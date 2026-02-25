Orbán Viktor: Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt

Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Ez rossz hír Európának. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte: folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár.
Havonta meghal vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember. Miközben a frontvonal alig mozdul. Özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei. Ezt támogatja Brüsszel
– húzta alá a kormányfő.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!