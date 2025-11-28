Meghalt Kenedi János

Hetvennyolc éves korában elhunyt Kenedi János író, műkritikus, Budapest díszpolgára, a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik vezéralakja – tudatta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken közösségi oldalán.

Kenedi János szervezője volt a magyar társadalom problémáiról rendezett 1985-ös monori konferenciának, valamint az 1956-os forradalomról 1986-ban megszervezett illegális konferenciának. Előkészítette Bibó István összes munkáinak kiadását, valamint Szabó Zoltán kézirathagyatékát is hazaszállította Franciaországból az Országos Széchényi Könyvtár számára. A rendszerváltás éveiben a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének alapító tagja, a Szabad Demokraták Szövetsége elvi nyilatkozatának egyik megfogalmazója, a Nyilvánosság Klub ügyvivője volt. 1990-től az 1956-os Intézet tudományos munkatársa. 2007 és 2010 között az állambiztonsági iratok levéltárba való átadását vizsgáló bizottság vezetője volt. A rendszerváltozás előtt a demokratikus ellenzék egyik vezéralakja volt.

Borítókép: Kenedi János író, műkritikus, Budapest díszpolgára (Fotó: Kurucz Árpád)