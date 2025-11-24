Sulyok Tamás: A konfliktusok megelőzése célravezetőbb, mint a válságok kezelése

Az angolai fővárosban rendezett konferencián elmondott beszédében Sulyok Tamás kijelentette: a konfliktusok megelőzése célravezetőbb, mint a válságok kezelése. Európa szempontjából fontos az Afrikában zajló fegyveres konfliktusok rendezésére, a béketeremtésre és -fenntartásra, valamint a biztonsági helyzet javítására irányuló erőfeszítések támogatása.

Sulyok Tamás kiemelte, Magyarország különös hangsúlyt fektet a fiatalok szerepének erősítésére, elsősorban az oktatás, a készségfejlesztés és a vállalkozói szellem előmozdítása révén (Forrás: Facebook)

Aláhúzta: kiemelt figyelmet kell fordítani az instabilitás, az illegális migráció és a terrorizmus kiváltó okainak kezelésére, valamint a fiatalok támogatására, és a munkahelyteremtés ösztönzésére. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország abban hisz, hogy ahhoz szükséges támogatást nyújtani, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson, ennek érdekében pedig a magyar kormány számos programot működtet Afrikában is.