Csengettek a MOL-nak ma a tőzsdén – van ok az ünneplésre

A magyar tőkepiac története szorosan összefonódik a MOL pályafutásával. Az elmúlt harminc esztendőben a vállalat bizonyította, hogy képes a folyamatos megújulásra, valamint az alkalmazkodásra a változó globális környezetben. A Hernádi Zsolt vezette cég részvényei a Budapesti Értéktőzsde legmagasabb, Prémium kategóriájában forognak. A piaci kapitalizáció mára megközelíti a 2400 milliárd forintot. A befektetői bizalom töretlen, ezt jól mutatja az árfolyam alakulása is, amely a 2007-es csúcspontján a 3876 forintot is meghaladta.

A képen balról jobbra: Varga Mihály, Lantos Csaba, Hernádi Zsolt és Tóth Tibor. /Fotó: BÉT

Hernádi Zsolt: a MOL képes értéket teremteni bármilyen piaci környezetben

A MOL-csoport elnök-vezérigazgatója az évforduló kapcsán a teljesítmény fontosságát állította középpontba. Rámutatott, hogy a stabilitás nem puszta ígéret, sokkal inkább a következetes munka eredménye.

Harminc éve léptünk a Budapesti Értéktőzsdére, és azóta minden nap ugyanazt bizonyítjuk: a MOL képes értéket teremteni bármilyen piaci környezetben

– fogalmazott a Hernádi Zsolt.

A világ sokat változott három évtized alatt, a teljesítmény iránti elkötelezettségük azonban állandó maradt. A tőkepiaci jelenlét arra kötelezi a társaságot, hogy felelősen és átláthatóan építse a jövőt a következő harminc évben is.

A társaság ma már nem csupán egy hazai vállalat. Több mint harminc országban aktív, 25 ezer munkavállalót foglalkoztató nemzetközi cégcsoportként működik. Stratégiai céljaik között kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság. A hagyományos, fosszilis alapokon nyugvó működés átalakítása folyamatos, a vállalat 2050-re nettó szén-dioxid-semlegessé kíván válni. E folyamat részeként a kelet-közép-európai régióban a körforgásos gazdaság kiépítésének egyik motorjaként lépnek fel.

A vállalat nemzetgazdasági súlyát Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is méltatta. Kiemelte, hogy az ország gazdasági stabilitásában kulcsszerep hárul az olyan nagyvállalatokra, amelyek a külpiacokon is megállják a helyüket. A jegybankelnök rámutatott: a MOL jelenleg mintegy 30 ezer kisrészvényessel rendelkezik, tőzsdei súlya pedig eléri a 20 százalékot. A cég ezzel érdemben járul hozzá a BÉT teljesítményéhez.

Lantos Csaba miniszter a cég regionális szerepét hangsúlyozta.

A kilencvenes évek óta a MOL Magyarország legnagyobb vállalatává emelkedett. Valamennyi alaptevékenységében piacvezető pozíciót tölt be mind hazánkban, mind Szlovákiában, ezzel állandó szereplője a térség vállalati élmezőnyének.



A jubileum egybeesik a szervezeti megújulással is. A november 27-i rendkívüli közgyűlés elfogadta a holdingstruktúra kialakításáról szóló javaslatot. A döntés célja a vállalatirányítás egyszerűsítése, valamint az átláthatóbb és rugalmasabb működés feltételeinek megteremtése.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója az ünnepségen úgy vélekedett, a MOL stratégiája ékes példája annak, milyen szerepet tölthet be egy vállalat a tőkepiacon, ha elkötelezett a transzparencia iránt. A cég az elmúlt években a BÉT Legek díjátadón is több elismerést kapott, ez visszaigazolja a befektetők és a szakma bizalmát.

