Járókelőkre lövöldözött három fiatalember Budapesten, megáll az ész, mit mondtak a rendőröknek, miután elkapták őket

A jelenlegi adatok szerint két 18 és egy 17 éves fiú 2025. november 25-én délután Budapest XX. kerületében, a Vízisport utcában egy lakás erkélyéről légpuskával lövéseket adott le járókelő fiatalokra. A lövedékek két sértettet találtak el. Egyikük súlyos, a másik könnyű sérülést szenvedett.

A sebesült fiatalok értesítették a rendőrséget, a rendőrök pedig azonnal intézkedni kezdtek: adatgyűjtést végeztek, több száz méteres körzetben átnézték a térfigyelő kamerákat, valamint előzetes szakértői véleményt kértek. A BRFK életvédelmi osztály nyomozói az egyik kamerafelvételen vették észre az egyik társasház erkélyét, ahol abban az időpontban láttak mozgást, amikor az egyik sértettet lövés érte. A rendőrök a feltételezett elkövetőket – a légfegyver tulajdonosát és két társát – pár órán belül elfogták és előállították, a lakásban talált légfegyvert lefoglalták.