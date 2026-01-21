elektromos rollerKRESZroller

Vége a rollerkáosznak: szigorú szabályokat hoz az új KRESZ + videó

Eltűnnek a járdán szlalomozva száguldozó elektromos rollerek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 17:45
Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új KRESZ végre rendet tesz a rollerek körül – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke elmondta: nagyon hosszú az új javaslat – több mint 150 oldal –, de összefoglalja, hogy a rollerekkel kapcsolatban mi a szabályozási terv.

20220624 BudapestVárosi közlekedés illusztráció fotó: Mirkó István (MI)Magyar Nemzetképen: Lime, elektromos roller KRESZ
Az új KRESZ szigorúan szabályozza az elektromos rollereket (Fotó: Mirkó István)

Az új KRESZ-ben két kategóriára bontják a rollereket, lesznek a lassabb elektromos rollerek, amelyek mostantól tulajdonképpen biciklik, a gyorsabbak pedig lényegében robogók lesznek. Sisak, korhatár és járdatilalom is jár velük – jelezte a fővárosi frakcióvezető. Majd ismertette: a lassabbak maximum 20, a gyorsabbak pedig maximum 45 kilométer/órával mehetnek. Valamint 12, illetve 14 éves korhatárhoz van kötve a használatuk.

További szabály, hogy csak egyedül lehet őket használni, illetve tilos akkor használni őket, hogyha valaki alkoholt ivott

– emelte ki Szentkirályi Alexandra.

A rollerezés még biztonságosabb lesz, hiszen a lassabbaknál ezentúl kell majd kerékpáros sisak, a gyorsabbaknál pedig bukósisak. Emellett mostantól a rolleresek is védett közlekedőknek számítanak, így az egy-másfél méteres oldaltávolságot kell tartaniuk az autósoknak.

A frakcióvezető a részleteket ismertetve közölte: a lassú roller, amely kerékpárnak számít majd, az maximum 25 kilométer/órával mehet és nem haladhatja meg az ezer watt teljesítményt. Erre a rollertípusra a biciklis bukósisak lesz a kötelező és a kerékpárúton, az úttesten és a kijelölt övezetekben közlekedhet majd. Ezzel szemben a gyors roller 25 kilométer/óra felett is mehet, de maximum 45 kilométer/órával, valamint teljesítménye meghaladhatja az ezer wattot. Erre a nagy teljesítmény miatt már rendes bukósisak fog kelleni, illetve nem közlekedhet majd máshol, csak kizárólag az úttesten.

Ami közös a két kategóriában, hogy tilos lesz velük utast szállítani, járdán száguldozni, utánfutót vontatni, vagy alkoholfogyasztás után használni.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu