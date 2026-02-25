UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Ukrajna támadja a magyar energiaellátást, Zelenszkijék csapást mértek a Barátság kőolajvezetékre

Az orosz Transznyefty csökkentette az olajkitermelést, miután találat érte a Barátság kőolajvezetéket is kiszolgáló olajszivattyú-állomást. Ukrajna támadása nyomán csökkenhet a szállított olaj mennyisége és minősége is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 7:32
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
Az orosz állami vállalat napi 250 ezer hordóval csökkentette a kitermelést, miután találat érte a kritikus szivattyúállomást. Ukrajna támadása nyomán a szakértők szerint nemcsak az olajexport csökkenthet, de a szállított olaj minősége is romolhat – írja az Origo

Ukrajna újabb támadást hajtott végre, ezúttal a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló infrastruktúra ellen
Ukrajna újabb támadást hajtott végre, ezúttal a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló infrastruktúra ellen. Fotó: NurPhoto

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) február 23-án éjszaka dróntámadást indított egy olajszivattyú-állomás ellen. Az állomás a Barátság kőolajvezetéket szolgálja ki, amely a világ egyik legnagyobb nyersolaj-hálózata, és naponta közel kétmillió hordó olajat szállít Oroszországból Belarusszián és Ukrajnán keresztül Közép-Európába.

A létesítmény egyben az oroszországi olajfinomítókba történő szállítások egyik fő csomópontja is. Egy forrás szerint két ötvenezer tonnás tárolótartály gyulladt ki a támadás következtében. A kár teljes mértékét még nem állapították meg.

A szivattyútelep tartályai tárolják és kiegyenlítik az olajáramokat, mielőtt továbbszivattyúznák azokat a csővezetéken. A támadásra az Ukrajna, Szlovákia és Magyarország között fokozódó feszültség közepette került sor. Ukrajna január eleje óta nem indította újra a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül, arra hivatkozva, hogy egy orosz támadásban megsérült a vezeték. 

A magyar kormány szerint ugyanakkor a vezeték újraindításához minden adott, így egyértelmű, hogy politikai zsarolásról van szó.

Hazánk az ukrán lépésekre válaszul bejelentette, hogy a vezeték újraindításáig minden, Ukrajna számára fontos döntést blokkolni fogunk az Európai Unióban, ebbe pedig természetesen a kilencvenmilliárd eurós ukrán hadikölcsön is beletartozik. 

 

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP)

