KRESZtilalomtáblaközlekedéselőzés

Életszerűbb és logikusabb lesz a réginél az új KRESZ

Megszűnnek az autósiskolában bemagolt furcsa fogalmak, és új engedmények várhatók – de fontos tiltások is.

2026. 01. 20. 14:30
Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fél évszázad után gyökeres megújuláson megy keresztül a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása, vagyis a KRESZ. Mint Lázár János bejelentette, az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervek bevonásával, 1500 javaslatot feldolgozva, a biztonságra, a forgalom megváltozott dinamikájára és a kor kihívásaira (köztük a mikromobilitásra) reagálva készült el az új jogszabály tervezete, melyet most társadalmi egyeztetésre bocsátanak. Korábbi cikkünkben bemutattuk a sebességhatárok változásait, most essék szó – elsősorban az autósok szemszögéből – néhány további fontos újításról. 

Nyakatekert elnevezések helyett életszerű fogalmak 

A várakozást az új KRESZ tervezetében már parkolásnak hívják, és már az ötperces szabály sem lesz érvényes (korábban öt percen belül megállásnak, öt percen túl várakozásnak számított, ha állt egy autó). Ezután a megállás fogalma akkor valósul meg, ha a jármű nem vesz részt a forgalomban, de a közelében maradunk, például pakolunk a csomagtartóba vagy utasra várunk. Ezzel kapcsolatban egy új fogalom is megjelent, az utascsere, ami azt jelenti, hogy egy ki- és beszállás idejére (legfeljebb egy percre) azokon a helyeken is meg lehet állni, ahol amúgy tilos parkolni, például buszöbölben vagy járdára felállva.

Fotó: BKK

A közérthetőséget segíti, hogy a mezőgazdasági vontatót traktornak, a segédmotoros kerékpárt robogónak hívják az új KRESZ tervezetében. Már a „kijelölt gyalogos átkelő” sem szerepel a tervezetben, helyette a mindenki által érthető „zebra” kifejezést alkalmazzák. Szintén megkönnyíti a KRESZ értelmezését, hogy „forgalomirányító fényjelző készülék” helyett közúti jelzőlámpa szerepel a szövegben.

Mostantól előzésnek csak az számít, ha kétszer egysávos úton, a felezővonalat átlépve kerül ki valaki egy másik járművet. Ha többsávos úton megyünk el valaki mellett, azt az új KRESZ „mellette elhaladásnak” hívja, és bizonyos esetekben – például háromsávos úton – jobbról is engedélyezett lesz (megfelelő elővigyázatossággal), ha a középső sávban valaki indokolatlanul lassan halad. Sőt, kétszer egysávos úton, ha rendkívül lassan közlekedő – esetleg műszaki hibás – jármű halad előttünk, akkor a záróvonalat átlépve is meg lehet majd előzni. A „párhuzamos közlekedésre alkalmas út” fogalma sem szerepel már a KRESZ tervezetében.

Fotó: Police.hu

Néhány érdekes új szabályozás a logika jegyében

  • Egyszerűbb LPÖ-rendelkezés

Lakó-pihenő övezetbe (LPÖ) korábban egy hosszú felsorolás szabályozta, hogy ki hajthat be, az új KRESZ tervezete viszont egyszerűen azt írja elő, hogy a célforgalom szabályai érvényesek az ilyen területeken.

  • Könnyítés a dugóban autózóknak

Mostantól a buszsáv is használható besorolásra, de csak akkor, ha a nagy forgalom miatt nem lehet közvetlenül a forgalmi sávba sorolni, és meg kell várni, hogy valaki beengedjen minket.

  • Tilos a büntetőfékezés

Szerepel a tervezetben, hogy a járművezető csak a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében fékezhet a forgalom normális menetében szokásosnál nagyobb intenzitással. Tilos a közlekedésben részt vevőket a szokásosnál nagyobb intenzitású fékezéssel vagy vészfékezéssel hirtelen lassításra vagy megállásra kényszeríteni, ha nincs olyan jól látható, a közlekedéssel összefüggő körülmény, amely ezt szükségessé teszi. 

  • Új irányjelzési szabályok

Az új KRESZ terveztébe bekerült, hogy kanyarodásra felkészülve már a fékezés megkezdése előtt ki kell tenni az irányjelzőt, hogy a mögöttünk haladóknak legyen ideje felkészülni arra, hogy hamarosan lassítani fogunk.

  • Kék villogós rendelkezések

Akkor is elsőbbséget kell majd adni a megkülönböztető jelzéssel haladó jármű (pl. mentő) számára, ha az csak fényjelzéssel közlekedik, és megkülönböztető hangjelzést nem bocsát ki.

  • Kerékpáros biztonságos előzése

Az új KRESZ tervezete szerint 1,5 métert távolságot kell tartani a gépkocsikkal, miközben kerékpárost előzünk.

  • Vége a büntetlen farolásnak

Az új tervezet szerint a járművezetőnek tilos a járművet szándékosan csúsztatnia, sodródtatnia, a rendeltetésnek megfelelő biztonságos talajkapcsolatot megszüntetnie, vagy a menetbiztonságot más módon hátrányosan befolyásolnia. Magyarán, tilos lesz a driftelés és a kézifékes fordulás.

Az új KRESZ elfogadása után alapelvvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben Fotó: Hatlaczki Balazs
Fotó: Hatlaczki Balazs


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A világ, ahol minden rossz

Bayer Zsolt avatarja

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu