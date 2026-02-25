Elvakítja a kormánygyűlölet az ukrán fegyverlobbival összefonódott egri tiszás kampánymenedzsert

A Tisza Párt és a mögötte felsorakozott régi baloldal retorikáját visszhangozza az ukrán fegyverlobbi embere, a Tisza Pár egri képviselőjelöltjének kampánymenedzsere. Kürtös László a norvég Kongsberg hadiipari vállalat hazai érdekeltségének egyik vezető tisztviselője, aki tavaly ősszel állt be Bódis Péter, Heves vármegye 1-es választókerületének tiszás jelöltje mögé és „mentoráltjának” minden lépését követi a kampányban. Cikksorozatunk első két részében feltártuk Kürtös üzleti pályafutásának fontosabb állomásait, valamint bemutattuk az általa ügyvezetőként képviselt Kongsberg Hungária Mérnöki Szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. norvég anyacégét, amely szorosan együttműködik az ukrán fegyvergyártókkal és a háborúban álló ország hadseregének egyik fontos beszállítója.

Kürtös László az utóbbi hónapokban belevetette magát a Tisza Párt egri kampányába és gyakran személyeskedő, gyalázkodó posztokat tesz közzé.

Miközben a hadiipari cég vezetőjeként a magyar állammal üzletel, arról ír a közösségi oldalán, hogy a miniszterelnök „kinőtte a pánikszobát”. Egy másik posztjában pedig úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „egy hazug, fenyegető, alkalmatlan közpénzvámpír, aki átveri és megosztja a magyarokat. (…) Orbán nem más, mint egy kimoshatatlan szégyenfolt az ország történelmében!”

Bódis Péter egri tiszás képviselőjelölt jobbkeze odáig ment, hogy egy tavaly decemberi posztjában felvetette: azon gondolkodott, vajon a novemberi Trump–Orbán csúcstalálkozó valós esemény volt-e, vagy csak mesterséges intelligenciával hamisították. Mindemellett Kürtös László orvosi esetnek, pojácának, temus-Putyinnak, dilettánsnak és hatalommániásnak is minősítette a miniszterelnököt.

Magyar Péter sokat hangoztatott „út a börtönbe” programmal fenyegetőzését idézte az a poszt, amiben Kürtös a közösségi oldalán közvetett megfogalmazással élve ugyan, de börtönbe küldené a kormány tagjait, miután a miniszter szó eredeti jelentéséről értekezett. Kürtös László a kormányt a hazugság kormányának titulálta, Lázár János építési és közlekedési minisztert pedig szégyennek nevezte.