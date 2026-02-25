Sokkoló baleset Dunaharasztin, zebrán ütöttek el egy biciklist + videó

Ijesztő baleset történt a napokban Dunaharasztin, ami mutatja, hogy egy kis figyelmetlenség milyen könnyen bajhoz vezethet – kommentálta a videón látható esetet a Pest vármegyei rendőrség. Egy járdán várakozó kerékpáros át akart kelni a település egyik zebráján, és miután a szemből érkező BYD megállt átengedni, elkezdte az átkelést. Csakhogy a fedélzeti kamerás autó előtt haladó Volkswagen vezetője nem vette észre a szándékát, és elütötte. Mint a rendőrségi közleményből kiderült, a biciklis nem szerzett súlyos sérüléseket (könnyebbeket minden bizonnyal igen), a VW sofőrje ellen pedig eljárás indult. Bonyolíthatja ugyanakkor a jogi helyzetet, hogy a pórul járt fél nem gyalogosan áttolta a bringát a zebrán, hanem felülve áttekert vele, ami a hatályos KRESZ szerint nem jogosít fel elsőbbségre (az új tervezetben ez a szabály megváltozhat), még ha mindez nem is mentség az autós hibázására.