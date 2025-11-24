Afrikai UnióSulyok TamásMagyarországállamfőbeszéd

Sulyok Tamás: A konfliktusok megelőzése célravezetőbb, mint a válságok kezelése

Afrika stabilitása nemcsak a kontinens lakóinak, hanem Európának is elemi érdeke – közölte a köztársasági elnök felszólalásában az Európai Unió és az Afrikai Unió csúcstalálkozóján Luandában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 20:11
Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az angolai fővárosban rendezett konferencián elmondott beszédében Sulyok Tamás kijelentette: a konfliktusok megelőzése célravezetőbb, mint a válságok kezelése. Európa szempontjából fontos az Afrikában zajló fegyveres konfliktusok rendezésére, a béketeremtésre és -fenntartásra, valamint a biztonsági helyzet javítására irányuló erőfeszítések támogatása.

Sulyok Tamás kiemelte, Magyarország különös hangsúlyt fektet a fiatalok szerepének erősítésére, elsősorban az oktatás, a készségfejlesztés és a vállalkozói szellem előmozdítása révén
Sulyok Tamás kiemelte, Magyarország különös hangsúlyt fektet a fiatalok szerepének erősítésére, elsősorban az oktatás, a készségfejlesztés és a vállalkozói szellem előmozdítása révén (Forrás: Facebook)

Aláhúzta: kiemelt figyelmet kell fordítani az instabilitás, az illegális migráció és a terrorizmus kiváltó okainak kezelésére, valamint a fiatalok támogatására, és a munkahelyteremtés ösztönzésére. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország abban hisz, hogy ahhoz szükséges támogatást nyújtani, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson, ennek érdekében pedig a magyar kormány számos programot működtet Afrikában is.

Kiemelte: Magyarország különös hangsúlyt fektet a fiatalok szerepének erősítésére, elsősorban az oktatás, a készségfejlesztés és a vállalkozói szellem előmozdítása révén. Az államfő példaként említette a 2015-ben elindított Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot, amelynek köszönhetően az elmúlt évtizedben több mint 6500 afrikai diák folytathatta felsőfokú tanulmányait Magyarországon.

Az Európai Unió és az Afrikai Unió együttműködéséről szólva kijelentette: Magyarország üdvözöl minden olyan kezdeményezést, ami elősegíti az EU és az afrikai partnerek közötti kapcsolatok erősítését. Megjegyezte: Az EU ma Afrika legnagyobb gazdasági-kereskedelmi partnere, az egyik legnagyobb befektető és a legjelentősebb donor.

Sulyok Tamás személyében 15 év után képviseli újra államfő Magyarországot az EU–AU-csúcson, amelyet hetedik alkalommal rendeznek meg, ezúttal az Afrikai Unió soros elnökségét betöltő Angolában.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu