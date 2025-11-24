Egyesült ÁllamokNATOEurópabéketerv

Amerikában már a NATO-ból való kilépésről beszélnek

Egyre többen figyelik aggodalommal az európia politikát, miután nemrég friss módosító javaslatok érkeztek az amerikai béketervhez. Ennek kapcsán Mike Lee amerikai szenátor is megszólt, aki szerint az „őrült” európai tervek miatt eljött az ideje, hogy az Egyesült Államok kilépjen a NATO-ból.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 21:50
Fotó: KENT NISHIMURA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Egy amerikai szenátor őrületnek nevezte az amerikai béketervhez válaszult készült európai módosító javaslatokat. Mike Lee szerint lehet, hogy elérkezett az idő, hogy az Egyesült Államok kilépjen a NATO-ból.

A szenátor szerint ideje kilépni a NATO-ból
A szenátor szerint ideje kilépni a NATO-ból
 Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szenátor szerint az európai módosító javaslatok nem csak őrültek, de még a harmadik világháború kockázatát is magukban hordozzák. 

Mint arról lapunk is beszámolt, nemrég kiszivárogtak azok a módosító javaslatok, amelyeket az európai vezetők állítottak össze és amely több ponton is belenyúlna az amerikai 28 pontos tervbe.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ennek kapcsán nemrég arról beszélt, hogy Brüsszelből már most azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne a béketervet akadályozni. 

Amint azt megírtuk, az amerikai kormányzat által előkészített béketerv kapcsán Európában is elindult a mozgolódás. A kontinens vezetése továbbra is a háború pártján áll, ennek okán pedig már javaslatot is tettek a 28 pontos béketerv módosítására. A friss ellenjavaslat több ponton is belenyúlna az amerikai tervezetbe, ezek közül az egyik az ukrán haderő korlátozása. Az európai vezetők szeretnék, ha a korábbi javaslattal szemben 600 000 fő helyett 800 000 főben limitálnák a haderő maximális létszámát.

Ennél azonban problémásabb, hogy az ellenjavaslat szerint szó sem lehet területi cserékről.

Az EU vezetői ugyanis „kapitulációnak” értelmeznek minden, területi cserével járó elképzelést. Azonban az már többször kiderült, hogy ezek nélkül Oroszország nem kíván tárgyalóasztalhoz ülni. A korábbi, Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti alaszkai találkozó egyik sarkalatos kérdése is a területi csere volt.

Habár az elmúlt időszakban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglepően megengedően nyilatkozott a kérdést illetően, a legfrissebb amerikai tervekre válaszul ismét elutasította egy ilyen megállapodás lehetőségét.

Donald Trump hálaadás napjáig adott időt az ukrán elnöknek, hogy beleegyezzen az amerikai tervbe. Az orosz elnök egyébként támogatja a tervet, ami véleménye szerint alapja lehet majd a konfliktus végső rendezésének. 

Borítókép: Mike Lee amerikai szenátor (Fotó: AFP)

