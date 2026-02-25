Kétszer is lesújtott az MLSZ az ETO-ra, a klub nyílt levéllel reagált

Kiváló szezont fut az ETO FC. A győri csapat 23 forduló után három pont előnnyel vezeti az NB I tabelláját a címvédő Ferencváros előtt, valamint a Magyar Kupában negyeddöntős az együttes. Az ETO legközelebb szombaton lép pályára, az Újpestet fogadja, majd szintén hazai környezetben vívja a Kecskemét elleni kupameccset, utóbbira vonatkozik az MLSZ büntetése.

Az ETO eddig szinte erőn felül teljesít (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Pénzbüntetést és szektorbezárást kapott az ETO az MLSZ-től

Ahogy a Magyar Labdarúgó-szövetség február 24-i fegyelmi határozatai között olvasható, a FEB az ETO FC-t az FTC elleni mérkőzéssel kapcsolatban „szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai és pirotechnika használata miatt” pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. Fizetnie kell a győri klubnak a Videoton FC Fehérvár elleni mérkőzéssel kapcsolatban „szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai, pirotechnika használata miatt” is, ráadásul a sorozat következő fordulójára szektorbezárással büntette a bizottság az ETO FC-t.

Távolról sem az ETO az egyetlen magyar csapat, amely szurkolói magatartása miatt bűnhödik, a ZTE, az Újpest, a Ferencváros, a Videoton, a Vasas, a Kisvárda és a Paks is pénzbüntetést kapott, utóbbit felfüggesztett szektorbezárással is sújtotta az MLSZ bizottsága.

Nyílt levélben szólt szurkolóihoz a győri klub

Az MLSZ határozatára reagálva a győri klub nyílt levélben a szurkolóihoz fordult. Az ETO FC által kommunikált közleményt változtatás nélkül közöljük:

„A futball szenvedély. Összetartozás. Közösség. Ugyanakkor tisztelet, felelősségvállalás és hitelesség kérdése is. Éppen ezért különösen fájdalmas és elfogadhatatlan számunkra, hogy a legutóbbi Mol Magyar Kupa-mérkőzésen olyan rasszista, gyűlöletkeltő és obszcén megnyilvánulások hangzottak el a lelátón, amelyek súlyosan sértik mindazt, amit klubunk képvisel. Az MLSZ iránymutatása egyértelmű, és ezzel összhangban klubunk vezetése, játékosai és szakmai stábja is világos álláspontot képvisel: a rasszizmusnak, a gyűlöletkeltésnek és a sportszerűtlen szurkolói magatartásnak nincs helye sem a pályán, sem a lelátón. A fegyelmi döntés értelmében a soron következő hazai Mol Magyar Kupa-mérkőzésen a Stadion Q-szektora zárva tart. Ezen felül klubunk súlyos pénzbüntetést is kapott. Ez nem pusztán szankció, hanem figyelmeztetés is: a tetteknek következményei vannak, és a felelősség közös. Egy klubot nemcsak a játékosok és a klub dolgozói képviselik, hanem a szurkolók is. Legalább ilyen fontos az is, hogyan viselkedünk egymással, milyen közösséget építünk, és milyen példát mutatunk a jövő generációinak. Most a szurkolói közösség felelőssége is, hogy tanulással és változással közösen erősítsük klubunkat. A tisztelet nem választás kérdése. Alapkövetelmény. Ennek az útnak elengedhetetlen része az egymás iránti tisztelet, a hitelesség, a felelősségvállalás és a közösséghez méltó viselkedés. Új korszakot építünk – nemcsak a pályán, hanem azon kívül is.”



