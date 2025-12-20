A pekingi olimpia tragikus hőse újra robog, és megbékélésre vágyik

A közelgő milánó–cortinai téli olimpia egyik legnagyobb alakja lehet az amerikai alpesi síző, Mikaela Shiffrin. A sportágában egyedül száz világkupa-siker felett járó klasszisnak a 2026-os lesz a negyedik olimpiája. Shiffrin 2014-ben Szocsiból és 2018-ban Phjongcshangból is egy-egy aranyéremmel távozott, a legutóbbi, pekingi téli olimpia emlékeitől viszont szívesen megszabadulna.

Ez a fotó mindent elmond Mikaela Shiffrin pekingi olimpiájáról, Cortinában az amerikai alpesi síző megbékélne az ötkarikás játékokkal (Fotó: Xinhua via AFP/Zhang Chenlin)

Shiffrin 2022-ben annak ellenére nem nyert érmet, hogy hat versenyszámban is rajthoz állt. Ezt a következő olimpián biztosan nem fogja tudni megismételni, ugyanis az alpesi sí programja változott a pekingi játékokhoz képest: az egyéni kombinációt és a csapatversenyt összeolvasztották, az idei világbajnoksághoz hasonlóan Cortina d’Ampezzóban is csapatkombinációt rendeznek.

Összeállhat a Shiffrin, Vonn álompáros

Mikaela Shiffrin a saalbachi vb-n sérüléséből még nem teljesen felépülve végül vállalta a csapatkombinációt, s Breezy Johnsonnal együtt világbajnoki címet szerzett az új számban. Mivel a lesiklást Cortinában Shiffrin biztosan nem vállalja, minden bizonnyal a csapatkombináció lesz az első versenye a 2026-os olimpián.