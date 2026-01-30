wintermantel zsoltgyalogosbudapest műhelykresz

Biztonság vagy káosz? Ez változik valójában a KRESZ-ben

Az elmúlt hetekben számos félrevezető állítás jelent meg a KRESZ tervezett módosításával kapcsolatban, különösen a gyalogosokat, kerékpárosokat és rollereseket érintő szabályokról. A közösségi médiában és egyes ellenzéki megszólalásokban „járdán parkoló autók”, „fülhallgatóért büntetett gyalogosok” és „balkáni közlekedési állapotok” víziója rajzolódott ki. A valóság azonban jóval árnyaltabb – és sok szempontból éppen a biztonságot szolgálja.

Gábor Márton
2026. 01. 30. 15:26
Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium
Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint a KRESZ átfogó módosítása régóta esedékes volt.

Budapest, 2020. május 23. Biciklis halad a fővárosi Nagykörúton kialakított ideiglenes kerékpársávon 2020. május 23-án. MTI/Mónus Márton
Fotó: MTI/Mónus Márton

A tervezett változtatások ugyanis több olyan kérdést szabályoznának, amelyekre eddig nem voltak egyértelmű válaszok.

A KRESZ alapjai csaknem ötven éve születtek. Bár azóta számos kisebb módosítás történt, a közlekedés világa gyökeresen átalakult: új járműtípusok jelentek meg, megváltoztak a közlekedési szokások, és a technológia is sokat fejlődött. Ezt a jogszabályoknak is követniük kell

 – mondta. A szakértő szerint a tervezett módosításnak három fő mozgatórugója van:

  • alkalmazkodás a technikai fejlődéshez – ilyen például az elektromos rollerek és más mikromobilitási eszközök szabályozása;
  • életszerűbb szabályozás – a mindennapi közlekedési gyakorlat pontosabb lekövetése;
  • a közlekedésbiztonság növelése, különösen a védtelenebb közlekedők esetében.

Mit jelent mindez a gyalogosoknak és kerékpárosoknak?

A tervezet több, régóta vitatott kérdést is rendezne. 

Kerékpározás járdán:
Általánosan továbbra sem engedélyezett, de ha nincs kerékpárút vagy az nem használható, akkor legfeljebb 10 kilométeres óránkénti sebességgel, a gyalogosok zavarása nélkül megengedett lenne.

Zebrán való áthaladás biciklivel:
A jövőben nem kellene feltétlenül leszállni – szintén legfeljebb 10 kilométeres óránkénti sebességgel át lehetne gurulni. Fontos azonban: ilyenkor a bringásoknak nem jár automatikusan elsőbbség, szemben a gyalogosokkal, akiket viszont az elsőbbség a zebrán megillet.

Előresorolás piros lámpánál:
Kerékpárosok és segédmotorosok jobbról vagy középen, motorosok balról vagy középen előremehetnének a kocsisor mellett, legfeljebb 25 kilométeres óránkénti sebességgel.

Oldaltávolság előzéskor:
50 kilométeres óránkénti sebesség alatt minimum egy méter, felette minimum másfél méter lenne kötelező gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek mellett.

Iskolák és óvodák környéke:
Új „fokozott óvatosságú övezet” jönne létre sebességcsökkentéssel és szigorúbb szabályokkal.

Elektromos rollerek: végre egyértelmű szabályok

Wintermantel Zsolt kiemelte: a rollerek eddig jogi szürkezónában mozogtak, ez most változik.

  • a kis teljesítményű, maximum 25 kilométeres óránkénti sebességre alkalmas rollerek esetében a jogszabály rögzíti, hogy azt a legalább 12. életévét betöltő személy vezetheti, de számára is kötelező a bukósisak.
  • a nagyobb teljesítményű, 25 kilométeres óránkénti sebességnél nagyobb teljesítmére képes rollerek (maximum 45 kilométeres óránkénti sebesség) vezetőire a segédmotoros kerékpár szabályai vonatkoznak. Ezeket a rollereket csak azok vezethetik, akik betöltötték 14. életévüket.

Ezek az eszközök valós baleseti kockázatot jelentenek, ezért fontos volt a pontos kategorizálás

 – tette hozzá. 

A legtöbb indulatot kiváltó állítás szerint „mostantól bárki parkolhat a járdán”. Ez azonban nem igaz.

Parkolni továbbra is csak ott lehet, ahol azt külön tábla engedélyezi. Ez nem változik. Ami új elem: az »utascsere« fogalma. Ez legfeljebb egy percre engedné meg a megállást buszöbölben, taxiállomáson, kerékpársáv mellett vagy akár járdán, ha ezzel senkit nem zavar a megálló jármű

– jelentette ki Wintermantel.

Szintén nagy felháborodást okozott, hogy a tervezet szerint tilos lenne mobilozni vagy fülhallgatót használni a zebrán és vasúti átjáróban.

 Ez nem »gyalogosellenes intézkedés«, hanem baleset-megelőzés. Rengeteg súlyos eset történt már figyelmetlenség miatt. A közlekedés veszélyes üzem, mindenkinek figyelnie kell

 – jelentette ki Wintermantel. A szakember szerint a tervezet nem szentírás, hiszen jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll.

Lehet róla vitatkozni, lehet rajta javítani. De a rémhírkeltés nem segít. Ha valakinek jobb javaslata van, tegye le az asztalra

 – a törvényalkotók nyitottak a szakmai érvekre. Wintermantel hangsúlyozta, a módosítás célja nem a káosz, hanem egy biztonságosabb, modernebb és életszerűbb közlekedési rendszer kialakítása – gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek és autósok számára egyaránt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium)


