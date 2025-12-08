Munkácsy Mihálylegodebrecen

Monumentális Lego Munkácsy épül Debrecenben

Lego-kockákból építik meg Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának egyik festményét, az Ecce Homo című alkotást Debrecenben – közölte a Déri Múzeum.

2025. 12. 08.
Mint írták, több debreceni általános iskola diákjai és az érdeklődő családok november 11-től december 13-ig 155 ezer Lego-kocka felhasználásával készítik el a monumentális festmény parafrázisát.

Munkácsy Mihály Ecce Homo című festménye 1930 óta látható a debreceni Déri Múzeumban (Fotó: Wikipédia)

 

A nyolc táblából álló, közel két és fél méter magas és csaknem négy méter széles Lego-mozaikképet a nagyközönség előtt állítják fel december 13-án a Déri Múzeum Munkácsy Termével szemben, a kupolateremben – írták, hozzátéve: az eddigi legnagyobb méretű, több mint százötvenötezer darab Lego-kockákból épített alkotás a játékos tanulás és a közösségi összefogás erejét mutatja meg.

A kezdeményezéssel szeretnék felkelteni a diákok érdeklődését a múzeumok, a művészetek világa iránt – fűzték hozzá. Közlemény szerint az egyedülálló projekt a debreceni Déri Múzeum, a nyíregyházi Lego Manufacturing Kft., a nyíregyházi Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium Tekerd! csoportjának hátrányos helyzetű fiataljai, a Debreceni Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, illetve a debreceni diákok – köztük hallássérült és beszédzavarral küzdő gyermekek – együttműködésével valósul meg. A debreceni iskolai helyszíneken a diákok a nyíregyházi Tekerd! csoport által kidolgozott módszer szerint kisméretű szín- és tónustérképek alapján rakják ki a képegységeket, amelyeket a szakmai csapat fiataljai rögzítenek a táblákon.

 

