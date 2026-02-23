Norvég hadiipari cég magyarországi vezetője kampányol az egri tiszás képviselőjelölt mellett

Norvég tulajdonban lévő, haditechnikai termékeket forgalmazó hazai cég ügyvezetője a Tisza Párt egri képviselőjelöltjének jobbkeze. Kürtös László 2012. december 19. óta áll a Kongsberg Hungária Mérnöki Szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. alkalmazásában. A vállalat a Kongsberg Defense & Aerospace csoport tagja, amelynek többségi tulajdonosa a norvég állam. A cégvezető 2025 őszétől a Tisza mellett kampányol a Facebook-oldalán, és már a párt előválasztási folyamatában is nyíltan támogatta az egri Bódis Pétert, aki Heves vármegye 1-es választókerületében indul az április 12-i országgyűlési választáson. Később Bódis kampánymenedzsernek kérte fel Kürtös Lászlót, és az üzletember azóta is aktívan kampányol a tiszás jelölt mellett, rendszeresen posztol politikai tartalmakat a közösségi oldalán, a fideszes képviselőjelöltet, illetve a kormány tagjait, Orbán Viktor miniszterelnököt is kritizálja, olykor becsmérlő módon.
Fegyverkereskedő családi indíttatás
De mielőtt Kürtös politikai szerepvállalását taglalnánk, bemutatjuk az üzleti pályafutását, amiből érdekes összefüggésekre derül fény. Az egri tiszás kampánymenedzsert a családi indíttatása is a fegyverkereskedelemhez vonzotta, hiszen az édesapja szintén ezen a területen üzletelt. Az Opten szerint a Kongsberg 2003. november 3-án alapította meg a magyarországi cégét, a Kongsberg Hungária Mérnöki szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.-t, melyhez 2003. december 1-jén csatlakozott a tiszás Kürtös László azonos nevű édesapja, aki egészen 2013 végéig vállalt szerepet a cégvezetésben. Tehát egy éven át apa és fia közösen vettek részt a vállalat irányításában. Érdekesség, hogy a HVG 2009-es cikke szerint idősebb Kürtös László korábban vezető tisztséget viselt a magyar származású osztrák fegyverkereskedő, gróf Alfons Mensdorff-Pouilly M.P.A. Budapest nevű cégében. Mensdorff-Pouilly közreműködött a Gripen-szerződésben. Fontos emellett vele kapcsolatban, hogy az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi korrupciós és pénzmosási ügybe keveredett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!