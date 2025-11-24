Kocsis MátékamuMagyar Péter

Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter

Kocsis Máté szerint a Magyar Péter által közzétett sütögetős fotó újabb bizonyítéka annak, hogy a politikus előre legyártott, beállított jelenetekkel próbálja félrevezetni követőit – miközben a valóság ismét messze áll a látszattól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 21:17
Magyar Péter Fotó: Máté Krisztián Forrás: MTI
Kocsis Máté szerint ismét kiderült, hogy Magyar Péter egy előre legyártott, beállított fényképpel próbálta megtéveszteni követőit, amikor vasárnap egy állítólagos „spontán” sütögetős jelenetet osztott meg közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében részletesen sorolta, miért tartja hiteltelennek a politikus újabb produkcióját.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott:

Engem egyáltalán nem érdekel, hogy Magyar Péter mit süt vasárnap délután és kinek, de tegnap óta rengeteg ember azzal van elfoglalva, vajon kamu-e az a fotó, amit közzétett a steril konyhájából. Az. Természetesen kamu, mint oly sok minden az ő életében.

Kocsis szerint a képben semmi sem spontán: többek már aprólékosan kielemezték a beállítást, amelyből kiderült, hogy a fotó stábmunkával, stúdiólámpákkal és gondosan összeállított díszletekkel készült. A frakcióvezető hozzátette: a fotó hetek óta kész lehetett, hiszen ugyanazt a ruhát viseli rajta Magyar Péter, mint korábbi, szintén beállított „lombsöpréses” posztján.

A Fidesz politikusa azt is hangsúlyozta, hogy

 Magyar Péternek sosem volt sok köze a konyhához, és a kertészkedést is csak a fotók kedvéért próbálja megjátszani.

„Akik hosszú ideje ismerik, tudják róla, hogy nem egy konyhatündér, sosem volt érzéke és elég tudása hozzá, ahogy a kertgondozást is világ életében lesz@rta” – írta.

Kocsis Máté szerint

 az sem felel meg a valóságnak, hogy a politikus a gyerekeivel sütött, mivel információi szerint a „srácok” nem is voltak vele hétvégén.

A bejegyzés így folytatódik:
„A fentiek miatt tehát a sütikészítés abban a formában, ahogy bemutatta, biztosan nem valósulhatott meg, vagyis megint hazudott.”

A frakcióvezető úgy látja,

 Magyar Péter hétvégenként előre legyártott fotókkal próbálja „szektás” közösségét megtéveszteni, miközben Brüsszelben – olyan politikai erőket szolgál ki, amelyek „kifosztanák a magyarokat”.

Bejegyzése végén Kocsis Máté így fogalmazott:
„139 nap és szénné ég a stúdiókonyhában!”

Kommentben a frakcióvezető még feltette a kérdést: minek a sodrófa, ha a tészta már a tepsiben van?

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: MTI/Máté Krisztián)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

