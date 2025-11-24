Donald TrumpBBCbeszédelnök

Meglepő kijelentést tett a BBC elnöke a Trump-ügy után

A BBC elnöke szerint nem kellett volna lemondania a médiatársaság vezérigazgatójának amiatt, mert a cég félrevezető módon szerkesztett változatban ismertette Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét.

2025. 11. 24.
Trump legalább egymilliárd dollárra perelné a BBC-t Fotó: AFP
Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának hétfői meghallgatásán határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy megpróbálta-e lebeszélni Tim Davie volt vezérigazgatót a távozásról. Davie és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője két hete jelentette be lemondását, miután kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét.

Nagy a botrány a BBC háza táján
Nagy a botrány a BBC háza táján (Fotó: AFP)

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án, az elnök beszédének napján megrohamozta Donald Trump több száz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését. A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy „békésen és hazafias módon” hallassák hangjukat.

 Ez a rész azonban kimaradt a Panorama-műsorból, viszont bekerült egy 54 perccel későbbi, más összefüggésben elhangzott kijelentés, amelyben Trump „harcra” szólította fel híveit. A BBC hivatalosan elismerte, hogy emiatt azt a valótlan benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit. Trump a minap bejelentette, hogy rágalmazás címén „legalább” egymilliárd dollárra szóló kártérítési pert kíván indítani a BBC ellen, hozzátéve, hogy az általa követelt összeg elérheti az 5 milliárd dollárt is.

Samir Shah, a BBC elnöke a hétfő esti alsóházi meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy a BBC News vezetője, Deborah Turness „tiszteletreméltó” módon járt el, amikor lemondott tisztségéről, hiszen a hiba az általa felügyelt területen történt, és ő maga is elismerte, hogy a felelősség őt terheli. Shah szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy Tim Davie-nek, a BBC vezérigazgatójának is le kellett mondania. A brit közszolgálati médiatársaság elnöke elmondta: hosszú ideig igyekezett lebeszélni Davie-t arról, hogy ő is távozzon posztjáról.

Én és a kormányzótanács is azt kívánta, hogy a vezérigazgató ne mondjon le

 – fogalmazott a BBC elnöke. Meghallgatása elején Samir Shah – ahogy a botrány kirobbanása után is tette – ismét elnézést kért a történtekért, de arra a kérdésre, hogy miért késett ennyit a bocsánatkéréssel, kijelentette: az ügyet alaposan és részletesen ki kellett vizsgálni, hogy „egyáltalán tudjam, miért is kérek bocsánatot”.

A BBC elnöke ugyanakkor már az ügy kipattanása után annak a véleményének adott hangot, hogy megalapozatlanok azok a rágalmazási vádak, amelyeket az amerikai elnök fogalmazott meg a médiatársasággal szemben, így nincs jogi alapja egy olyan kártérítési eljárásnak sem, amely rágalmazás vádjával indulna.

Borítókép: Meglepő kijelentést tett a BBC elnöke a Trump-ügy után (Fotó: AFP)

