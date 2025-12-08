Két Krasznahorkai-adaptációt is műsorra tűz a Cirkó-Gejzír mozi

Krasznahorkai LászlóTarr BélasátántangóA torinói ló

Az idei irodalmi Nobel-díjas tiszteletére Krasznahorkai László-Tarr Béla-hétvégét rendez a Cirko-Gejzír mozi. Vetítik a maratoni hosszúságú, hét és fél órás Sátántangót, a Cirko Film pedig újra bemutatja A torinói ló című filmet – közölte a filmszínház hétfőn.

Sátántangó Fotó: Cirkó-Gejzír mozi
A Cirko-Gejzír moziban Tarr Béla filmjei „otthon vannak”, régi hagyomány, hogy újra és újra műsorra tűzik nemcsak a Sátántangót, hanem az ikonikus szerző más alkotásait is. 

A torinói ló (Forrás: Cirkó Gejzír)

Nézőink rendre jelzik, ha itt az ideje, hogy ismét vetítsük a jól ismert, de még mindig közönséget vonzó címeket

– írták. Mint kiemelték, idén még több okuk van erre az ünnepre: „Krasznahorkai László Nobel-díja újabb szintre emeli az érdeklődést és a megtiszteltetést is, hogy ezekkel a filmekkel foglalkozhatunk”.

A tájékoztatás szerint a vasárnap vetített Sátántangó mellett szombaton látható lesz a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák, valamint A torinói ló is, amelyet Krasznahorkai László szintén Tarr Bélával együtt jegyez íróként, és amely az utóbbi évekig csak ritkán volt látható, csütörtökön azonban újra országos moziforgalmazásba kerül.

 

