Az öt legjobb Kevin Costner-film – Szitakötő + videó

Múlt hét pénteken elindítottuk a Kevin Costner filmjeit bemutató sorozatunkat. Az ötödik helyet a 2003-ban készült, maga Kevin Costner által rendezett Fegyvertársak (Open Range) című westernfilm szerezte meg. Ez volt a harmadik filmje, amelyet rendezőként is jegyzett a nagyszerű színész. Többször megjegyeztük korábban más színészek kapcsán, hogy nem feltétlenül azok az alkotások kerülnek fel a toplistánkra, amelyek az adott művész legjobb filmjei. Igyekszünk különböző műfajokban megmutatni az adott sztárt. Ezért sok esetben olyan mozik is felkerülnek a listánkra, amelyek egyébként nem tartoznak az adott színész legjobbnak ítélt filmjei közé, de talán érdemesek arra, hogy kedvet csináljunk a megtekintésükhöz. Ezzel a nem megszokott szerkesztési alapelvvel próbáljuk egy kicsit egyedibbé tenni sorozatunkat. Ezen a héten egy kicsit más vizekre evezünk, a misztikum, a spiritualitás felé fordulunk. Sorozatunkban a negyedik helyet a talán kevésbe ismert Szitakötő (Dragonfly) című mozi szerezte meg.

4. Szitakötő (2002)

A filmet Thomas Peter Shadyac rendezte, aki főként vígjátékokban tette le a névjegyét. Olyan mozikat rendezett, mint az Ace Ventura: Állati nyomozó (Ace Ventura: Pet Detective, 1994), a Bölcsek kövére (The Nutty Professor, 1996), a Hanta boy (Liar Liar, 1997), a Patch Adams (1998), a Bölcsek kövére 2. – A Klump család (Producerként, Nutty Professor II: The Klumps, 2000), A minden6ó (Bruce Almighty, 2003), a Felvéve (Producerként, Accepted, 2006), a Férj és férj (Producerként, I Now Pronounce You Chuck & Larry, 2007), vagy éppen az Evan, a minden6ó (Evan Almighty, 2007). A Szitakötő egy erősen spirituális mozi, sokkal komolyabb, mint a rendező eddigi filmjei.

A Szitakötő című film egyik legismertebb plakátja Fotó: InterCom

Olyan témát boncolgat, mint a halál, a lélek, a természetfeletti, megmagyarázhatatlan világ. Shadyac pont ezért a szívén viselte a Szitakötőt, következőképpen nyilatkozott a filmről:

„Amikor a Szitakötőről beszélek emberekkel, nem tudok nem libabőrös lenni. Hogy valójában mi is történik velünk, amikor meghalunk, továbbra is az emberiség egyik legnagyobb kérdése. Amikor ez a téma szóba kerül, szinte mindenkinek van olyan élménye, amelyre nincs tényszerű magyarázat. Szűk látókörre utalna, ha azt gondolnánk, hogy csak az a realitás, amit a szemünk lát, a kezünk érez."

Nagyszerű színészeket sikerült megszerezni a filmhez, ami nagyon megkönnyítette a rendező dolgát. Kevin Costner mellett, aki a főszereplőt Dr. Joe Darrow-t, a Chicagói Közkórház elismert baleseti sebészét alakítja, sikerült az Oscar-díjas Kathy Bates-t is menyerni a lelki társ, az igaz barát szerepére. A szereplőkről a rendező az alábbiakat mondta, kiemelve a harmadik fontos szereplőt is, az apácát, Madeline nővért szenzációsan alakító Linda Huntot:

„Amikor először olvastam a forgatókönyv végső változatát, Kathy nevét a margó szélére véstem, és most nagyon szerencsésnek érzem ezt a választást. Ő és Kevin tényleg csodálatosak együtt. […] Madeline nővér segít Joe-nak és a közönségnek is megérteni, valójában milyen is a halálközeli élmény. Linda Hunt csodálatos elegyét varázsolja a nővér szerepébe a belső látásnak, érzékenységnek és dacnak."