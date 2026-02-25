Trump nekiment Iránnak az évértékelőn, az illegális bevándorlás segítőit sem kímélte

Donald Trump elnök helyi idő szerint kedden este az amerikai kongresszusban tartotta az Unió állapotáról szóló beszédét. A beszéd röviddel azután hangzott el, hogy a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte az általa kivetett globális vámokat. Trump beszéde körülbelül másfél óra hosszú volt, megdöntve ezzel a tavalyi kongresszusi beszédében felállított hosszrekordot.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy sokan ebben a teremben nemcsak hogy megengedték a határátlépést, mielőtt én beleavatkoztam volna, hanem valóban újra megtennék, ha valaha is lehetőségük lenne rá

– mondta az illegális bevándorlással kapcsolatban az amerikai elnök.

Trump ezután felszólította a demokratákat, hogy döntsék el, tapsolnak-e. Arra kérte a képviselőket, hogy álljanak ki és támogassák azt a kijelentést, amely szerint „az amerikai kormány elsődleges kötelessége az amerikai állampolgárok, nem pedig az illegális bevándorlók védelme”. A demokraták továbbra is a helyükön maradtak. A republikánusok eközben hosszan állva tapsoltak, hogy megmutassák a kontrasztot.

Végül Trump ismét megszólalt, és azt mondta a demokratáknak:

Szégyellnetek kellene magatokat, hogy nem álltok ki.

A vámokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Hiszem, hogy a külföld által fizetett vámok – akárcsak a múltban – jelentősen felváltják majd a modern jövedelemadó-rendszert, nagy anyagi terhet leveveve azokról az emberekről, akiket szeretek”.

Trump Iránról is beszélt

Az egyik legsürgetőbb kérdés, hogy mit fog tenni Trump Iránnal kapcsolatban. Nyolc hónappal azután, hogy lecsapott az ország nukleáris létesítményeire, az elnök további csapásokat fontolgatott, amennyiben az iráni vezetők nem jutnak megállapodásra.

Donald Trump azt állította, hogy Irán és megbízottjai „több ezer amerikai katonát öltek meg és csonkítottak meg” útszéli bombákkal, s Irán nukleáris fenyegetéséről is beszélt.

„Figyelmeztették őket, hogy a jövőben ne tegyenek kísérletet fegyverprogramjuk, különösen a nukleáris fegyverek fejlesztésére” – mondta Trump. Hozzátette:

Mégis folytatják. Mi megsemmisítettük az egészet, és ők újra akarják kezdeni – és ebben a pillanatban ismét a baljós ambícióikat követik.

Trump azzal zárta gondolatát, hogy továbbra is a megállapodás megkötését részesíti előnyben. Majd hozzátette:

De egy dolog biztos: soha nem fogom megengedni, hogy a világ első számú terrorizmus támogatója – messze ők azok – atomfegyverrel rendelkezzen. Ezt nem engedhetem meg.

Hatalmas fordulat Amerikában

Amerika „korszakokra visszatekintő fordulatot” hajtott végre – hangsúlyozta Donald Trump elnök kedd este az amerikai kongresszusban.

Mindössze egy év elteltével méltósággal és büszkén mondhatom, hogy olyan átalakulást értünk el, amilyet még senki sem látott

– jelentette ki Trump kedden este az emelvényről.