Naposabb arcát mutatja a tavasz, de a csapadék is velünk marad + videó

Általában napos idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett – közölte előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Keleten a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok, másutt nem várható csapadék az országban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul,

de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő. Késő estére mínusz egy és plusz öt fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge marad. Az országos fagyot követően délutánra 7–13 fokig melegszik a levegő.

Pénteken reggel ismét párás, ködös tájak lehetnek, majd északnyugat felől megvastagszik a magas szintű felhőzet. Emellett több órás napsütésre is van esély, eső továbbra sem várható. A délkeleti szél élénkebb lehet, a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.