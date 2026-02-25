Dömötör CsabaTisza PártEurópai Néppárt (EPP)Európai Parlamentorosz-ukrán háború

Saját háborúpárti szövetségese buktatta le a Tisza Pártot + videó

Dömötör Csaba a Facebook-oldalán az orosz–ukrán háborúról szóló európai parlamenti ülésről származó felszólalást tett közzé. „Nézzük meg, mit mondott a Tisza-féle néppárt vezérszónoka a tegnapi háborús vitában. Minden benne van. Az is, amit a tiszások odahaza letagadnak” – írta Dömötör Csaba.

2026. 02. 25. 8:15
Dömötör Csaba felfedte mennyibe is kerülhet nekünk Ukrajna
Dömötör Csaba (Fotó: AFP)
Dömötör Csaba osztotta meg az Európai Néppárt vezérszónokának felszólalását az orosz–ukrán háborúról szóló ülésről. Dömötör Csaba a videóban hangsúlyozza: – Tehát a lényeg itt az, hogy a Tisza brüsszeli frakciójáról van szó, az ő vezérszónokukról, az ő hivatalos álláspontjukról.

Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Bús Csaba)
Dömötör Csaba. Fotó: MTI/Bús Csaba

– Nekünk, európaiaknak meg kell erősítenünk Ukrajna polgári ellenálló képességét és védelmi képességeit. Több légvédelmi rendszert és mélységi csapásmérő képességet kell biztosítanunk nekik, hogy megbénítsuk Oroszország fegyvergyártását és stratégiai közlekedési infrastruktúráját – hangzik el a felszólalásban.

Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáinknak kristálytisztának kell lenniük, a hadiállapot megszűnésével azonnal hatályba kell lépniük, teljes mértékben magukban foglalva az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikk (7) bekezdésének lényegét, amelynek kéz a kézben kell járnia az ország Európai Unióba való integrációjának hiteles folyamatával. Ukránok, nem vagytok egyedül. Az árulók Moszkvával vannak. Mi veletek vagyunk. Dicsőség Ukrajnának!

– zárul a beszéd.

Dömötör Csaba szerint a felszólalásból az derül ki, hogy gigaösszegeket kérnek további fegyverszállításokra, amelyekkel Oroszországot és annak infrastruktúráját támadnák, ami egyértelmű eszkaláció. 

A politikus rámutat, a beszéd gyorsított uniós tagságot szorgalmaz Ukrajnának, és a felszólalás belerúg azokba, akik másként gondolkodnak.

Dömötör hangsúlyozta: azért tartotta fontosnak a videó megosztását, mert a Tisza Párt politikusai idehaza ezeket mindig letagadják. Mint írta, ez a félvétel nyilvános, ezért hiába tagadnak.

 

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: AFP)

