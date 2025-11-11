Robert C. Castel: Ez is meg lett szakértve!

A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint „meg lett szakértve” a fehér házi látogatás, azonban akadnak problémák. Robert C. Castel közösségi oldalán reagált Szent-Iványi István véleményére, miszerint Orbán Viktor látogatását a Fehér Házban alacsony szinten kezelték.
Castel ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy aki ilyet állít, az nyilvánvalóan nincs tisztában „a legalapvetőbb amerikai külpolitikai és diplomáciai játékszabályokkal”.
A szakértő egyúttal elárulta: az amerikai diplomáciai protokoll egyik alapvető dokumentuma igen pontosan meghatározza az ilyen találkozók öt fő szintjét (state, official, official working, working, private). A Fehér Ház a magyar miniszterelnök látogatását az official kategóriába sorolta, ami az öt szintből a negyediknek felel meg.
„Ergo, az a »szakvélemény« miszerint a Fehér Ház a legalacsonyabb szinten kezelte a látogatást, igen nehezen védhető” – írta Castel bejegyzésében.
Borítókép: Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója