Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

hőmérsékletidőszakcsapadék

Valahol abbamarad, máshol újra rákezd az eső

Kis zúzmarára is számíthat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 28. 16:17
illusztráció Fotó: Nemes János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Erősen felhős vagy borult lesz az ég az ország délkeleti, keleti felén, de a nyugati és északi tájakon a közepesen felhős ég mellett szombaton rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Pénteken késő estére átmenetileg megszűnik a csapadék, majd szombat hajnaltól a Tiszántúlon várható elszórtan eső. Éjjel a kevésbé felhős tájakon foltokban zúzmarás köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

A minimum-hőmérséklet általában –3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 3 és 8 fok között várható. A hétvége időjárásáról az alábbi cikkben írtunk bővebben. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

