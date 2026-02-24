Súlyos kijelentést tett az iráni koronaherceg: Európa a szakadék szélén táncol

Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah száműzetésben élő fia és trónörököse drámai hangvételű interjúban kongatta meg a vészharangot – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Reza Pahlavi súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Európa számára (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az iráni koronaherceg nem kevesebbet állít, mint hogy Európa a szakadék szélén táncol. A csendes, de annál hatékonyabb iszlamizáció már nemcsak kopogtat az ajtón, hanem, ahogy fogalmazott, „már a hátsó udvarban van”.

A herceg szavai különösen csengenek a mai geopolitikai helyzetben, hiszen ő az, aki testközelből élte át, hogyan döntheti romba egy virágzó nemzet jövőjét a vallási fanatizmus. Pahlavi emlékeztetett: már az 1980-as évek elején figyelmeztette a nyugati döntéshozókat. Egy brit lordnak akkoriban, 1982-ben azt mondta, hiba a Közel-Keletre úgy tekinteni, mint egy távoli, Európát nem érintő problémára.

Mondtam nekik, hogy egy napon a radikális iszlám a saját hátsó udvarukban lesz. És tudják mit? Ma már ez a valóság

– szögezte le Pahlavi, rámutatva a nyugati elitek évtizedes vakságára és naivitására.

A trónörökös szerint a legriasztóbb példa éppen az Európai Unió központja, Brüsszel. Pahlavi egy Belgiumban élő iráni szakértő beszámolójára hivatkozva festett sötét képet a belga főváros állapotáról. Elmondása szerint csaknem egy kilométerre a királyi palotától, a hatalom központjának közvetlen közelében olyan iszlamista csoportok tevékenykednek, amelyek már nem elégednek meg a vallásszabadság adta keretekkel. Politikai követeléseik vannak, amelyek alapjaiban rengetnék meg az európai életformát.

A legmegdöbbentőbb példa a tömegközlekedés szegregációjának követelése: Brüsszelben már felmerült az igény a férfiak és nők számára elkülönített autóbuszok indítására – figyelmeztet a koronaherceg.

Eljutottunk arra a pontra, ahol emberek vendégként érkeznek egy országba, de ahelyett, hogy integrálódnának és tisztelnék az értékeinket, azt diktálják nekünk, hogy illesszük be a saríát az európai jogrendszerbe?

– tette fel a költői kérdést Pahlavi.

Pahlavi a baloldalt bírálta

A koronaherceg élesen bírálta a nyugati baloldalt is, amely szerinte cinkos némasággal, sőt aktív támogatással asszisztál ehhez a folyamathoz. Rámutatott az ismert reflexre: amint valaki felemeli a szavát az iszlamizmus térnyerése ellen, a baloldal azonnal előhúzza az „iszlamofóbia” kártyáját, ezzel elfojtva minden érdemi vitát. Pahlavi abszurdnak nevezte ezt a hozzáállást, hiszen – mint mondta – Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben maguk a muszlimok figyelmeztetnek a radikalizmus veszélyeire.

Ők muszlimok. Nem látják a különbséget?

– tette fel a kérdést a politikai korrektség béklyójában vergődő európaiaknak.