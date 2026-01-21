Vége a rollerkáosznak: szigorú szabályokat hoz az új KRESZ + videó

Az új KRESZ végre rendet tesz a rollerek körül – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke elmondta: nagyon hosszú az új javaslat – több mint 150 oldal –, de összefoglalja, hogy a rollerekkel kapcsolatban mi a szabályozási terv.

Az új KRESZ szigorúan szabályozza az elektromos rollereket (Fotó: Mirkó István)

Az új KRESZ-ben két kategóriára bontják a rollereket, lesznek a lassabb elektromos rollerek, amelyek mostantól tulajdonképpen biciklik, a gyorsabbak pedig lényegében robogók lesznek. Sisak, korhatár és járdatilalom is jár velük – jelezte a fővárosi frakcióvezető. Majd ismertette: a lassabbak maximum 20, a gyorsabbak pedig maximum 45 kilométer/órával mehetnek. Valamint 12, illetve 14 éves korhatárhoz van kötve a használatuk.

További szabály, hogy csak egyedül lehet őket használni, illetve tilos akkor használni őket, hogyha valaki alkoholt ivott

– emelte ki Szentkirályi Alexandra.

A rollerezés még biztonságosabb lesz, hiszen a lassabbaknál ezentúl kell majd kerékpáros sisak, a gyorsabbaknál pedig bukósisak. Emellett mostantól a rolleresek is védett közlekedőknek számítanak, így az egy-másfél méteres oldaltávolságot kell tartaniuk az autósoknak.

A frakcióvezető a részleteket ismertetve közölte: a lassú roller, amely kerékpárnak számít majd, az maximum 25 kilométer/órával mehet és nem haladhatja meg az ezer watt teljesítményt. Erre a rollertípusra a biciklis bukósisak lesz a kötelező és a kerékpárúton, az úttesten és a kijelölt övezetekben közlekedhet majd. Ezzel szemben a gyors roller 25 kilométer/óra felett is mehet, de maximum 45 kilométer/órával, valamint teljesítménye meghaladhatja az ezer wattot. Erre a nagy teljesítmény miatt már rendes bukósisak fog kelleni, illetve nem közlekedhet majd máshol, csak kizárólag az úttesten.