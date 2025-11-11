Robert C. Castel: Ez is meg lett szakértve!

A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint „meg lett szakértve” a fehér házi látogatás, azonban akadnak problémák. Robert C. Castel közösségi oldalán reagált Szent-Iványi István véleményére, miszerint Orbán Viktor látogatását a Fehér Házban alacsony szinten kezelték.

Robert C. Castel szerint aki ilyet nyilatkozik, az az alapokkal sincs tisztában

Castel ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy aki ilyet állít, az nyilvánvalóan nincs tisztában „a legalapvetőbb amerikai külpolitikai és diplomáciai játékszabályokkal”.

A szakértő egyúttal elárulta: az amerikai diplomáciai protokoll egyik alapvető dokumentuma igen pontosan meghatározza az ilyen találkozók öt fő szintjét (state, official, official working, working, private). A Fehér Ház a magyar miniszterelnök látogatását az official kategóriába sorolta, ami az öt szintből a negyediknek felel meg.

„Ergo, az a »szakvélemény« miszerint a Fehér Ház a legalacsonyabb szinten kezelte a látogatást, igen nehezen védhető” – írta Castel bejegyzésében.

