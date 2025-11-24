Amerikában már a NATO-ból való kilépésről beszélnek

Egy amerikai szenátor őrületnek nevezte az amerikai béketervhez válaszult készült európai módosító javaslatokat. Mike Lee szerint lehet, hogy elérkezett az idő, hogy az Egyesült Államok kilépjen a NATO-ból.
A szenátor szerint az európai módosító javaslatok nem csak őrültek, de még a harmadik világháború kockázatát is magukban hordozzák.
Mint arról lapunk is beszámolt, nemrég kiszivárogtak azok a módosító javaslatok, amelyeket az európai vezetők állítottak össze és amely több ponton is belenyúlna az amerikai 28 pontos tervbe.
