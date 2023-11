Az öt legjobb Kevin Costner-film – Farkasokkal táncoló + videó

A film elkészítése során számos nehézséggel kellett szembenézni. Az időjárás gyakran szeszélyes volt, a forgatási helyszín pedig távol volt a civilizációtól, ami logisztikai kihívásokat jelentett a csapatnak. Costner filmje pozitív hatással volt az őslakos közösségekre is. A sziú törzs tagjai segítettek a film készítése során, és azóta is sokan elismerik a filmet a kultúrájuk méltó és hiteles bemutatásáért. A film nagy részét a dél-dakotai Badlands Nemzeti Parkban vették fel, ami egy hihetetlenül szép, sivatagos vidék. A lenyűgöző tájak hozzájárultak a film vizuális vonzerejéhez.

Összegzés

A Farkasokkal táncoló című film lélegzetelállító és felejthetetlen mű, amely hitelesen ábrázolja az őslakos amerikai kultúrát. Főként azoknak lehet érdekes ez a mozi, akik gyerekkorukban a híres indián regényeken nőttek fel. Nekik, mint a cikk írójának is, hatalmas élményt nyújt ez a film. A csodálatosan fényképezett jelenetek olyan hatást keltenek, mintha mi is ezeken a szép tájakon, együtt lovagolnánk a főhőssel és mi is részei lennénk ennek a nagyon érdekes kultúrának. A természet és a táj szinte önálló karakterként jelenik meg a filmben, mélyítve a történet atmoszféráját. A karakterek hitelesek, a színészek kitűnő alakítást nyújtanak. Kevin Costner a főszerepben méltóképpen jeleníti meg John Dunbart, nem véletlenül osztotta magára ezt a szerepet. Costner nagy kedvence a vadnyugati világ, ez a szerelem érződik is a film minden kockáján, minden jelenetén. Az alkotás tulajdonképpen a különböző kultúrák találkozásának szépségét és nehézségeit mutatja be, valamint az emberi kapcsolatok erejét. A sziú törzs mindennapjaiba is betekintést nyerünk, meglepően hiteles az egész film. A zenei választások is nagyszerűek, tökéletesen illeszkednek a mozi hangulatához. A Farkasokkal táncoló című mozi méltó lezárása a Kevin Costner filmjeit bemutató sorozatunknak.

Idővonal: A Farkasokkal táncoló című filmet 1990-ben mutatták be, abban az évben, amikor hivatalosan is befejeződött a berlini fal bontása, az NDK koalíciós kormánya támogatta az NSZK-val való egyesülést és azt, hogy az egyesült ország a NATO tagja legyen; Berlinben, a Reichstag épületében megtartották a 144 keletnémet képviselő csatlakozásával 663 tagúvá bővült Szövetségi Gyűlés (Bundestag) háború utáni első ülését; a NATO védelmi miniszterek és az Atomtervező Csoport Kananaskisban tartott ülésén megtárgyalta az európai politikai választások hatását a NATO biztonságpolitikájára; Margaret Thatcher lemondott a brit miniszterelnöki posztról; Németország nyerte az olaszországi labdarúgó-világbajnokságot, és természetesen, ami számunkra a legfontosabb, ez év tavaszán tartották meg hazánkban az első szabad választásokat. Magyarországon 1991. július 12-e volt a film bemutatója, abban az évben, amelynek június 19-i napján az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánk területét, és szintén ebben az évben szűnt meg véglegesen a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete is. (Wikipédia)

Borítókép: John Dunbar (Kevin Costner) lóháton (Fotó: Mafab.hu)