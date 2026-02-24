reza pahlaviiráneurópai unióiszlamizmus

Súlyos kijelentést tett az iráni koronaherceg: Európa a szakadék szélén táncol

Az utolsó iráni sah fia, Reza Pahlavi kemény szavakkal figyelmeztette az öreg kontinenst: ha Brüsszel és a nyugati fővárosok nem térnek észhez, az iszlamizáció visszafordíthatatlan folyamatokat indít el. Pahlavi szerint a saría törvények követelése és a nemek szegregációja már nem távoli veszély, hanem a mindennapok valósága Európa szívében.

2026. 02. 24. 10:31
Reza Pahlavi iráni koronaherceg Fotó: AFP
Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah száműzetésben élő fia és trónörököse drámai hangvételű interjúban kongatta meg a vészharangot – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Reza Pahlavi súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Európa számára
Reza Pahlavi súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Európa számára (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az iráni koronaherceg nem kevesebbet állít, mint hogy Európa a szakadék szélén táncol. A csendes, de annál hatékonyabb iszlamizáció már nemcsak kopogtat az ajtón, hanem, ahogy fogalmazott, „már a hátsó udvarban van”.

A herceg szavai különösen csengenek a mai geopolitikai helyzetben, hiszen ő az, aki testközelből élte át, hogyan döntheti romba egy virágzó nemzet jövőjét a vallási fanatizmus. Pahlavi emlékeztetett: már az 1980-as évek elején figyelmeztette a nyugati döntéshozókat. Egy brit lordnak akkoriban, 1982-ben azt mondta, hiba a Közel-Keletre úgy tekinteni, mint egy távoli, Európát nem érintő problémára.

Mondtam nekik, hogy egy napon a radikális iszlám a saját hátsó udvarukban lesz. És tudják mit? Ma már ez a valóság

– szögezte le Pahlavi, rámutatva a nyugati elitek évtizedes vakságára és naivitására.

A trónörökös szerint a legriasztóbb példa éppen az Európai Unió központja, Brüsszel. Pahlavi egy Belgiumban élő iráni szakértő beszámolójára hivatkozva festett sötét képet a belga főváros állapotáról. Elmondása szerint csaknem egy kilométerre a királyi palotától, a hatalom központjának közvetlen közelében olyan iszlamista csoportok tevékenykednek, amelyek már nem elégednek meg a vallásszabadság adta keretekkel. Politikai követeléseik vannak, amelyek alapjaiban rengetnék meg az európai életformát.

A legmegdöbbentőbb példa a tömegközlekedés szegregációjának követelése: Brüsszelben már felmerült az igény a férfiak és nők számára elkülönített autóbuszok indítására – figyelmeztet a koronaherceg.

Eljutottunk arra a pontra, ahol emberek vendégként érkeznek egy országba, de ahelyett, hogy integrálódnának és tisztelnék az értékeinket, azt diktálják nekünk, hogy illesszük be a saríát az európai jogrendszerbe?

– tette fel a költői kérdést Pahlavi.

Pahlavi a baloldalt bírálta

A koronaherceg élesen bírálta a nyugati baloldalt is, amely szerinte cinkos némasággal, sőt aktív támogatással asszisztál ehhez a folyamathoz. Rámutatott az ismert reflexre: amint valaki felemeli a szavát az iszlamizmus térnyerése ellen, a baloldal azonnal előhúzza az „iszlamofóbia” kártyáját, ezzel elfojtva minden érdemi vitát. Pahlavi abszurdnak nevezte ezt a hozzáállást, hiszen – mint mondta – Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben maguk a muszlimok figyelmeztetnek a radikalizmus veszélyeire.

Ők muszlimok. Nem látják a különbséget?

– tette fel a kérdést a politikai korrektség béklyójában vergődő európaiaknak.

A koronaherceg történelmi párhuzamot vont országa tragikus sorsával. Az 1979-es iráni forradalom után Khomeini ajatollah rezsimje a saría nevében elsőként a családjogi reformokat és a nők jogait törölte el.

Azzal kezdték, hogy ezeket felszámolták, és onnantól minden lefelé ment

– emlékezett vissza.

Irán példája ma intő jelként szolgál: egy olyan állam, amely a polgári rend fölé helyezi a vallási törvénykezést, szükségszerűen a totalitarizmusba és a társadalmi hanyatlásba süllyed.

Európának tanulnia kell a példából

Pahlavi üzenete világos és kijózanító: Európa ne kövesse el ugyanazt a hibát, amelyből Irán és a térség más népei most kétségbeesetten próbálnak kimenekülni. A herceg szerint az irániak ma már tudják, mit jelent a radikális iszlám uralma alatt élni, és éppen a szélsőségektől akarnak megszabadulni. Tragikus irónia lenne, ha Európa önként sétálna bele abba a csapdába, amelyből mások szabadulni vágynak.

Nem szeretném, ha az európaiak ott kötnének ki, ahol ma az irániak vannak, csak azért, hogy végre megértsék, mit is jelent ez valójában

– fogalmazott drámaian.

Csak időt próbálok spórolni önöknek. De ha ragaszkodnak hozzá, akkor csak magukat okolhatják majd

– tette hozzá.

Borítókép: Reza Pahlavi iráni koronaherceg (Fotó: AFP)

