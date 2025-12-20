Fel kell hívni a figyelmet

– Nemrég egy cikket írt a Szemlélek blogra, aminek az az előzménye, hogy az ombudsman leköszönő helyettese által közzétett jelentésben a szegregáció vádja jelent meg az egyházi oktatási intézményekkel kapcsolatban. Az szerepelt benne, hogy az ország bizonyos területein az egyházi iskolákban jóval kisebb a cigány gyerekek aránya, mint az állami intézményekben. Ugyanakkor szabad iskolaválasztás van, a szülő oda viszi a gyermekét, ahova akarja. Mi a probléma lényege?

– A lényeg – amit a cikkemben is megfogalmaztam –, az az, hogy semmilyen olyan állítás nem igaz ebben a tárgykörben, amit fekete-fehéren teszünk. Van olyan falu, meg van olyan település, ahol az egyházi iskola vállalja föl a cigányság problémáját, a tanoda, a lelkész, az iskola, a közösség, és nem az állami iskola. És van olyan, ahol az egyházi iskola, amikor megjelenik, a jobb társadalmi státusú szülők oda viszik a gyereküket, és egyre inkább a lecsúszó társadalmi rétegeké marad az állami iskola. Mind a kettőre van példa. Igaz az az állítás is sok helyen, hogy amikor megjelent az egyházi iskola, mert az egyház – bármelyik egyház átvette az egyik iskolát – mutatott egyfajta értékrendet, több pénzt adott infrastruktúrára, több pénzt adott közösségi programokra, elkezdődött egy önszerveződő piac, amelynek keretében a szülők oda vitték a gyerekeiket. Az is előfordul, hogy a cigányság egy része nem akarja az állami iskolába adni a gyerekét, mert ki szeretne törni a helyzetéből, a gyerekét már egy jobb helyre akarja adni, ezért ő maga hagyja ott az állami intézményt, és viszi egy olyan iskolába, ahol jobb oktatást kap, jobb környezetbe kerül. Ilyet is látunk. A helyzet összetettebb és bonyolultabb annál, hogy van cigány iskola meg fehér iskola. Az ilyen állítások nem igazak.

– De akkor miért jön elő folyton? Mintha mindig a politikailag éppen hasznosíthatónak tűnő felszín látszódna. Hogy lehet erről így egyáltalán normálisan, a maga bonyolultságában és összetettségében beszélni, hovatovább előrejutni vele?

– Szerintem úgy, hogy nem arról kezdünk el értekezni, milyen iskolába kik járnak, és miért hibás az iskolák felvételiztetési rendszere, vagy milyenek az adott környéken az etnikai viszonyok és mozgások, hanem hátralépünk, és megnézzük azokat a strukturális problémákat, amelyek következtében magukra maradnak az iskolák is meg a társadalmi rétegek is ebben a kérdésben. És nem púderezzük sem azokat a jelenségeket, amelyek adott esetben az iskolák gyakorlatához tartoznak, sem azokat, amelyek az ember szabad akaratából fakadnak. Belátható, ha valaki nem akar szocializálódni egy társadalomban, akkor nem tudja a társadalom szocializálni. Sem az iskola, sem a politika, senki sem. Szóval, ha ezeket a púderrétegeket mind rárakjuk erre a problémára, akkor soha nem fogunk olyan eredményre jutni, ami egy picit megközelíti a valóságot.