Orbán Viktor: Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt

Orbán Viktor kiemelte: a háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. Eurószázmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért. Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben – tette hozzá.