszoló, Rocky Balboa karriertörténete. Tulajdonképpen egy bokszfilm, de sokkal több annál, hiszen arról szól, hogy egy szegény, nyíltszívű, őszinte, de mindenre elszánt srác az akaraterejének és a szorgalmának köszönhetően ki tud törni abból a szegénysorból, amiben él. Rocky egy piti uzsorásnak dolgozik pénzbehajtóként, éjszakánként pedig kisstílű helyi meccseken bokszol.

A legenda - Fotó: Mafab.hu

Ekkor kap egy váratlan felkérést a regnáló nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok, Apollo Creed (Carl Weathers) menedzserétől, hogy a függetlenségi nyilatkozat kihirdetésének kétszázadik évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású mérkőzésen legyen Creed ellenfele, mert az eredeti ellenfél lesérült. Azért esik végül Rockyra a választás, mert Apollónak megtetszik Rocky beceneve, az Olasz Csődör. Rockyt a Creed elleni mérkőzésre egy idős, visszavonult bokszoló, Mickey Goldmill (Burgess Meredith) készíti fel, aki nagyon tehetségesnek tartja őt, de nem helyesli a mérkőzést, mert közel sem egyenlőek a feltételek.

A film ikonikus jelenetei szólnak Rocky felkészüléséről, ahogy barátja, Paulie Pennino (Burt Young) hűtőházában fagyasztott húsokat bokszolva gyakorolja az ütéseket, vagy ahogy Bill Conti zseniális zenéjére, a Gonna Fly Now című számra – ami rendkívüli módon fokozza az egész film heroikus hangulatát – rója Philadelphia utcáit és végül felfut az azóta legendává váló 72 kőlépcsőn (The Rocky Steps), amely a Philadelphiai Művészeti Múzeum bejáratához vezet. Itt ma már egy szobor is őrzi Rocky emlékét, amelyet Stallone megbízásából Thomas Schomberg a film harmadik részéhez készített. A szobor igazi turistacsemege, a világ minden tájáról érkeznek rajongók megnézni.

A film vége nem is lehet más, mint a nagy mérkőzés.

Rocky hősiesen küzd, többször padlóra kerül, mind a két szeme feldagad, de harcol, nem adja fel, és végül csodák csodájára csak pontozással kap ki a világbajnoktól, de az igazi győztese a viadalnak ő, hiszen amatőrként, hatalmas hátrányból indulva fel tudta venni a versenyt a gazdag, professzionális világbajnokkal. Közben természetesen egy szerelmi szál is fut párhuzamosan, hogy még érdekesebb legyen a történet. A Rocky egy igazi, régivágású amerikai sztori, ahol a szegény, becsületes, nyíltszívű, szerethető karakter, a nép fia a küzdelmének és kitartásának köszönhetően elnyeri a méltó jutalmát és végül még megtalálja élete szerelmét is.