Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter

Kocsis Máté szerint ismét kiderült, hogy Magyar Péter egy előre legyártott, beállított fényképpel próbálta megtéveszteni követőit, amikor vasárnap egy állítólagos „spontán” sütögetős jelenetet osztott meg közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében részletesen sorolta, miért tartja hiteltelennek a politikus újabb produkcióját.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott:

Engem egyáltalán nem érdekel, hogy Magyar Péter mit süt vasárnap délután és kinek, de tegnap óta rengeteg ember azzal van elfoglalva, vajon kamu-e az a fotó, amit közzétett a steril konyhájából. Az. Természetesen kamu, mint oly sok minden az ő életében.

Kocsis szerint a képben semmi sem spontán: többek már aprólékosan kielemezték a beállítást, amelyből kiderült, hogy a fotó stábmunkával, stúdiólámpákkal és gondosan összeállított díszletekkel készült. A frakcióvezető hozzátette: a fotó hetek óta kész lehetett, hiszen ugyanazt a ruhát viseli rajta Magyar Péter, mint korábbi, szintén beállított „lombsöpréses” posztján.

A Fidesz politikusa azt is hangsúlyozta, hogy

Magyar Péternek sosem volt sok köze a konyhához, és a kertészkedést is csak a fotók kedvéért próbálja megjátszani.

„Akik hosszú ideje ismerik, tudják róla, hogy nem egy konyhatündér, sosem volt érzéke és elég tudása hozzá, ahogy a kertgondozást is világ életében lesz@rta” – írta.

Kocsis Máté szerint

az sem felel meg a valóságnak, hogy a politikus a gyerekeivel sütött, mivel információi szerint a „srácok” nem is voltak vele hétvégén.

A bejegyzés így folytatódik:

„A fentiek miatt tehát a sütikészítés abban a formában, ahogy bemutatta, biztosan nem valósulhatott meg, vagyis megint hazudott.”

A frakcióvezető úgy látja,

Magyar Péter hétvégenként előre legyártott fotókkal próbálja „szektás” közösségét megtéveszteni, miközben Brüsszelben – olyan politikai erőket szolgál ki, amelyek „kifosztanák a magyarokat”.

Bejegyzése végén Kocsis Máté így fogalmazott:

„139 nap és szénné ég a stúdiókonyhában!”

Kommentben a frakcióvezető még feltette a kérdést: minek a sodrófa, ha a tészta már a tepsiben van?