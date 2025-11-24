Meglepő kijelentést tett a BBC elnöke a Trump-ügy után

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának hétfői meghallgatásán határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy megpróbálta-e lebeszélni Tim Davie volt vezérigazgatót a távozásról. Davie és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője két hete jelentette be lemondását, miután kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét.

Nagy a botrány a BBC háza táján (Fotó: AFP)

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án, az elnök beszédének napján megrohamozta Donald Trump több száz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését. A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy „békésen és hazafias módon” hallassák hangjukat.

Ez a rész azonban kimaradt a Panorama-műsorból, viszont bekerült egy 54 perccel későbbi, más összefüggésben elhangzott kijelentés, amelyben Trump „harcra” szólította fel híveit. A BBC hivatalosan elismerte, hogy emiatt azt a valótlan benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit. Trump a minap bejelentette, hogy rágalmazás címén „legalább” egymilliárd dollárra szóló kártérítési pert kíván indítani a BBC ellen, hozzátéve, hogy az általa követelt összeg elérheti az 5 milliárd dollárt is.