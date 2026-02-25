szélidőjáráshőmérsékletnapsütés

Naposabb arcát mutatja a tavasz, de a csapadék is velünk marad + videó

Többnyire napos időre készülhetünk, keleten azonban délutánig borongós maradhat az ég, és elszórtan zápor is előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, estére pedig fagypont közelébe hűl a levegő, néhol mínuszok is lehetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt., Köpönyeg2026. 02. 25. 6:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Általában napos idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett – közölte előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Keleten  a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok, másutt nem várható csapadék az országban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás. 

 A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul,

 de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő. Késő estére mínusz egy és plusz öt fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge marad. Az országos fagyot követően délutánra 7–13 fokig melegszik a levegő.
Pénteken reggel ismét párás, ködös tájak lehetnek, majd északnyugat felől megvastagszik a magas szintű felhőzet. Emellett több órás napsütésre is van esély, eső továbbra sem várható. A délkeleti szél élénkebb lehet, a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul – írja a Köpönyeg

Borítókép: Illusztráció/Shutterstock


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmarxizmus

Röhögtek a markukba

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A memorandumot 1848. február 26-án adta közre a két hétpróbás anyaszomorító, Karl Marx és Friedrich Engels.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu