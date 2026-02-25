Ukrajnafagyorosz-ukrán háborútragédia

Nincs hová menekülni: drámai videókon a háború borzalmai

Megrázó videók a háborúról: civilek, akik áram és fűtés nélkül próbálják túlélni a telet. Családok, akik a metró aluljáróiban keresnek menedéket a támadások elől. Katonák, akik a pokoli hidegben szolgálnak a fronton. A felvételek megrázó képet adnak arról, mit jelent a háborús pusztítás.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 6:07
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Szívszorító jelenetek játszódnak le Ukrajna-szerte nap mint nap. A háború során lakóövezeteket érnek találatok, az embereknek gyakran nincs hová menekülniük. A háború sokszor nem távoli frontvonalakon zajlik, hanem utcákon, lakótelepeken, otthonokban. A robbanások hangját, a fagyos sötétséget és a bizonytalanságot testközelből érzik meg azok, akik a támadások sújtotta területeken élnek. 

Háborús pusztítás kegyetlen valóság (Fotó: AFP)
A háborús pusztítás kegyetlen valósága (Fotó: AFP)

A felvételek a háborús pusztítás nyers valóságot mutatják meg.

A félelem és a bizonytalanság a mindennapok részévé vált.

Ilyen, amikor nincs hová menekülni.

A sérültek és a halálos áldozatok száma egyre nő, a városokat rommá lőtték.

Itt szintén egy bomba talált el egy lakóövezetet.

Így néz ki a tél a pokrovszki fronton: a katona keze és lába megfagyott.

Kijevben pedig civilek fagynak meg, mert a támadások következtében nincs fűtés és áram.

Nincs hová elmenekülni a dermesztő hideg elől sem.

Az óvodákban és az iskolákban sincs fűtés a rendkívüli, mínusz húsz fokos hidegben.

A támadások idején pedig olyan is előfordul, hogy egész családok a metróban kénytelenek tölteni az éjszakát, embertelen körülmények között.

Az emberek szinte egymás hegyén-hátán húzzák meg magukat.

A gyerekek sorsa a legnehezebb.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

