Amerikában már a NATO-ból való kilépésről beszélnek

Egy amerikai szenátor őrületnek nevezte az amerikai béketervhez válaszult készült európai módosító javaslatokat. Mike Lee szerint lehet, hogy elérkezett az idő, hogy az Egyesült Államok kilépjen a NATO-ból.

A szenátor szerint ideje kilépni a NATO-ból

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szenátor szerint az európai módosító javaslatok nem csak őrültek, de még a harmadik világháború kockázatát is magukban hordozzák.

The EU plan is crazy, suicidal, escalatory—in a way that could trigger WWIII



It’s time to get out of this mess



It’s time to leave NATO https://t.co/xqtWHL35iB — Mike Lee (@BasedMikeLee) November 23, 2025

Mint arról lapunk is beszámolt, nemrég kiszivárogtak azok a módosító javaslatok, amelyeket az európai vezetők állítottak össze és amely több ponton is belenyúlna az amerikai 28 pontos tervbe.