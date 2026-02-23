tiszabódiskürtös lászlókongsberg

Norvég hadiipari cég magyarországi vezetője kampányol az egri tiszás képviselőjelölt mellett

Nemzetbiztonsági szempontból érzékeny területen, a védelmi iparban érdekelt norvég állami cég magyarországi leányvállalatának egyik vezetője is beszállt a választási kampányba a Tisza egri képviselőjelöltjének oldalán. Az üzletember, Kürtös László tavaly ősszel szegődött Bódis Péter, a Heves vármegyei 1-es választókerület tiszás jelöltje mellé, kampánymenedzserként. Cikksorozatunkban bemutatjuk a Kongsberg Kft. hazai tevékenységét, Kürtös politikai elköteleződését és kampánymunkáját, illetve a Tisza honvédelmi szakértőjéhez fűződő kapcsolatát.

Munkatársunktól
2026. 02. 23. 5:17
Norvég tulajdonban lévő, haditechnikai termékeket forgalmazó hazai cég ügyvezetője a Tisza Párt egri képviselőjelöltjének jobbkeze. Kürtös László 2012. december 19. óta áll a Kongsberg Hungária Mérnöki Szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. alkalmazásában. A vállalat a Kongsberg Defense & Aerospace csoport tagja, amelynek többségi tulajdonosa a norvég állam. A cégvezető 2025 őszétől a Tisza mellett kampányol a Facebook-oldalán, és már a párt előválasztási folyamatában is nyíltan támogatta az egri Bódis Pétert, aki Heves vármegye 1-es választókerületében indul az április 12-i országgyűlési választáson. Később Bódis kampánymenedzsernek kérte fel Kürtös Lászlót, és az üzletember azóta is aktívan kampányol a tiszás jelölt mellett, rendszeresen posztol politikai tartalmakat a közösségi oldalán, a fideszes képviselőjelöltet, illetve a kormány tagjait, Orbán Viktor miniszterelnököt is kritizálja, olykor becsmérlő módon.

Fegyverkereskedő családi indíttatás

De mielőtt Kürtös politikai szerepvállalását taglalnánk, bemutatjuk az üzleti pályafutását, amiből érdekes összefüggésekre derül fény. Az egri tiszás kampánymenedzsert a családi indíttatása is a fegyverkereskedelemhez vonzotta, hiszen az édesapja szintén ezen a területen üzletelt. Az Opten szerint a Kongsberg 2003. november 3-án alapította meg a magyarországi cégét, a Kongsberg Hungária Mérnöki szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.-t, melyhez 2003. december 1-jén csatlakozott a tiszás Kürtös László azonos nevű édesapja, aki egészen 2013 végéig vállalt szerepet a cégvezetésben. Tehát egy éven át apa és fia közösen vettek részt a vállalat irányításában. Érdekesség, hogy a HVG 2009-es cikke szerint idősebb Kürtös László korábban vezető tisztséget viselt a magyar származású osztrák fegyverkereskedő, gróf Alfons Mensdorff-Pouilly M.P.A. Budapest nevű cégében. Mensdorff-Pouilly közreműködött a Gripen-szerződésben. Fontos emellett vele kapcsolatban, hogy az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi korrupciós és pénzmosási ügybe keveredett.

Harcászati rádiók aranyáron

De térjünk vissza a norvég hadiipari céghez! A Kongsberg a 2002-es választási hajrában nyerte el az első nagy megbízatását Magyarországon. Az akkor még ellenzékben lévő balliberális oldal bírálta a 9312 darabra kiírt harcászati URH-rádiótendert, kormányra kerülve azonban mégis megkötötte a 36 milliárd forint értékű szerződést, amit később a Kongsberg többszöri határidő-mulasztása ellenére sem bontottak fel. Történt mindez úgy, hogy szocialista–szabaddemokrata kabinet 2007-ben úgy módosította a Kongsberg-szerződést, hogy már csak feleannyi (9312 helyett 4050) URH-rádióra tartott igényt, az ár viszont maradt a régi 36 milliárd forint. Erről korábban a Magyar Nemzet „Harcászati rádiók aranyáron” című cikkében azt írta, hogy egy panellakás akkori árába, csaknem kilencmillió forintba kerül majd egy új harcászati rádió beszerzése a honvédségnek.

