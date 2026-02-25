Dömötör Csaba osztotta meg az Európai Néppárt vezérszónokának felszólalását az orosz–ukrán háborúról szóló ülésről. Dömötör Csaba a videóban hangsúlyozza: – Tehát a lényeg itt az, hogy a Tisza brüsszeli frakciójáról van szó, az ő vezérszónokukról, az ő hivatalos álláspontjukról.
Saját háborúpárti szövetségese buktatta le a Tisza Pártot + videó
Dömötör Csaba a Facebook-oldalán az orosz–ukrán háborúról szóló európai parlamenti ülésről származó felszólalást tett közzé. „Nézzük meg, mit mondott a Tisza-féle néppárt vezérszónoka a tegnapi háborús vitában. Minden benne van. Az is, amit a tiszások odahaza letagadnak” – írta Dömötör Csaba.
– Nekünk, európaiaknak meg kell erősítenünk Ukrajna polgári ellenálló képességét és védelmi képességeit. Több légvédelmi rendszert és mélységi csapásmérő képességet kell biztosítanunk nekik, hogy megbénítsuk Oroszország fegyvergyártását és stratégiai közlekedési infrastruktúráját – hangzik el a felszólalásban.
Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáinknak kristálytisztának kell lenniük, a hadiállapot megszűnésével azonnal hatályba kell lépniük, teljes mértékben magukban foglalva az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikk (7) bekezdésének lényegét, amelynek kéz a kézben kell járnia az ország Európai Unióba való integrációjának hiteles folyamatával. Ukránok, nem vagytok egyedül. Az árulók Moszkvával vannak. Mi veletek vagyunk. Dicsőség Ukrajnának!
– zárul a beszéd.
Dömötör Csaba szerint a felszólalásból az derül ki, hogy gigaösszegeket kérnek további fegyverszállításokra, amelyekkel Oroszországot és annak infrastruktúráját támadnák, ami egyértelmű eszkaláció.
A politikus rámutat, a beszéd gyorsított uniós tagságot szorgalmaz Ukrajnának, és a felszólalás belerúg azokba, akik másként gondolkodnak.
Dömötör hangsúlyozta: azért tartotta fontosnak a videó megosztását, mert a Tisza Párt politikusai idehaza ezeket mindig letagadják. Mint írta, ez a félvétel nyilvános, ezért hiába tagadnak.
Dömötör Csaba
Brüsszel háborús őrületbe akarja belerángatni Magyarországot
Eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút.
NATO-országban zuhant le egy F–16-os vadászgép + videó
A pilóta életét vesztette a balesetben.
Brüsszel megegyezett Zelenszkijjel, ismét Ukrajnáról szól minden
Az sem érdekli őket, ha közben a magyarok beleroppannak.
New York drámai figyelmeztetést kapott
Szimbolikus helyszínen tüzelte a muszlimokat az imám.
