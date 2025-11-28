Lezuhant a pláza lépcsőjéről egy férfi, felháborító, amit a járókelők műveltek, miközben a mentők az életéért küzdöttek

Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a sérült férfi segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást, hozzájuk csatlakoztak a mentők, amikor megérkeztek a helyszínre. Időközben

több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdte a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba.

A sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba a mentők.