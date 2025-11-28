Pánikban az amerikaiak, ki fog elutazni a labdarúgó vb-re és az olimpiára?

Az Egyesült Államok jelen pillanatban olyan kiváltságos helyzetben van, amit egyetlen más ország sem mondhat el. Két év alatt a világ két legnagyobb sporteseménye, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, majd két évvel később a Los Angelesben rendezendő olimpia is Amerikában kerül sorra. Az ember azt gondolná, ez a kegyelmi állapot a sportturizmusra is óriási hatást gyakorol. Ám más az álom és más a valóság.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Gianni Infantino (a képen jobbra), a FIFA elnöke a Fehér Házban

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Egyre kevesebb ember utazik az Egyesült Államokba

Erre már az amerikai elnök, Donald Trump is rájött. Nem volt olyan rég, hogy ne emlékeznénk rá: az Egyesült Államok első embere abban reménykedett, hogy mindenki, aki erre a két eseményre tervezte az utazását, el is megy Amerikába.

Az Egyesült Államokba érkező turisták száma Trump második hivatalba lépése óta csökken, mégpedig négy százalékkal.

Nincs még vége a 2025-ös évnek, éppen ezért az sem meglepő, hogy ez a négy százalék itt nem áll meg, az év végére további csökkenést jósolnak.

Sokak szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak kellene berúgnia a motort, azaz fellendíteni a nemzetközi turizmust. Erre azonban most kevés a remény. Az amerikai elnök drasztikus és szigorú bevándorlás-politikája, az ezzel kapcsolatos szigorú rendőrségi razziák és őrizetbe vételek sokak számára elrettentően hatnak. Ugyanakkor a 2028-as Los Angeles-i olimpiára már a beutazások fellendülését várják. Hogy ez valóban megtörténik-e, arra a 2026-os nyár ad majd választ.

A 2026-os labdarúgó-vb sorsdöntő lesz Amerika számára

A hivatalos előrejelzések és felmérések szerint a 2026-os évben csak akkor lendülhet fel a turizmus, ha az Amerikába utazók legalább egyharmada a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseire utazik majd el. Magyarul: ennek a sporteseménynek kellene megállítania azt a globális visszaesést, amely most az amerikai turizmust jellemzi. A megoldás azonban nem lesz egyszerű.

Akik már most azzal töltik az idejüket, hogy repülőjegyeket vadásznak, szállásokat keresnek a labdarúgó-világbajnokság amerikai rendező városaiban, azzal szembesülnek, hogy az árak az egekbe emelkedtek.

Ez amúgy nem amerikai specialitás: a világ minden egyes országában így van, ahol ilyen globális sporteseményeket rendeznek.