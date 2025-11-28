Országos Mentőszolgálatmunkarohamkocsiorvos

Lezuhant a pláza lépcsőjéről egy férfi, felháborító, amit a járókelők műveltek, miközben a mentők az életéért küzdöttek

A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és elvesztette az eszméletét is.

2025. 11. 28.
November elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn – írja közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és elvesztette az eszméletét is. 

Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a sérült férfi segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást, hozzájuk csatlakoztak a mentők, amikor megérkeztek a helyszínre. Időközben

több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdte a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba.

A sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba a mentők.

Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, a mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. A kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását ők végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a szállítás közben, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig. Arra kérnek tehát, hogy ha segíteni nem tudják munkájukat, az életmentést és a döntéshozatalt bízzák a szakemberekre.

