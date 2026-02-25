brüsszelukrajnaháborúorbán viktororosz-ukrán háborúMagyar Péter

Orbán Viktor: Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Orbán Viktor szerint a Tisza Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. A kormányfő úgy fogalmazott: a paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 7:16
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunik
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Ez rossz hír Európának. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte: folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár. 

Orbán Viktor a háború pusztítására is figyelmeztetett (Fotó: AFP)
Havonta meghal vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember. Miközben a frontvonal alig mozdul. Özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei. Ezt támogatja Brüsszel

 – húzta alá a kormányfő. 

Orbán Viktor kiemelte: a háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. Eurószázmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért. Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben – tette hozzá.

Ha hagynánk, minket is belerángatnának. Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról

 – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

A miniszterelnök leszögezte: a paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot. A paktumnak megfelelően az ukrán–magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt. 

Magyarországnak ebből ki kell maradnia. A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni. A Fidesz a biztos választás!

 – zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

