Az EU baloldala titkolná, milyen „civilekhez” gurulnak a brüsszeli milliárdok

Hosszú hónapok halasztása után ha nem is vizsgálóbizottság, de legalább munkacsoport felállhatott a héten Brüsszelben, hogy a végére járjon az álcivileket, politikai nyomásgyakorlókat is kifizető milliárdos uniós pénzalapoknak. A holdudvara „civiljeit” féltő baloldal látványosan kivonult ebből, az pedig menet közben derülhet ki, a néppárt tessék-lássék módon ered-e a pénzek nyomába.

Botrányosan kezdődött a héten az Európai Parlamentben a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) pénzügyi átláthatóságát vizsgáló munkacsoport első ülésén, miután a szocialisták, a liberálisok és a Zöldek látványosan kivonultak, „boszorkányüldözésnek” tartva, hogy a többiek a végére akarnak járni: milyen civilek kapnak pénzeket a brüsszeli alapokból. (A kommunisták pedig előre közölték, bojkottálják a munkát.)

Az alábbi videón éles szóváltás hallatszik, miközben az látható: baloldali EP-politikusok, köztük az Orbán-kormányt mániákusan támadó német Daniel Freund (Zöldek) elhagyják az üléstermet.

VDL’s coalition rift in @Europarl_EN couldnt be clearer



Shouting match Wed as S&D+Renew+Greens walked out of the 1st meeting of the new NGO finance scrutiny group after accusing it of being a “witchhunt”, while EPP+Patriots blast them for boycot



Context https://t.co/ySrEjkgYN8 pic.twitter.com/Rg9a6oLjLV — Max Griera (@MaxGriera) November 27, 2025

A szocialisták szerint a vizsgálati munkacsoport pusztán politikai eszköz, amellyel bizonyos erők a civil szervezetek elhallgattatását és hiteltelenítését célozzák.

Öt hónap késés

Holott a brüsszeli pénzek felhasználásával kapcsolatban régóta számos kétség merült fel. Az uniós fősodron belüli törésre – az Európai Néppárt és a hagyományos baloldal nézeteltérésére – is szükség volt ahhoz, hogy ha öt hónap késéssel is, de felálljon legalább ez a vizsgálati munkacsoport. Pusztán csak onnantól számítva, hogy júniusban legalább már döntöttek erről, a Fideszt is a soraiban tudó Patrióták Európáért képviselőcsoport – a harmadik legnagyobb frakció – hosszas szorgalmazására.

– Az európai polgároknak joguk van tudni, kikhez kerül a pénzük, és milyen célból. Elég volt a brüsszeli bürokraták álságos játszmáiból. Addig megyünk, amíg mindenki tisztán fogja látni: itt baloldali aktivistacsoportokról van szó, akik Brüsszel euromilliárdos támogatásával politikai tevékenységet folytatnak, sokszor az adófizetők érdekeivel szemben. Ez ellentétes a demokrácia és átláthatóság elveivel és mi, a Patrióták fel fogjuk fedni az igazságot – hangsúlyozta Gál Kinga, a Patrióták Európáért első alelnöke, a Fidesz–KDNP uniós küldöttségének vezetője.

Az Európai Néppárt ugyanakkor a féket is nyomja: vizsgálóbizottság – egy jelentősebb fórum – létrehozását nem támogatta, ahogy a vizsgált civil szervezetek EU-s szerződéseinek titkos záradékait is tiszteletben kívánja tartani – mondták lapunknak forrásaink.

Ezzel együtt a néppárt leválását e kérdésben a hagyományos baloldalról, illetve a jobboldali konzervatívokkal és szuverenistákkal való együttműködését a brüsszeli pénzek felkutatására a Politico.eu is jelentősnek értékeli. Igaz, sajátos megfogalmazásában: „Brüsszelben a szélsőjobboldalt nem lehet többé semmibe venni”.