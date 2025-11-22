Robert C. Castel: Az orosz–ukrán innovációs háború

Az orosz–ukrán háború kitörése óta divatos toposznak számít ellentétbe állítani egymással az innovatív ukránokat, a maradi és begyepesedett oroszokkal. Ez a fajta narratíva több sebből vérzik az orosz siklóbombák és elektronikai hadviselés csapásai alatt, de bizonyos körökben még mindig szilárdan tartja magát. Gondolom, mondanom sem kell, hogy a katonai innováció kutatójaként ezt a fajta megközelítést mindig is rendkívül tévesnek és rendkívül károsnak találtam.

Ha nekem kéne megválaszolnom azt a kérdést, hogy hogyan is néz ki az a bizonyos orosz–ukrán innovációs háború, erre két szemszögből tudnék választ adni. Az egyik perspektíva a már említett innovációkutatás perspektívája. A másik pedig a geopolitika jellemző perspektívája, amely a szakma természeténél fogva teljesen más eszköztárral dolgozik.

Ahhoz, hogy az innovációkutatás perspektívájából elemezzük az orosz–ukrán szkandert a katonai tanulási modellek terén, először is meg kell ismernünk néhány alapfogalmat és dichotómiát.

Az első és a legfontosabb dichotómia a békebeli, illetve a háborús innovációt választja ketté. A második az innováció irányával foglalkozik, és meghatározza a felülről lefelé, illetve az alulról felfelé létrejövő innováció fogalmát. A harmadik dichotómia, amivel érdemes megismerkednünk, az a fenntartó, illetve a bomlasztó innovációk közötti különbségtétel.

De mi is az a katonai innováció tulajdonképpen? Amikor katonai innovációról beszélünk, akkor általában négy fogalmat gyúrunk össze egyetlen gyurmagolyóbisba.

Az első ilyen fogalom maga

a szűken értelmezett katonai innováció, ami általában három lépcsőben zajlik le. Ezek a feltalálás, az inkubáció és az implementáció (megvalósítás). Fontos azt is megjegyezni, hogy pusztán a feltalálás önmagában nem jelent semmit. Tehát egy-egy katonai szervezetnek vagy egy államnak hatékonynak kell lennie az innováció mind a három lépésében ahhoz, hogy az innováció számottevő katonai hatékonyságnövekedést generáljon.

A második fogalom a katonai adaptáció, ami gyakorlatilag a meglévő doktrínák, taktikák vagy technológiák módosítása a háború keltette nyomásra adott reaktív válaszként.