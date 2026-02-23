Norvég hadiipari cég magyarországi vezetője kampányol az egri tiszás képviselőjelölt mellett

Harcászati rádiók aranyáron

De térjünk vissza a norvég hadiipari céghez! A Kongsberg a 2002-es választási hajrában nyerte el az első nagy megbízatását Magyarországon. Az akkor még ellenzékben lévő balliberális oldal bírálta a 9312 darabra kiírt harcászati URH-rádiótendert, kormányra kerülve azonban mégis megkötötte a 36 milliárd forint értékű szerződést, amit később a Kongsberg többszöri határidő-mulasztása ellenére sem bontottak fel. Történt mindez úgy, hogy szocialista–szabaddemokrata kabinet 2007-ben úgy módosította a Kongsberg-szerződést, hogy már csak feleannyi (9312 helyett 4050) URH-rádióra tartott igényt, az ár viszont maradt a régi 36 milliárd forint. Erről korábban a Magyar Nemzet „Harcászati rádiók aranyáron” című cikkében azt írta, hogy egy panellakás akkori árába, csaknem kilencmillió forintba kerül majd egy új harcászati rádió beszerzése a honvédségnek.

Pereskedés a szocialista miniszter miatt

Később is problémák adódtak a beszerzésekkel, a norvég tulajdonú cég 2010-ben, már a második Orbán-kormány idején beperelte a Honvédelmi Minisztériumot, mert a szaktárca még Szekeres Imre volt szocialista tárcavezető jóváhagyásával úgy módosított egy beszerzési megállapodást, hogy nem nyújtott kompenzációt. A társaság csaknem húszmilliárd forint elmaradt bevételt kért számon. Aztán 2012-ben újra módosították a szerződést, így a Kongsbergnek 2018-ig kellett teljesítenie a vállalását, a magyar állam pedig kedvezőbb fizetési határidőhöz jutott. Ezt követően 2020 végén is kötött üzletet az állam a norvég vállalattal, amikor NASAMS földi telepítésű légvédelmi rakétarendszerek vásárlásáról állapodtak meg a Kongsberggel. A NASAMS-szerződés teljesítéséről a tiszás Kürtös László is posztolt a LinkedIN-en, az egyik bejegyzésben a párt által sokat kritizált Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is látható.

Kürtös a „csapat motorja és agya”

A Kongsberg vezetése mellett a tiszás kampánymenedzser a feleségével közösen visz egy vállalkozást, az Egedservices Kft.-t. A 2020 decemberétől működő, egyelőre nem túl nagy nyereséget produkáló vállalkozás a Kürtös házaspár tulajdonában áll, de a férj vezeti ügyvezetőként.