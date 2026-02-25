Saját háborúpárti szövetségese buktatta le a Tisza Pártot + videó

Dömötör Csaba szerint a felszólalásból az derül ki, hogy gigaösszegeket kérnek további fegyverszállításokra, amelyekkel Oroszországot és annak infrastruktúráját támadnák, ami egyértelmű eszkaláció.

A politikus rámutat, a beszéd gyorsított uniós tagságot szorgalmaz Ukrajnának, és a felszólalás belerúg azokba, akik másként gondolkodnak.

Dömötör hangsúlyozta: azért tartotta fontosnak a videó megosztását, mert a Tisza Párt politikusai idehaza ezeket mindig letagadják. Mint írta, ez a félvétel nyilvános, ezért hiába tagadnak.