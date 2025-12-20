téli olimpia 2026alpesi síMikaela Shiffrin

A pekingi olimpia tragikus hőse újra robog, és megbékélésre vágyik

Negyedik olimpiájára készül minden idők egyik legjobb alpesi sízője, Mikaela Shiffrin. Az amerikai szupersztár az első két alkalommal boldogan, aranyéremmel távozhatott, a 2022-es pekingi olimpia viszont összetörte. Shiffrin azóta visszatalált a győztes útra, műlesiklásban ebben az idényben újra külön kategóriát képvisel a mezőnyben, s Cortina d’Ampezzóban arra is nyílik esély, hogy Lindsey Vonn-nal együtt legyen olimpiai bajnok csapatkombinációban.

Koczó Dávid
2025. 12. 20. 6:13
Mikaela Shiffrin szenzációs formában kezdte a telet műlesiklásban, a milánó–cortinai téli olimpia közeledtével azonban az is eszébe juthat, ami Pekingben történt vele Fotó: AFP/Jeff Pachoud
A közelgő milánó–cortinai téli olimpia egyik legnagyobb alakja lehet az amerikai alpesi síző, Mikaela Shiffrin. A sportágában egyedül száz világkupa-siker felett járó klasszisnak a 2026-os lesz a negyedik olimpiája. Shiffrin 2014-ben Szocsiból és 2018-ban Phjongcshangból is egy-egy aranyéremmel távozott, a legutóbbi, pekingi téli olimpia emlékeitől viszont szívesen megszabadulna.

Ez a fotó mindent elmond Mikaela Shiffrin pekingi olimpiájáról, Cortinában az amerikai alpesi síző megbékélne az ötkarikás játékokkal
Ez a fotó mindent elmond Mikaela Shiffrin pekingi olimpiájáról, Cortinában az amerikai alpesi síző megbékélne az ötkarikás játékokkal (Fotó: Xinhua via AFP/Zhang Chenlin)

Shiffrin 2022-ben annak ellenére nem nyert érmet, hogy hat versenyszámban is rajthoz állt. Ezt a következő olimpián biztosan nem fogja tudni megismételni, ugyanis az alpesi sí programja változott a pekingi játékokhoz képest: az egyéni kombinációt és a csapatversenyt összeolvasztották, az idei világbajnoksághoz hasonlóan Cortina d’Ampezzóban is csapatkombinációt rendeznek.

Összeállhat a Shiffrin, Vonn álompáros

Mikaela Shiffrin a saalbachi vb-n sérüléséből még nem teljesen felépülve végül vállalta a csapatkombinációt, s Breezy Johnsonnal együtt világbajnoki címet szerzett az új számban. Mivel a lesiklást Cortinában Shiffrin biztosan nem vállalja, minden bizonnyal a csapatkombináció lesz az első versenye a 2026-os olimpián.

Az amerikai női alpesi sí másik legendája, Lindsey Vonn már a világbajnokságon is abban bízott, hogy Shiffrinnel alkothat duót, ez a 2026-os téli olimpián tényleg összejöhet, miután a 41 éves, egyszer már visszavonult Vonn a múlt héten, St. Moritzban visszatérése óta először vk-versenyt nyert, Shiffrin pedig verhetetlennek tűnik műlesiklásban.

Mikaela Shiffrin: négyből négy, simán

Karácsony előtt négy vk-versenyt rendeztek a szakágban, Shiffrin pedig mind a négyet megnyerte.

Ez már önmagában lenyűgöző teljesítmény, ha pedig hozzátesszük, hogy Shiffrin a négyből háromszor másfél másodperc fölötti előnnyel nyert, az elképesztő fölényt mutat a mezőnnyel szemben.

Összehasonlításképpen: a másfél másodperc hátrány, amely a négyből három női versenyen elég lett volna a második helyre, az idénybeli férfi műlesiklóversenyeken a 15., a 24., illetve a 8. pozícióra lett volna elég.

– Nem kérdezek, csak elfogadom és élvezem – mondta elemzés helyett a fölényéről a negyedik, courcheveli sikere után Shiffrin, aki a karácsony előtti utolsó vk-hétvégét kihagyja, hogy óriás-műlesiklásban is felzárkózzon a műlesikló-szintjéhez. A két technikai szám közül a hosszabban ugyanis Shiffrinnek négy idénybeli versenyén még nem jött össze a dobogó.

Shiffrin pekingi drámája

Mikaela Shiffrin 105 vk-sikere kiemelkedő csúcs, hét világbajnoki aranyánál is csak az 1930-as évek német sztárja, Christl Cranz nyert többet. S bár ezeknek a sikereknek egy részét azóta érte el, így is meghökkentő a pekingi olimpián adott nyilatkozata.

– Mindez arra sarkall, hogy kételyeim legyenek az elmúlt tizenöt évem miatt. A saját síelésemről, a szlalomról és a versenyzői mentalitásomról, mindenről, amiről azt gondoltam, hogy jól csinálom – mondta keserűen Shiffrin, miután az óriás-műlesiklás után a műlesiklásban is az első futamban kiesett. S minderre még rájött a kombináció, ahol a biztató lesiklást a műlesikló futamban ugyancsak kiesés követte.

Shiffrin így Peking után a milánó–cortinai olimpiát is két korábbi aranyéremmel a birtokában várja. Az eddigi csúcs négy arany, ezt mind a férfiak között a norvég Kjetil André Aamodt, mind a nők között a horvát Janica Kostelic a legutóbbi olaszországi olimpián, a 2006-os torinói játékokon állította fel. Hogy Shiffrin mire mehet Cortina d’Ampezzóban, az nagyban múlhat azon, hogy mennyire tudja kizárni a fejéből a Pekingben történteket.

Nem akarom, hogy Peking miatt féljek az olimpiától, de az elmúlt években egy kicsit igaz volt ez

 – ismerte el az idényrajt előtt Shiffrin. – Nem gondolom, hogy elintézetlen ügyem van, inkább meg akarok békélni az olimpiával, bármit is hoz.

 

