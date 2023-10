Az öt legjobb Kevin Costner-film – Aki legyőzte Al Caponét + videó

A Kevin Costner filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk a bronzérmes mozihoz. Idézzük fel, hogy eddig milyen filmek kerültek fel a listára! Az ötödik helyet a Fegyvertársak (Open Range) című Costner által rendezett western szerezte meg 2003-ból, a negyedik pozícióba pedig a 2002-es Szitakötő (Dragonfly) című misztikus, romantikus alkotás került. A harmadik mozi a listánkon egy igazi klasszikus, az Aki legyőzte Al Caponét (The Untouchables) című remek gengszterfilm lett. A bronzéremért a JFK – A nyitott dosszié (JFK, 1992) című filmmel volt nagy a versenyfutás, de végül egy hajszállal alulmaradt Oliver Stone két Oscar díjjal jutalmazott mozija. Természetesen a JFK is helyet érdemelt volna, de a sorozat szerkesztési alapelvei miatt két hasonló karakterű film közül csak az egyiket tesszük fel a listánkra, a sokszínűség kedvéért.

3. Aki legyőzte Al Caponét

A filmet az ikonikus rendező, Brian De Palma készítette, aki számos filmmel bizonyította, hogy a világ egyik legjobb rendezője. Olyan mozik fűződnek a nevéhez, mint a Nővérek (Sisters, 1973), A Paradicsom fantomja (Phantom of the Paradise, 1974), a Megszállottság (Obsession, 1976), a Stephen King klasszikus regényéből készült Carrie (1976), a Gyilkossághoz öltözve (Dressed to Kill, 1980), a Halál a hídon (Blow Out, 1981), a A sebhelyesarcú (Scarface, 1983), a Carlito útja (Carlito's Way, 1993), a Mission: Impossible (1996), Az utolsó dobás (Snake Eyes, 1998) vagy éppen A Mars-mentőakció (Mission to Mars, 2000). A film a főszereplő, Eliot Ness könyve (Eliot Ness: The Untouchables) alapján készült, de a valóságtól elég messze áll, sokkal inkább egy kitalált történet, mint egy megtörtént eset. Az alapok természetesen valósak, de a ráfűzött sztori kitaláció.

Fotó: mafab.hu

Brian De Palma moziját a szakma nagyon szerette, Sean Connery a filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat, s számos további kitüntetésben részesült. A filmet jelölték még a legjobb látványtervezés, a legjobb jelmeztervezés és a legjobb eredeti filmzene Oscar-díjára is. A zenét Ennio Morricone komponálta, és az Oscar-jelölés mellett megnyerte a Grammy-díjat a filmzenével. Többek között a The New York Times és a Washington Post kritikusai is elismerően írtak a filmről. 1959-ben tévésorozat is készült az eredeti könyv alapján.

A történet

A mozi Chicagoban játszódik a szesztilalom és a világválság Amerikájának zűrzavaros éveiben. Al Capone (Robert De Niro) szinte mindenkit a markában tart, miközben Chicagót a gengszterek csataterévé változtatta. A törvény kezéből minduntalan kisikló gengszter lebuktatására különleges nyomozócsapat alakul: a Megvesztegethetetlenek (Érinthetetlenek). Azzal érdemelték ki ezt a megtisztelő elnevezést, hogy megölni ugyan lehet őket, de megvenni vagy megfélemlíteni nem. A vezetőjük Eliot Ness (Kevin Costner), a vasakaratú finánc, aki Malone (Sean Connery), a minden hájjal megkent veterán ír zsaru segítségével csapdát állít a bűnözőnek. A csapatot a főiskoláról verbuválják, így kerül közéjük az olasz-amerikai Giuseppe Petri (Andy García) is.