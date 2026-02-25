Ukrajna támadja a magyar energiaellátást, Zelenszkijék csapást mértek a Barátság kőolajvezetékre

Az orosz állami vállalat napi 250 ezer hordóval csökkentette a kitermelést, miután találat érte a kritikus szivattyúállomást. Ukrajna támadása nyomán a szakértők szerint nemcsak az olajexport csökkenthet, de a szállított olaj minősége is romolhat – írja az Origo.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) február 23-án éjszaka dróntámadást indított egy olajszivattyú-állomás ellen. Az állomás a Barátság kőolajvezetéket szolgálja ki, amely a világ egyik legnagyobb nyersolaj-hálózata, és naponta közel kétmillió hordó olajat szállít Oroszországból Belarusszián és Ukrajnán keresztül Közép-Európába.
A létesítmény egyben az oroszországi olajfinomítókba történő szállítások egyik fő csomópontja is. Egy forrás szerint két ötvenezer tonnás tárolótartály gyulladt ki a támadás következtében. A kár teljes mértékét még nem állapították meg.
