Behálózták a külföldi érdekek az Energiaklubot is

Új kampányt indított az Energiaklub a paksi atomerőmű bővítésének akadályozása érdekében. A szervezet arra épít, hogy Magyarország figyelmeztetést kapott az aarhusi egyezmény keretében, mert a kormány a Paks II beruházással kapcsolatos információk egy részét titkosan kezeli.

Ám a szervezet valódi célja nem az „átláthatóság” vagy a „demokratikus részvétel” érvényesítése, hanem a magyar energiapolitika hiteltelenítése és a stratégiai jelentőségű nukleáris kapacitás bővítésének akadályozása – mutat rá legfrissebb jelentésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Ez a külföldi lobbi módszere

Az ilyesfajta kommunikáció a külföldi gazdasági és politikai érdekcsoportok nyomásgyakorlási eszköze. A hivatal megállapítása szerint komoly kockázatot jelent a szuverenitás szempontjából, hogy az Energiaklub úgy hajt végre egyértelműen politikai feladatokat, hogy közben a közvélemény előtt nem ismert, milyen érdekeket képvisel, amikor a magyar energiapolitikai döntésekbe avatkozik.

Az aarhusi egyezmény egyébként a környezeti demokrácia erősítése érdekében valóban fontos alapelveket fogalmazott meg, amelyek: a környezeti információkhoz való hozzáférés, a nyilvánosság bevonása a döntéshozatalba, valamint a jogorvoslathoz való hozzáférés biztosítása.

Lényeges viszont az is, hogy az egyezmény végrehajtási mechanizmusa nem bírói jellegű, hanem ajánlásokon és politikai mérlegelésen alapuló folyamat. Emiatt – mutat rá a jelentés – az aarhusi egyezmény könnyen válhat olyan civil szervezetek eszközévé, amelyek a környezeti részvétel fogalmát stratégiai nyomásgyakorlásra használják, a beadványokkal politikai konfliktusokat generálnak. Ezáltal az aarhusi egyezmény alkalmas arra, hogy egy-egy beruházás – különösen a nemzetbiztonsági, energiaszuverenitási jelentőségű projektek – körül olyan politikai látszatot teremtsen, mintha jogsértés vagy nemzetközi elmarasztalás történt volna.

Félrevezető retorika

Éppen így kommunikál az Energiaklub is, amikor azt igyekszik sulykolni médiapartnereivel együtt, hogy Magyarország „figyelmeztetést” kapott, és 2028-tól „szankciókkal” kell számolnia, mert a kormány „titkolja” a Paks II projekttel kapcsolatos információkat. Egyúttal elhallgatva azt a tényt, hogy Magyarország még 2014-ben írásban fejtette ki álláspontját, részletesen bemutatva Brüsszelnek, hogy a nukleáris kapacitások fenntartására vonatkozó döntéshozatali folyamat évtizedei alatt Magyarország megfelelt a nemzetközi és uniós követelményeknek, megfelelő és átlátható döntéshozatali eljárást folytatott le, valamint lehetőséget biztosított a nyilvánosságnak a felkészülésre és részvételre a környezetvédelmi döntéshozatal során.