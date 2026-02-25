tisza pártkapu tiborkürtös lászlóBódis Péter

Elvakítja a kormánygyűlölet az ukrán fegyverlobbival összefonódott egri tiszás kampánymenedzsert

Személyeskedő, agresszív, olykor nárcisztikus posztok sorát tette közzé az utóbbi hónapokban a Tisza Párt egri képviselőjelöltjének bizalmasa, az ukrán fegyverlobbival összefonódott norvég Kongsberg hadiipari vállalat magyarországi érdekeltségének vezetője. Kürtös László a baloldal és Magyar Péter által hangoztatott vádakkal és minősítésekkel illette Orbán Viktor miniszterelnököt, a kormány több tagját, az egri fideszes képviselőt, illetve támadta a családtámogatási rendszert, miközben a nyugdíjasokat megvásárolhatóknak, Kapu Tibor űrhajóst pedig propagandaterméknek nevezte. Cikksorozatunk befejező részében Bódis Péter kampánymenedzserének kormánygyűlölettel átitatott politikai aktivitását vettük górcső alá.

Munkatársunktól
2026. 02. 25. 6:39
A Tisza Párt és a mögötte felsorakozott régi baloldal retorikáját visszhangozza az ukrán fegyverlobbi embere, a Tisza Pár egri képviselőjelöltjének kampánymenedzsere. Kürtös László a norvég Kongsberg hadiipari vállalat hazai érdekeltségének egyik vezető tisztviselője, aki tavaly ősszel állt be Bódis Péter, Heves vármegye 1-es választókerületének tiszás jelöltje mögé és „mentoráltjának” minden lépését követi a kampányban. Cikksorozatunk első két részében feltártuk Kürtös üzleti pályafutásának fontosabb állomásait, valamint bemutattuk az általa ügyvezetőként képviselt Kongsberg Hungária Mérnöki Szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. norvég anyacégét, amely szorosan együttműködik az ukrán fegyvergyártókkal és a háborúban álló ország hadseregének egyik fontos beszállítója.

Kürtös László az utóbbi hónapokban belevetette magát a Tisza Párt egri kampányába és gyakran személyeskedő, gyalázkodó posztokat tesz közzé. 

Miközben a hadiipari cég vezetőjeként a magyar állammal üzletel, arról ír a közösségi oldalán, hogy a miniszterelnök „kinőtte a pánikszobát”. Egy másik posztjában  pedig úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „egy hazug, fenyegető, alkalmatlan közpénzvámpír, aki átveri és megosztja a magyarokat. (…) Orbán nem más, mint egy kimoshatatlan szégyenfolt az ország történelmében!”

Bódis Péter egri tiszás képviselőjelölt jobbkeze odáig ment, hogy egy tavaly decemberi posztjában felvetette: azon gondolkodott, vajon a novemberi Trump–Orbán csúcstalálkozó valós esemény volt-e, vagy csak mesterséges intelligenciával hamisították. Mindemellett Kürtös László orvosi esetnek, pojácának, temus-Putyinnak, dilettánsnak és hatalommániásnak is minősítette a miniszterelnököt.

Magyar Péter sokat hangoztatott „út a börtönbe” programmal fenyegetőzését idézte az a poszt, amiben Kürtös a közösségi oldalán  közvetett megfogalmazással élve ugyan, de börtönbe küldené a kormány tagjait, miután a miniszter szó eredeti jelentéséről értekezett. Kürtös László a kormányt a hazugság kormányának titulálta, Lázár János építési és közlekedési minisztert pedig szégyennek nevezte.

Az intenzív Facebook-aktivitását jórészt az ellenfél ócsárlásával és személyeskedéssel töltő tiszás fegyverkereskedő gyakran kritizálja a Fidesz–KDNP helyi jelöltjét, Pajtók Gábort is. Kürtös szerint az egri honatya nem is akart újra elindulni a mandátumért, de valamilyen rejtélyes ok miatt, az akarata ellenére megméreti magát ismét. Kürtös azzal is vádolta a Fidesz képviselőjét, hogy „haknipolitikus”, akinek lejárt az ideje.

Az ellenfél bírálata – ha nem is a valóságon alapul – még érthető lenne egy kampányban, de Kürtöst annyira elvakítja a kormánygyűlölet, hogy Kapu Tibort, a magyar űrhajóst is propagandaterméknek nevezte, amiért Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt szerepelt.

A Tisza Párt balliberális szakértőihez hasonlóan Kürtös László az egyik Facebook-posztjában leszólta a családtámogatási rendszert, továbbá a közalkalmazottak és nyugdíjasok „megvásárolhatóságáról” is írt.

Végül érdemes felidézni azt a bejegyzését, amely rávilágít bizonyos személyiségjegyeire, amelyek azt jelzik, hogy Kürtös karaktere teljes mértékben illeszkedik Magyar Péteréhez és a Tisza vezetőiéhez, hiszen verbális agresszió és nárcizmus is jellemzi. Ez utóbbira jó például szolgál az egyik február 6-i Facebook-posztja, amelyben abból indul ki, hogy az egyik ismerőse szerint az élete „tisztább, szebb és tisztességesebb” annál, hogy aktívan politizáljon. Bódis Péter kampánymenedzserét egy hosszú írásra sarkallta ez a bók, mely a politizálásának okait tárja követői elé.

Borítókép: MagyarPéter és Bódis Péter (Forrás: Facebook)

Pilhál György
idezojelekmarxizmus

Röhögtek a markukba

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A memorandumot 1848. február 26-án adta közre a két hétpróbás anyaszomorító, Karl Marx és Friedrich Engels.

