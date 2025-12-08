Két Krasznahorkai-adaptációt is műsorra tűz a Cirkó-Gejzír mozi

A Cirko-Gejzír moziban Tarr Béla filmjei „otthon vannak”, régi hagyomány, hogy újra és újra műsorra tűzik nemcsak a Sátántangót, hanem az ikonikus szerző más alkotásait is.
Nézőink rendre jelzik, ha itt az ideje, hogy ismét vetítsük a jól ismert, de még mindig közönséget vonzó címeket
– írták. Mint kiemelték, idén még több okuk van erre az ünnepre: „Krasznahorkai László Nobel-díja újabb szintre emeli az érdeklődést és a megtiszteltetést is, hogy ezekkel a filmekkel foglalkozhatunk”.
A tájékoztatás szerint a vasárnap vetített Sátántangó mellett szombaton látható lesz a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák, valamint A torinói ló is, amelyet Krasznahorkai László szintén Tarr Bélával együtt jegyez íróként, és amely az utóbbi évekig csak ritkán volt látható, csütörtökön azonban újra országos moziforgalmazásba kerül.
