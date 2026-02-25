Nincs hová menekülni: drámai videókon a háború borzalmai

Szívszorító jelenetek játszódnak le Ukrajna-szerte nap mint nap. A háború során lakóövezeteket érnek találatok, az embereknek gyakran nincs hová menekülniük. A háború sokszor nem távoli frontvonalakon zajlik, hanem utcákon, lakótelepeken, otthonokban. A robbanások hangját, a fagyos sötétséget és a bizonytalanságot testközelből érzik meg azok, akik a támadások sújtotta területeken élnek.

A háborús pusztítás kegyetlen valósága (Fotó: AFP)

A felvételek a háborús pusztítás nyers valóságot mutatják meg.

A félelem és a bizonytalanság a mindennapok részévé vált.

Russia launched a cruise missile directly into a residential building in Lutsk tonight. Targeting civilians is part of Russia’s war strategy. Always has been. pic.twitter.com/em9LvQdxR2 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 6, 2025

Ilyen, amikor nincs hová menekülni.

This is what an average russian strike looks like: apartments and civilians. pic.twitter.com/ctnDdTClEV — Kadi🇪🇪🌻 (@TheFl0orIsLaVa) February 9, 2026

A sérültek és a halálos áldozatok száma egyre nő, a városokat rommá lőtték.

Russia is now almost exclusively targeting residential buildings.



Kramatorsk

pic.twitter.com/iTfNwktNCO — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 25, 2024

Itt szintén egy bomba talált el egy lakóövezetet.

Ruthless russian terror continues.



First footage from Rodynske, where russian bastards dropped a FAB-250 bomb on a densely populated residential area. pic.twitter.com/JLkMPQVAsc — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) June 4, 2025

Így néz ki a tél a pokrovszki fronton: a katona keze és lába megfagyott.

This is what winter looks like on the Pokrovsk front: soldiers’ hands and feet are frozen, their fingers won’t straighten, stiff and immobile from the cold — a quiet reminder of the price they endure every day.



📹: vk_hamaza / Instagram pic.twitter.com/476wS2S93B — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) January 22, 2026

Kijevben pedig civilek fagynak meg, mert a támadások következtében nincs fűtés és áram.

Nincs hová elmenekülni a dermesztő hideg elől sem.

Right now, Ukraine is facing severe cold again. At the same time, russia continues to deliberately attack our energy infrastructure.

Children are sleeping wrapped in several layers of blankets — just like you see in the video. In apartments, temperatures can drop to +10°C . This… pic.twitter.com/UmyToHnN0L — Olga Patlyuk 🇺🇦 (@OlgaPatl) February 2, 2026

Az óvodákban és az iskolákban sincs fűtés a rendkívüli, mínusz húsz fokos hidegben.

‼️ REGARDEZ ces enfants ! Ils vont à l’école SANS CHAUFFAGE, à - 20 degrés, sous les bombes de Poutine. Imaginez vos enfants. Vos petites soeurs. Vos nièces et vos cousins. C’est INHUMAIN ce qui se passe en Ukraine ! pic.twitter.com/SJRpjD4G77 — Le Zelenskyste 🇫🇷🇺🇦 (@VolodimirZelen1) February 2, 2026

A támadások idején pedig olyan is előfordul, hogy egész családok a metróban kénytelenek tölteni az éjszakát, embertelen körülmények között.

Az emberek szinte egymás hegyén-hátán húzzák meg magukat.

The metro in Kyiv tonight 💔 Due to the massive shelling of all cities in Ukraine, many residents of the capital chose the metro as a shelter on the night of December 6. russia used ballistic missiles, aeroballistic missiles, cruise missiles, and drones in an attempt to hit… pic.twitter.com/7yuHDdJqEG — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) December 6, 2025

A gyerekek sorsa a legnehezebb.

The Russian war through the eyes of Ukrainian children…



Tell me, why did they attack us? Isn’t their own land enough for them? Why do they want to destroy us? pic.twitter.com/IU67jhqlbW — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) February 14, 2026