Pereskedés a szocialista miniszter miatt

Később is problémák adódtak a beszerzésekkel, a norvég tulajdonú cég 2010-ben, már a második Orbán-kormány idején beperelte a Honvédelmi Minisztériumot, mert a szaktárca még Szekeres Imre volt szocialista tárcavezető jóváhagyásával úgy módosított egy beszerzési megállapodást, hogy nem nyújtott kompenzációt. A társaság csaknem húszmilliárd forint elmaradt bevételt kért számon. Aztán 2012-ben újra módosították a szerződést, így a Kongsbergnek 2018-ig kellett teljesítenie a vállalását, a magyar állam pedig kedvezőbb fizetési határidőhöz jutott. Ezt követően 2020 végén is kötött üzletet az állam a norvég vállalattal, amikor NASAMS földi telepítésű légvédelmi rakétarendszerek vásárlásáról állapodtak meg a Kongsberggel. A NASAMS-szerződés teljesítéséről a tiszás Kürtös László is posztolt a LinkedIN-en, az egyik bejegyzésben a párt által sokat kritizált Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is látható.

Kürtös a „csapat motorja és agya”

A Kongsberg vezetése mellett a tiszás kampánymenedzser a feleségével közösen visz egy vállalkozást, az Egedservices Kft.-t. A 2020 decemberétől működő, egyelőre nem túl nagy nyereséget produkáló vállalkozás a Kürtös házaspár tulajdonában áll, de a férj vezeti ügyvezetőként.

Kürtös azonban nem elégedett meg az üzleti pozícióival – annak ellenére, hogy egy magyar állammal üzletelő norvég kormányzati cég egyik vezetője –, aktív pártpolitikai tevékenységbe kezdett a Tisza egri képviselőjelöltje mellett.

„Laci pedig kampánymenedzserként az egész csapat motorja és agya, a rendszer stabil tartóoszlopa” – dicsérte Kürtös Lászlót a tiszás Bódis Péter egy Facebook-posztjában.

Kampányüzemmód a közösségi térben

Kürtös maga sem titkolja a pártszimpátiáját: 2025 ősze óta a Tisza mellett kampányol a Facebook-oldalán, és már a párt előválasztási kampányában is nyíltan támogatta az egri Bódis Pétert. A Kongsberg cégvezetője egy Bódist is méltató írásában azt is kifejtette, hogy már 2025 tavaszán részt vett a Heves 1-es választókerületet érintő tervezésben. Egy másik posztjában Kürtös László azt is elmesélte, hogy a Tisza „Nemzet hangja” szavazásán ő osztotta be pultozni későbbi „főnökét”, Bódis Pétert. Mindemellett Kürtös a Tiszta Hang újság terítésében is szerepet vállalt.

Egy hosszabb posztjában Magyar Pétert dicsérte, egyúttal válogatott szidalmakkal illette a Fideszt és a kormányt. A közösségi médiás tevékenységéből az is kiderül, hogy Kürtös László szimpatizál a baloldal politikusaival. Az elmúlt fél évben a momentumos Lőcsei Lajostól, a jobbikos Dudás Róberttől és a párbeszédes Szabó Tímeától is osztott meg bejegyzést.

Annyi már bizonyos, hogy egy külföldi állam tulajdonában álló, a védelmi iparban érdekelt magyarországi vállalat vezető tisztségviselője állt be a Tisza Párt egri képviselőjelöltjének kampányába. 

Cikksorozatunk következő részében arról írunk, hogy Kürtös László milyen kapcsolatban áll a Tisza ukránbarát honvédelmi szakértőjével, Ruszin-Szendi Romulusszal.

Folytatjuk…

Borítókép: MagyarPéter és Bódis Péter (Forrás: Facebook)

