Az árnyékuk buktatta le azt a három budapesti tinédzsert, akik légpuskával adtak le lövéseket a XX. kerületben, két fiatalt eltalálva. A nyomozók a tömbházak között két nap alatt felderítették a lövések forrását, a gyanúsítottakat elfogták. A rendőrök most további sértettek jelentkezését várják – írja a rendőrségi portál.
Járókelőkre lövöldözött három fiatalember Budapesten, megáll az ész, mit mondtak a rendőröknek, miután elkapták őket
Ugyanitt: olyanok jelentkezését várja a rendőrség, akiket megsebesítettek.
A jelenlegi adatok szerint két 18 és egy 17 éves fiú 2025. november 25-én délután Budapest XX. kerületében, a Vízisport utcában egy lakás erkélyéről légpuskával lövéseket adott le járókelő fiatalokra. A lövedékek két sértettet találtak el. Egyikük súlyos, a másik könnyű sérülést szenvedett.
A sebesült fiatalok értesítették a rendőrséget, a rendőrök pedig azonnal intézkedni kezdtek: adatgyűjtést végeztek, több száz méteres körzetben átnézték a térfigyelő kamerákat, valamint előzetes szakértői véleményt kértek. A BRFK életvédelmi osztály nyomozói az egyik kamerafelvételen vették észre az egyik társasház erkélyét, ahol abban az időpontban láttak mozgást, amikor az egyik sértettet lövés érte. A rendőrök a feltételezett elkövetőket – a légfegyver tulajdonosát és két társát – pár órán belül elfogták és előállították, a lakásban talált légfegyvert lefoglalták.
A fegyvert birtokló 18 éves fiatalt súlyos testi sértés bűntettével, súlyos testi sértés kísérlet bűntettével, valamint csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg. Két társát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt hallgatták ki. A kihallgatások során mindhárman, minden részletre kiterjedő beismerő vallomást tettek, elmondták, hogy több emberre is rálőttek és hogy
jó poénnak tartották az egészet, de nem gondolták, hogy a légpuskával sérülést okoznak.
A nyomozók eddig hat további sértettet azonosítottak, akiket jelenleg keresnek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztálya kéri, hogy aki a bűncselekmény további sértettjeiről információval rendelkezik, valamint magára ismer, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
