Erősen felhős vagy borult lesz az ég az ország délkeleti, keleti felén, de a nyugati és északi tájakon a közepesen felhős ég mellett szombaton rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Valahol abbamarad, máshol újra rákezd az eső
Kis zúzmarára is számíthat.
Pénteken késő estére átmenetileg megszűnik a csapadék, majd szombat hajnaltól a Tiszántúlon várható elszórtan eső. Éjjel a kevésbé felhős tájakon foltokban zúzmarás köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.
A minimum-hőmérséklet általában –3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 3 és 8 fok között várható. A hétvége időjárásáról az alábbi cikkben írtunk bővebben.
