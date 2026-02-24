tisza pártukránMagyar Péter

Az ukrán fegyverlobbi fogja a Tisza egri képviselőjelöltjének kezét

Több szempontból is veszélyes lehet a Tisza Párt egri képviselőjelöltjét támogató Kürtös László üzleti tevékenysége. A „kampánymenedzser” ugyanis annak a norvég Kongsberg hadiipari cégnek a magyarországi vállalatánál tölt be vezető tisztséget, amely teljesen összefonódott az ukrán fegyverlobbival. Cikksorozatunk második részében arra világítunk rá, miért szállhatott be Magyar Péterék egri jelöltjének kampányába Kürtös, aki jó viszonyt ápol a szintén ukránbarát Ruszin-Szendi Romulusszal is.

Munkatársunktól
2026. 02. 24. 5:15
Fotó: Hatlaczki Balázs
Azt már az elmúlt hónapokban számos esemény bizonyította, hogy a Tisza Párt több szálon kötődik Ukrajnához, konkrétabban és plasztikusabban fogalmazva: az ukrán államgépezet – benne a titkosszolgálattal – behálózta Magyar Péteréket. Erről a Magyar Nemzet tényfeltáró dokumentumfilmet is készített, rávilágítva az összefüggésekre, a kulcsszereplőkre és kapcsolatrendszerükre. 

Az egyik fontos személy nem más, mint a Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz.

A volt vezérkari főnök saját bevallása szerint is kiváló kapcsolatokat ápol az ukrán haderő magas rangú tisztjeivel, köztük a korábbi főparancsnokkal, Valerij Zsaluzsnijjal.

Egyeztetés Ruszin-Szendi Romulusszal

Mindez azért fontos tény, mert a cikksorozatunk első részében bemutatott Kürtös László, aki az egri választókerületben induló tiszás képviselőjelölt, Bódis Péter jobbkeze, jó viszonyban van Ruszin-Szendi Romulusszal is, de ez a kapcsolat túlmutathat a párttársak közötti általános „bajtársiasságon”. Bódis Péter egyik Facebook-posztjában egymás mellett látható a képviselőjelölt, a kampánymenedzsere és a volt vezérkari főnök, miután hármas egyeztetést tartottak.

Kürtös és Ruszin-Szendi viszonyrendszerében a Tisza Párt mellett további két közös szál is van: a fegyverbiznisz és az ukránok. Emlékezetes, hogy a vezérkari főnöki posztról való kényszerű távozása után Ruszin-Szendi fegyverkereskedővel is tárgyalt, sőt pártalapítást is terveztek vele. A Magyar Nemzet korábban írt arról, hogy 

a fegyverüzletben utazó baloldali milliárdos, Wéber János köre arra próbálta rávenni a volt hadsereg-parancsnokot, hogy alapítson egy jobboldali pártot, az előkészületek 2023 végén meg is kezdődtek.

A folyamatot megszakította, hogy a 2024 elején színre lépő Magyar Péter népszerűsége gyorsan nőtt, végül Ruszin-Szendi 2024 novemberében megkereste a Tisza vezérét. A kapcsolatfelvételt Wéberék támogatták, a pénz is ettől a körtől származott.

Támogatás Ukrajnának

A Tisza honvédelmi szakértőjéhez hasonlóan Kürtös László sem áll távol az ukránoktól. Az egri tiszás kampányfőnök általa vezetett, norvég tulajdonban lévő hadiipari cég ugyanis teljesen összefonódott az ukrán védelmi iparral, a háborúban álló ország hadseregének egyik fontos fegyverellátója. Maga Kürtös tavaly a LinkedIN-en azzal büszkélkedett, hogy a Kongsberg Ukrajnát is támogatja.

De nézzük, mit is jelent ez a támogatás!

A Kongsberg Defence & Aerospace elnöke 2025 februárjában bejelentette: „Most egy céget alapítunk Ukrajnában. Szoros tárgyalásokat folytatunk az ukrán iparral egy közös vállalat létrehozásáról. Az elsődleges prioritás az ukrán légvédelmi rendszerünk rakétagyártásának növelése, ukrán technológiára alapozva.”

Néhány hónappal később, júniusban már a megállapodás részleteiről és egy kijevi iroda megnyitásáról számolt be a hadiipari vállalat elnöke a norvég és az ukrán védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatón. Kijevben tett látogatása során Eirik Lie, a Kongsberg elnöke és egy ukrán partnere egyetértési megállapodást írt alá légvédelmi rakéták közös fejlesztéséről és gyártásáról, amelyek különféle célpontok, például drónok ellen használhatók.

– Sürgősen szükség van költséghatékonyabb légvédelmi rakéták nagy volumenű gyártására, hogy kezelni tudjuk a támadó drónok jelentette fenyegetéseket. Ukrán partnerünkkel és a norvég hatóságok támogatásával arra törekszünk, hogy egy hatékony rakétát fejlesszünk ki, amelyet nagy számban tudunk gyártani és szállítani, és amely integrálható a NASAMS légvédelmi rendszerrel” – mondta Eirik Lie.

Tore O. Sandvik, norvég védelmi miniszter megerősítette, hogy a kormánya olyan légvédelmi rakéták fejlesztését finanszírozza,

amelyek olcsóbban gyárthatók, és amelyek a NASAMS légvédelmi rendszerrel együtt használhatók Ukrajnában. 

Ukrán fegyverlobbi a Tiszánál

Ennek az ukránokkal összefonódott norvég állami tulajdonú cégnek a hazai leányvállalatában tölt be vezető tisztséget Bódis Péter, egri tiszás képviselőjelölt jobbkeze. Ez azért rejthet veszélyeket, mert az ukrán fegyverlobbi újabb pozíciót foglalhatott a Tisza Pártban.

Folytatjuk…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

