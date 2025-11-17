Így reagált a BBC-elnök Donald Trump rágalmazási vádjaira

Trump a hétvégén bejelentette, hogy „legalább” egymilliárd dollárra szóló kártérítési pert kíván indítani a BBC ellen, hozzátéve, hogy az általa követelt összeg elérheti az 5 milliárd dollárt is.

Trump legalább egymilliárd dollárra perelné a BBC-t (Fotó: AFP)

Trump kilátásba helyezte, hogy a keresetet még ezen a héten benyújtja.

Ennek előzményeként a napokban kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja félrevezető módon, több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.