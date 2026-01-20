Életszerűbb és logikusabb lesz a réginél az új KRESZ

Fél évszázad után gyökeres megújuláson megy keresztül a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása, vagyis a KRESZ. Mint Lázár János bejelentette, az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervek bevonásával, 1500 javaslatot feldolgozva, a biztonságra, a forgalom megváltozott dinamikájára és a kor kihívásaira (köztük a mikromobilitásra) reagálva készült el az új jogszabály tervezete, melyet most társadalmi egyeztetésre bocsátanak. Korábbi cikkünkben bemutattuk a sebességhatárok változásait, most essék szó – elsősorban az autósok szemszögéből – néhány további fontos újításról.

Nyakatekert elnevezések helyett életszerű fogalmak

A várakozást az új KRESZ tervezetében már parkolásnak hívják, és már az ötperces szabály sem lesz érvényes (korábban öt percen belül megállásnak, öt percen túl várakozásnak számított, ha állt egy autó). Ezután a megállás fogalma akkor valósul meg, ha a jármű nem vesz részt a forgalomban, de a közelében maradunk, például pakolunk a csomagtartóba vagy utasra várunk. Ezzel kapcsolatban egy új fogalom is megjelent, az utascsere, ami azt jelenti, hogy egy ki- és beszállás idejére (legfeljebb egy percre) azokon a helyeken is meg lehet állni, ahol amúgy tilos parkolni, például buszöbölben vagy járdára felállva.

Fotó: BKK

A közérthetőséget segíti, hogy a mezőgazdasági vontatót traktornak, a segédmotoros kerékpárt robogónak hívják az új KRESZ tervezetében. Már a „kijelölt gyalogos átkelő” sem szerepel a tervezetben, helyette a mindenki által érthető „zebra” kifejezést alkalmazzák. Szintén megkönnyíti a KRESZ értelmezését, hogy „forgalomirányító fényjelző készülék” helyett közúti jelzőlámpa szerepel a szövegben.

Mostantól előzésnek csak az számít, ha kétszer egysávos úton, a felezővonalat átlépve kerül ki valaki egy másik járművet. Ha többsávos úton megyünk el valaki mellett, azt az új KRESZ „mellette elhaladásnak” hívja, és bizonyos esetekben – például háromsávos úton – jobbról is engedélyezett lesz (megfelelő elővigyázatossággal), ha a középső sávban valaki indokolatlanul lassan halad. Sőt, kétszer egysávos úton, ha rendkívül lassan közlekedő – esetleg műszaki hibás – jármű halad előttünk, akkor a záróvonalat átlépve is meg lehet majd előzni. A „párhuzamos közlekedésre alkalmas út” fogalma sem szerepel már a KRESZ tervezetében.