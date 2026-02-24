Az ukrán fegyverlobbi fogja a Tisza egri képviselőjelöltjének kezét

Azt már az elmúlt hónapokban számos esemény bizonyította, hogy a Tisza Párt több szálon kötődik Ukrajnához, konkrétabban és plasztikusabban fogalmazva: az ukrán államgépezet – benne a titkosszolgálattal – behálózta Magyar Péteréket. Erről a Magyar Nemzet tényfeltáró dokumentumfilmet is készített, rávilágítva az összefüggésekre, a kulcsszereplőkre és kapcsolatrendszerükre.
Az egyik fontos személy nem más, mint a Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz.
A volt vezérkari főnök saját bevallása szerint is kiváló kapcsolatokat ápol az ukrán haderő magas rangú tisztjeivel, köztük a korábbi főparancsnokkal, Valerij Zsaluzsnijjal.
Egyeztetés Ruszin-Szendi Romulusszal
Mindez azért fontos tény, mert a cikksorozatunk első részében bemutatott Kürtös László, aki az egri választókerületben induló tiszás képviselőjelölt, Bódis Péter jobbkeze, jó viszonyban van Ruszin-Szendi Romulusszal is, de ez a kapcsolat túlmutathat a párttársak közötti általános „bajtársiasságon”. Bódis Péter egyik Facebook-posztjában egymás mellett látható a képviselőjelölt, a kampánymenedzsere és a volt vezérkari főnök, miután hármas egyeztetést tartottak.
Kürtös és Ruszin-Szendi viszonyrendszerében a Tisza Párt mellett további két közös szál is van: a fegyverbiznisz és az ukránok. Emlékezetes, hogy a vezérkari főnöki posztról való kényszerű távozása után Ruszin-Szendi fegyverkereskedővel is tárgyalt, sőt pártalapítást is terveztek vele. A Magyar Nemzet korábban írt arról, hogy
a fegyverüzletben utazó baloldali milliárdos, Wéber János köre arra próbálta rávenni a volt hadsereg-parancsnokot, hogy alapítson egy jobboldali pártot, az előkészületek 2023 végén meg is kezdődtek.
A folyamatot megszakította, hogy a 2024 elején színre lépő Magyar Péter népszerűsége gyorsan nőtt, végül Ruszin-Szendi 2024 novemberében megkereste a Tisza vezérét. A kapcsolatfelvételt Wéberék támogatták, a pénz is ettől a körtől származott.
Támogatás Ukrajnának
A Tisza honvédelmi szakértőjéhez hasonlóan Kürtös László sem áll távol az ukránoktól. Az egri tiszás kampányfőnök általa vezetett, norvég tulajdonban lévő hadiipari cég ugyanis teljesen összefonódott az ukrán védelmi iparral, a háborúban álló ország hadseregének egyik fontos fegyverellátója. Maga Kürtös tavaly a LinkedIN-en azzal büszkélkedett, hogy a Kongsberg Ukrajnát is támogatja.
De nézzük, mit is jelent ez a támogatás!
A Kongsberg Defence & Aerospace elnöke 2025 februárjában bejelentette: „Most egy céget alapítunk Ukrajnában. Szoros tárgyalásokat folytatunk az ukrán iparral egy közös vállalat létrehozásáról. Az elsődleges prioritás az ukrán légvédelmi rendszerünk rakétagyártásának növelése, ukrán technológiára alapozva.”
