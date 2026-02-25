Nincs hová menekülni: drámai videókon a háború borzalmai

Szívszorító jelenetek játszódnak le Ukrajna-szerte nap mint nap. A háború során lakóövezeteket érnek találatok, az embereknek gyakran nincs hová menekülniük. A háború sokszor nem távoli frontvonalakon zajlik, hanem utcákon, lakótelepeken, otthonokban. A robbanások hangját, a fagyos sötétséget és a bizonytalanságot testközelből érzik meg azok, akik a támadások sújtotta területeken élnek.
A felvételek a háborús pusztítás nyers valóságot mutatják meg.
A félelem és a bizonytalanság a mindennapok részévé vált.
Ilyen, amikor nincs hová menekülni.
A sérültek és a halálos áldozatok száma egyre nő, a városokat rommá lőtték.
Itt szintén egy bomba talált el egy lakóövezetet.
Így néz ki a tél a pokrovszki fronton: a katona keze és lába megfagyott.
Kijevben pedig civilek fagynak meg, mert a támadások következtében nincs fűtés és áram.
Nincs hová elmenekülni a dermesztő hideg elől sem.
Az óvodákban és az iskolákban sincs fűtés a rendkívüli, mínusz húsz fokos hidegben.
A támadások idején pedig olyan is előfordul, hogy egész családok a metróban kénytelenek tölteni az éjszakát, embertelen körülmények között.
Az emberek szinte egymás hegyén-hátán húzzák meg magukat.
A gyerekek sorsa a legnehezebb.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!