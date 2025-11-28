Robert C. Castel: Ukrajna ezt a háborút már elveszítette + videó

A szakértő szerint az orosz előrenyomulás nem drámaian gyors, de a logisztika határain belül fokozni próbálják az erőfeszítést. Közben a levegőben és a tengeren is átrendeződés zajlik:

Ukrajna az orosz olajfinomítókat és infrastruktúrát célzó presztízstámadások mellett egyre inkább mélységi katonai célpontokra összpontosít, a Fekete-tengeren pedig szerinte hallgatólagos orosz–ukrán alku tarthatja nyitva a gabonafolyosót, mert Moszkva nem akarja magára húzni a „harmadik világ éhínségének” felelősségét.

Castel részletesen beszélt a Trump-féle 28 pontos béketerv útjáról is, amelyből Genf és Abu-Dzabi után 19 pontos csomag lett. Úgy véli, Trump nem az azonnali aláírást várta, hanem „Overton-ablakot” nyitott: politikailag elfogadhatóvá tette, hogy

Ukrajna olyan területekről is lemondjon, amelyeket Oroszország ma még nem tart ellenőrzése alatt.

Ezzel kiszélesítette a lehetséges kompromisszum kereteit, miközben az amerikai adminisztráción belül is élesen szemben áll a békét akaró és a háborút fenntartani igyekvő tábor.