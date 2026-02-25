gasztroretro rádiómindmegette

Tavaszindító gasztro- és zenei kavalkád a Galga mentén – a Mindmegette támogatásával

Február 28-án különleges eseményre készül a Tura: a település Főterén kerül megrendezésre a Galga menti ízek – Tavaszindító gasztro- és zene nap, amely egész napos programkavalkáddal várja az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy bemutassa a térség gazdag gasztronómiai hagyományait, közösségi értékeit és pezsgő kulturális életét.

2026. 02. 25. 7:02
Helyi ízek, hagyományos fogások

A nap során helyi csoportok ragadnak fakanalat, hogy elkészítsék a környék jellegzetes fogásait. A látogatók többek között válogathatnak:

  • ízletes vadászételek
  • tartalmas honvédségi babgulyás
  • hagyományos cigány ételek
  • farsangi fánk
Fotó: Dell 7010DT

A Galga menti települések közül több is felkérést kapott, hogy saját nemzetiségi ételeikkel mutatkozzanak be, így a rendezvény valódi kulináris utazást kínál a térség hagyományai között.

A látványos programok sem maradnak el: a helyszínen hurka- és kolbásztöltést is megtekinthetnek az érdeklődők, így testközelből ismerhetik meg a hagyományos disznótoros finomságok készítésének fortélyait.

 

Élő rádióközvetítés és pezsgő piaci hangulat

A rendezvény különleges színfoltja lesz a Retro Rádió élő közvetítése, amelyet Vágó Piros vezet. A rádiós műsor bemutatja a rendezvény hangulatát, a piaci forgatag pezsgő életét és a résztvevők élményeit, így az ország más pontjain élők is bepillantást nyerhetnek a Galga menti közösség ünnepébe.

A piacon helyi termelők kínálják portékáikat, ahol a látogatók nemcsak finomságokat kóstolhatnak, hanem minőségi, helyben készült termékeket is vásárolhatnak – hiszen a helyi piac igazi közösségi élményt jelent.

 

Programok kicsiknek és nagyoknak

A szervezők a gyermekekre is gondoltak: egész napos kézműves foglalkozásokkal várják őket egy fűtött sátorban, ahol kreatív alkotások készülhetnek. A színpadon meglepetésprogram is színesíti a napot 14:00 órától, amely garantáltan mosolyt csal a legkisebbek arcára.

A rendezvény méltó lezárásaként egy nagyszabású Radics Gigi koncert 16:00 órától koronázza meg a napot, amely igazi közösségi élményt kínál minden zenerajongó számára.

 

Mindenkit szeretettel várnak

A Galga menti ízek – Tavaszindító gasztro- és zene nap kiváló alkalom arra, hogy együtt ünnepeljük a tavasz közeledtét, megkóstoljuk a térség különleges ételeit, támogassuk a helyi termelőket, és élvezzük a közösségi programok varázsát.

Szeretettel várnak minden kóstolni vágyót, zenerajongót, valamint mindazokat, akik értékelik a helyi piacok utánozhatatlan hangulatát!


A esemény Facebook-oldalát itt érhetik el: https://www.facebook.com/events/3887390718221473

