Johnny RottenDürer KertSex Pistolskoncert

Johnny Rotten, a Sex Pistols énekese Budapesten lép fel

A posztpunk egyik legmeghatározóbb és leginnovatívabb zenekara, a Public Image Ltd 2026 tavaszán Budapestre érkezik. Johnny Rotten kultikus együttese május 20-án ad koncertet a Dürer Kertben, 15 évvel első magyarországi koncertje után, a hatalmas sikerrel futó This Is Not The Last Tour nevet viselő körút részeként.

Munkatársunktól
Forrás: Live Nation2025. 11. 28. 14:45
A koncert igazi zenei mérföldkőnek ígérkezik: John Lydon – vagy ahogy a világ leginkább ismeri: Johnny Rotten – a Sex Pistols frontembereként írt zenetörténelmet, majd a Public Image Ltd élén újradefiniálta a posztpunk műfaját. A banda több mint négy évtizedes fennállása alatt öt top 20-as kislemezt és öt top 20-as albumot jegyzett az Egyesült Királyságban, egyedi hangzásuk a rockot, a dance-t, a folkot, a popot és a dubot ötvözi, ami több generációra volt hatással, zenészek ezreit inspirálta.

Johnny Rotten
Johnny Rotten a Dürer Kertben ad koncertet. Forrás: Facebook

Az 1978-ban alakult formáció 1992-ben hosszabb szünetre vonult, majd 2009-ben megújult lendülettel tért vissza, és ismét sorra szállította a dalokat. Újjáalakulásuk óta három nagy kritikai sikert arató albumot jelentettek meg: This is PiL (2012), What The World Needs Now… (2015) és a legfrissebb, 2023-as End of World, amely tovább színesíti Lydon széles diszkográfiáját, a PiL-életművet pedig immár 11 lemezesre bővíti.

John Lydon 2023-ban elveszítette feleségét, Norát, valamint menedzserét és barátját, John Rambo Stevenst, ezután sokáig úgy gondolta, hogy a turnézás neki véget ért, nem szeretne többet színpadra állni. A közönség szeretete azonban szerencsére meggyőzte: hiba volna abbahagyni. Nem maradtak így el a koncertek, és a frontember bevallása szerint a mostani turnén a Public Image Ltd maximális fordulatszámon pörög, és a nyár folyamán a zenekar történetének legjobb koncertjeit adták.

A most bejelentett budapesti koncert ritka lehetőség a hazai közönségnek, hogy élőben lássa a legendás brit csapatot, amely eddig mindössze egyszer, 2010-ben járt Budapesten. A csaknem ötvenéves pályafutásuk során így másodjára lesz lehetősége a magyar rajongóknak a világ egyik legismertebb punklegendájának energiáját élőben is megtapasztalni.

 

