New York drámai figyelmeztetést kapott

A nyugati társadalmak rémálmait idézi egy friss videó, ami futótűzként terjed a közösségi médiában. A New York város egyik jelképének számító Times Square-en egy muszlim vallási esemény vett politikai fordulatot.

2026. 02. 25. 7:44
Muszlim ima a New York-i Times Square-en Fotó: Anadolu via AFP
New York egyik legismertebb helyszínén, a Times Square-en február 20-án este muszlimok ezrei gyűltek össze, hogy a ramadán hagyományos éjszakai imáját elvégezzék – számol be róla az Origo az Exxpress osztrák hírportálra hivatkozva. A vallásos szertartás azonban hamarosan politikai üzenetté fajult.

New York egyik legismertebb helyszínén a muszlim ima politikai üzenetté fajult
New York egyik legismertebb helyszínén a muszlim ima politikai üzenetté fajult (Fotó: Getty Images/AFP)

Az imám a mikrofonba kiáltva fűtötte a hangulatot, majd elhangzott a „Takbir!” felhívás, amire a tömeg „Allahu akbar!” [Allah a legnagyobb!] – kiáltással válaszolt.

Tudassuk velük, hogy mi fogjuk átvenni New York Cityt! Takbir!

– ordította a az imám, amire válaszul ismét hangos „Allahu akbar” visszhangzott a Times Square-en.

A videó futótűzként terjedt el az X platformon, ahol a bejegyzésre rengeteg, jórészt negatív reakció érkezett. Számos felhasználó egyértelműen (hatalom)átvételként vagy fenyegetésként értelmezte a jelenetet.

Voltak, akik egyenesen a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokhoz hasonlították a helyzetet.

Itt az ideje, hogy visszaszerezzük az országunkat – ezek ugyanazok az emberek, akik lerombolták a World Trade Centert

– írták.

Mások politikai ellenintézkedéseket követeltek, például alkotmánymódosítást. Egy iráni felhasználó pedig megjegyezte, hogy az ilyen képek fájdalmasan ismerősnek tűnnek számára. Többen egyértelműen felszólították a muszlim közösség tagjait: „Menjetek vissza a saját országotokba!”

Egy másik felvételen az imámmal készült interjú látható. Amikor Zohran Mamdaniról, New York első muszlim polgármesteréről kérdezték, az imám így válaszolt:

Örülök, hogy egyenlőként kezdenek minket érzékelni a társadalomban, mert mi egyenlők vagyunk.

A vallási vezető ezután a muszlimoknak a tudományokhoz való hozzájárulását ecsetelte, az algebrától az asztronómiáig, majd rátért a politikai ambícióikra: „Csodálatos, hogy van egy első muszlim polgármesterünk, alhamdulillah [hála Allahnak], de talán hamarosan látjuk a másodikat is.”

Borítókép: Muszlim ima a New York-i Times Square-en (Fotó: Anadolu/AFP)

