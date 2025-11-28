Rendkívüli

Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Donald TrumpFIFALos Angelesolimpia

Pánikban az amerikaiak, ki fog elutazni a labdarúgó vb-re és az olimpiára?

2026 nyarán a labdarúgó-világbajnokságot, két évvel később a nyári olimpiai játékokat rendezi meg Amerika. Egy ilyen kiváltságos helyzet arra mindenképpen jó lenne, hogy az adott ország (sport)turizmusa fellendüljön. Ehhez képest az Egyesült Államokban egyre többször esik szó arról, hogy kik fognak ezekre az eseményekre elutazni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 16:58
Egyesült Államok
A FIFA elnöke, Gianni Infantino a labdarúgó-világbajnokság győztesének járó trófeát adja át Donald Trump amerikai elnöknek Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Egyesült Államok jelen pillanatban olyan kiváltságos helyzetben van, amit egyetlen más ország sem mondhat el. Két év alatt a világ két legnagyobb sporteseménye, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, majd két évvel később a Los Angelesben rendezendő olimpia is Amerikában kerül sorra. Az ember azt gondolná, ez a kegyelmi állapot a sportturizmusra is óriási hatást gyakorol. Ám más az álom és más a valóság.

Egyesült Államok
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Gianni Infantino (a képen jobbra), a FIFA elnöke a Fehér Házban
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Egyre kevesebb ember utazik az Egyesült Államokba

Erre már az amerikai elnök, Donald Trump is rájött. Nem volt olyan rég, hogy ne emlékeznénk rá: az Egyesült Államok első embere abban reménykedett, hogy mindenki, aki erre a két eseményre tervezte az utazását, el is megy Amerikába. 

Az Egyesült Államokba érkező turisták száma Trump második hivatalba lépése óta csökken, mégpedig négy százalékkal. 

Nincs még vége a 2025-ös évnek, éppen ezért az sem meglepő, hogy ez a négy százalék itt nem áll meg, az év végére további csökkenést jósolnak.

Sokak szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak kellene berúgnia a motort, azaz fellendíteni a nemzetközi turizmust. Erre azonban most kevés a remény. Az amerikai elnök drasztikus és szigorú bevándorlás-politikája, az ezzel kapcsolatos szigorú rendőrségi razziák és őrizetbe vételek sokak számára elrettentően hatnak. Ugyanakkor a 2028-as Los Angeles-i olimpiára már a beutazások fellendülését várják. Hogy ez valóban megtörténik-e, arra a 2026-os nyár ad majd választ. 

A 2026-os labdarúgó-vb sorsdöntő lesz Amerika számára

A hivatalos előrejelzések és felmérések szerint a 2026-os évben csak akkor lendülhet fel a turizmus, ha az Amerikába utazók legalább egyharmada a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseire utazik majd el. Magyarul: ennek a sporteseménynek kellene megállítania azt a globális visszaesést, amely most az amerikai turizmust jellemzi. A megoldás azonban nem lesz egyszerű. 

Akik már most azzal töltik az idejüket, hogy repülőjegyeket vadásznak, szállásokat keresnek a labdarúgó-világbajnokság amerikai rendező városaiban, azzal szembesülnek, hogy az árak az egekbe emelkedtek.

Ez amúgy nem amerikai specialitás: a világ minden egyes országában így van, ahol ilyen globális sporteseményeket rendeznek.

Napvilágot láttak az előzetes becslések is: a labdarúgó-világbajnokságra 6,5 millió külföldi szurkolót várnak. Ehhez azonban a FIFA és a NOB illetékeseinek is meg kell győzniük Donald Trumpot, hogy az általa kidolgozott és végrehajtott szigorú szabályok nem segítik ezeket a törekvéseket. A színfalak mögött hónapok óta tartanak azok az egyeztetések, amelyeket a FIFA és a NOB képviselői ennek érdekében végeznek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kristy Coventry hamarosan ellátogat az Egyesült Államok elnökéhez. A tárgyalásokon minden bizonnyal előkerülnek ezek a kérdések is.

Los Angeles 2028 Olympics chairman, Casey Wasserman speaks during the presentation of an activities report during the 144th session of the International Olympic Committee (IOC), in Costa Navarino, Greece, on the election day of the next IOC President, on March 20, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Két évvel a labdarúgó-világbajnokság után kerül sor a 2028-as Los Angeles-i olimpiára
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Sokak szerint december 5. fontos dátum lesz, ezen a napon rendezik meg ugyanis Washingtonban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolását. Egy nappal később ismertté és hivatalossá válik a vb menetrendje, azaz a szurkolók ennek ismeretében elkezdhetik foglalni a szállásokat és a repülőjegyeket. Jelen pillanatban ugyanis csak annyit lehet tudni, hogy a három rendező ország (USA, Kanada, Mexikó) hol és mikor játssza le a csoportmeccseket. Minden más részletre december 6-án derül fény.

Nincsenek könnyű helyzetben a labdarúgó vb-re utazó szurkolók

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság az óriási távolságok focivébéje lesz. A 2022-es katari vb legnagyobb vonzereje az volt, hogy a stadionok közel voltak egymáshoz, így a drukkereknek nagyon keveset kellett utazniuk. Azzal azonban mindenki tisztában volt, hogy mindez egyedi és valószínűleg megismételhetetlen történet. 

Az előzetes menetrendet nézve jól látszik, hogy lesznek olyan csapatok, amelyeknek a három csoportmeccse rendkívül sok utazással jár majd.

Amennyiben a drukkerek követni akarják kedvenceiket, nagyon mélyen kell a pénztárcába nyúlniuk. Az már most kijelenthető, hogy a szurkolóknak ez lesz minden idők legdrágább labdaúgó-világbajnoksága.

 

