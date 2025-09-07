Több zenész a rock ’n’ roll életmód és azzal járó siker és pénz hatására válik az alkohol és a drogok áldozatává, de nyilvánvalóan sokan közülüknek akkor is félresiklott volna az élete, ha soha nem áll színpadra. A pszichológia szerint vannak függő típusú személyiségek, akik egyszerűen jóval hajlamosabbak az addikcióra, mint mások. Steve Jones, a Sex Pistols gitárosa is közéjük tartozik, hiszen mint magyarul is megjelent önéletrajzi könyvéből, a Lonely Boyból kiderül: már jóval azelőtt meggyűlt a baja a drogokkal, az alkohollal, a szexfüggőséggel és a kleptomániával, hogy egyáltalán hangszert vett volna a kezébe. És nem volt senki a családjában, aki megállítsa.

A Sex Pistols gitárosa, Steve Jones (balra). Fotó: Europress/AFP

Sőt, az élete talán legmeghatározóbb és legtraumatikusabb élményét éppen otthon szenvedte el. Tízéves volt, amikor édesanyja néhány napra kórházba került és életében először kettesben maradt a nevelőapjával, aki arra kényszerítette, hogy elégítse ki szexuálisan.

Jones szerint nem pedofil vagy homoszexuális vágy vezérelte a nevelőapját, egyszerűen csak ki akarta mutatni a dominanciáját. Sikerült is neki, a fiú azt követően nem igazán járt haza, az utcán csavargott és különböző haverjainál húzta meg magát. És szintén még csak tízéves volt, amikor egy pedofil pénzt ajánlott fel neki azért, hogy orálisan kielégíthesse. Csóró utcagyerekként belement, fogalma sem volt, miként hat majd mindez a felnőtt életére.

A könyv egyik legnagyobb erőssége, hogy miközben egy munkásosztálybeli nincstelen fiatal gyermekkori pokoljárását olvassuk, nem a világ nyomorultjának érezzük Steve Jonest, hanem egy tökös palinak, aki évtizedek távlatából képes őszintén szembenézni az őt ért megalázó helyzetekkel.

A zenész egyébként annak ellenére nem tartotta magát soha melegnek, hogy iskolás évei alatt, már csaknem felnőttfejjel és szabad akaratából intim kapcsolatot létesített egy fiú osztálytársával. Mint írja, simán felvállalná, ha homoszexuális lenne, nem csinál gondot az ilyesmiből, de nem erről van szó: egyszerűen csak a nevelőapja és a gyermekkori traumáinak hatására valami végképp elromlott az agyában, és ennek következtében a mai napig nem tud kialakítani tartós kapcsolatot senkivel. Taszítja a kötődés, mindig is csak a szex érdekelte, de az mániákusan: még a zenésztársai barátnőit sem kímélte, mint tréfásan meg is jegyzi, idővel szinte már el is várták tőle a haverjai, hogy fektesse le az aktuális randipartnereiket.