November elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn – írja közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és elvesztette az eszméletét is.
Lezuhant a pláza lépcsőjéről egy férfi, felháborító, amit a járókelők műveltek, miközben a mentők az életéért küzdöttek
A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és elvesztette az eszméletét is.
Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a sérült férfi segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást, hozzájuk csatlakoztak a mentők, amikor megérkeztek a helyszínre. Időközben
több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdte a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba.
A sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba a mentők.
Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, a mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. A kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását ők végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a szállítás közben, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig. Arra kérnek tehát, hogy ha segíteni nem tudják munkájukat, az életmentést és a döntéshozatalt bízzák a szakemberekre.
