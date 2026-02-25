oroszországukrajnatrumpdonald trumporosz-ukrán háború

Trump nekiment Iránnak az évértékelőn, az illegális bevándorlás segítőit sem kímélte

Trump megtartotta az évértékelő beszédét. A közelmúlt történelmének leghosszabb beszédét mondta az amerikai elnök, amelyben Trump ünnepelte a befogadás politikájának felszámolását, a határok biztosítását, az amerikai energiaforrások felszabadítását, és ami a legfontosabb, a gazdaság fellendítését és a hétköznapi amerikaiak megsegítését. Az amerikai elnök beszélt arról is, hogy keményen dolgoznak az ukrajnai békéért.

Kozma Zoltán
2026. 02. 25. 6:38
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump elnök helyi idő szerint kedden este az amerikai kongresszusban tartotta az Unió állapotáról szóló beszédét. A beszéd röviddel azután hangzott el, hogy a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte az általa kivetett globális vámokat. Trump beszéde körülbelül másfél óra hosszú volt, megdöntve ezzel a tavalyi kongresszusi beszédében felállított hosszrekordot.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy sokan ebben a teremben nemcsak hogy megengedték a határátlépést, mielőtt én beleavatkoztam volna, hanem valóban újra megtennék, ha valaha is lehetőségük lenne rá

 – mondta az illegális bevándorlással kapcsolatban az amerikai elnök.

Trump ezután felszólította a demokratákat, hogy döntsék el, tapsolnak-e. Arra kérte a képviselőket, hogy álljanak ki és támogassák azt a kijelentést, amely szerint „az amerikai kormány elsődleges kötelessége az amerikai állampolgárok, nem pedig az illegális bevándorlók védelme”. A demokraták továbbra is a helyükön maradtak. A republikánusok eközben hosszan állva tapsoltak, hogy megmutassák a kontrasztot.

Végül Trump ismét megszólalt, és azt mondta a demokratáknak: 

Szégyellnetek kellene magatokat, hogy nem álltok ki.

A vámokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Hiszem, hogy a külföld által fizetett vámok – akárcsak a múltban – jelentősen felváltják majd a modern jövedelemadó-rendszert, nagy anyagi terhet leveveve azokról az emberekről, akiket szeretek”.

Trump Iránról is beszélt

Az egyik legsürgetőbb kérdés, hogy mit fog tenni Trump Iránnal kapcsolatban. Nyolc hónappal azután, hogy lecsapott az ország nukleáris létesítményeire, az elnök további csapásokat fontolgatott, amennyiben az iráni vezetők nem jutnak megállapodásra.

Donald Trump azt állította, hogy Irán és megbízottjai „több ezer amerikai katonát öltek meg és csonkítottak meg” útszéli bombákkal, s Irán nukleáris fenyegetéséről is beszélt. 

„Figyelmeztették őket, hogy a jövőben ne tegyenek kísérletet fegyverprogramjuk, különösen a nukleáris fegyverek fejlesztésére” – mondta Trump.  Hozzátette:

Mégis folytatják. Mi megsemmisítettük az egészet, és ők újra akarják kezdeni – és ebben a pillanatban ismét a baljós ambícióikat követik.

Trump azzal zárta gondolatát, hogy továbbra is a megállapodás megkötését részesíti előnyben. Majd hozzátette: 

De egy dolog biztos: soha nem fogom megengedni, hogy a világ első számú terrorizmus támogatója – messze ők azok – atomfegyverrel rendelkezzen. Ezt nem engedhetem meg.

Hatalmas fordulat Amerikában

Amerika „korszakokra visszatekintő fordulatot” hajtott végre – hangsúlyozta Donald Trump elnök kedd este az amerikai kongresszusban. 

Mindössze egy év elteltével méltósággal és büszkén mondhatom, hogy olyan átalakulást értünk el, amilyet még senki sem látott

 – jelentette ki Trump kedden este az emelvényről. 

Trump beszéde arra összpontosított, hogyan nyitott új fejezetet a Biden-kormány alatt stagnáló gazdaságban, amelyben az infláció 40 éves csúcsra szökött, rámutatva a dolgozó családok számára elérhető egyetlen „nagy, gyönyörű törvényjavaslat” megtakarításaira, például a borravalók és a túlórák adómentességére. 

Trump: Keményen dolgozunk az ukrajnai háború befejezésén

Az elnök azt nyilatkozta, hogy kormánya „keményen dolgozik” azon, hogy véget vessen „az Oroszország és Ukrajna közötti öldöklésnek és mészárlásnak, ahol havonta 25 000 katona hal meg”.

Trump ezt „egy olyan háborúnak” nevezte, ami soha nem történt volna meg, ha ő az elnök. Február 24-én volt négy éve , hogy Oroszország teljes körűen lerohanta Ukrajnát. 

Trump számos vendéget hívott meg a beszédre, köztük hétköznapi amerikaiakat, a Turning Point USA társalapítójának özvegyét, Erika Kirket , az amerikai férfi jégkorongválogatottat, akik frissen nyerték az aranyérmet, katonákat, akik hősiesen viselkedtek a válság idején, valamint olyan családokat, akiket illegális bevándorlók sújtottak. 



 

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmarxizmus

Röhögtek a markukba

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A memorandumot 1848. február 26-án adta közre a két hétpróbás anyaszomorító, Karl Marx és Friedrich Engels.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.