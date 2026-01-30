Biztonság vagy káosz? Ez változik valójában a KRESZ-ben

Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint a KRESZ átfogó módosítása régóta esedékes volt.
A tervezett változtatások ugyanis több olyan kérdést szabályoznának, amelyekre eddig nem voltak egyértelmű válaszok.
A KRESZ alapjai csaknem ötven éve születtek. Bár azóta számos kisebb módosítás történt, a közlekedés világa gyökeresen átalakult: új járműtípusok jelentek meg, megváltoztak a közlekedési szokások, és a technológia is sokat fejlődött. Ezt a jogszabályoknak is követniük kell
– mondta. A szakértő szerint a tervezett módosításnak három fő mozgatórugója van:
- alkalmazkodás a technikai fejlődéshez – ilyen például az elektromos rollerek és más mikromobilitási eszközök szabályozása;
- életszerűbb szabályozás – a mindennapi közlekedési gyakorlat pontosabb lekövetése;
- a közlekedésbiztonság növelése, különösen a védtelenebb közlekedők esetében.
Mit jelent mindez a gyalogosoknak és kerékpárosoknak?
A tervezet több, régóta vitatott kérdést is rendezne.
Kerékpározás járdán:
Általánosan továbbra sem engedélyezett, de ha nincs kerékpárút vagy az nem használható, akkor legfeljebb 10 kilométeres óránkénti sebességgel, a gyalogosok zavarása nélkül megengedett lenne.
Zebrán való áthaladás biciklivel:
A jövőben nem kellene feltétlenül leszállni – szintén legfeljebb 10 kilométeres óránkénti sebességgel át lehetne gurulni. Fontos azonban: ilyenkor a bringásoknak nem jár automatikusan elsőbbség, szemben a gyalogosokkal, akiket viszont az elsőbbség a zebrán megillet.
Előresorolás piros lámpánál:
Kerékpárosok és segédmotorosok jobbról vagy középen, motorosok balról vagy középen előremehetnének a kocsisor mellett, legfeljebb 25 kilométeres óránkénti sebességgel.
Oldaltávolság előzéskor:
50 kilométeres óránkénti sebesség alatt minimum egy méter, felette minimum másfél méter lenne kötelező gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek mellett.
Iskolák és óvodák környéke:
Új „fokozott óvatosságú övezet” jönne létre sebességcsökkentéssel és szigorúbb szabályokkal.
Elektromos rollerek: végre egyértelmű szabályok
Wintermantel Zsolt kiemelte: a rollerek eddig jogi szürkezónában mozogtak, ez most változik.
- a kis teljesítményű, maximum 25 kilométeres óránkénti sebességre alkalmas rollerek esetében a jogszabály rögzíti, hogy azt a legalább 12. életévét betöltő személy vezetheti, de számára is kötelező a bukósisak.
- a nagyobb teljesítményű, 25 kilométeres óránkénti sebességnél nagyobb teljesítmére képes rollerek (maximum 45 kilométeres óránkénti sebesség) vezetőire a segédmotoros kerékpár szabályai vonatkoznak. Ezeket a rollereket csak azok vezethetik, akik betöltötték 14. életévüket.
Ezek az eszközök valós baleseti kockázatot jelentenek, ezért fontos volt a pontos kategorizálás
– tette hozzá.
