Hosszú évek után megváltozhatnak a sebességhatárok Magyarországon

Alapvetően nem módosulnak ugyan a régi előírások (városban 50 km/h, országúton 90 km/h, autóúton 110 km/h, autópályán 130 km/h) a személyautókra, a motorkerékpárokra és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó teherautókra vonatkozóan, ám fontos újdonság, hogy az útkezelőknek már lehetőségük van ezeknél magasabb sebességhatárt is kijelölni: így lehetnek olyan autópálya-szakaszok, ahol akár 140 km/h-val, és lehetnek olyan autóutak, ahol akár 120 km/h-val is lehet majd szabályosan közlekedni. Ezzel párhuzamosan az új KRESZ-ben 60-ról 70 km/h-ra emelik az autópályára előírt minimális sebességet, olyan járművel nem lehetne majd felhajtani, amely nem képes tartósan erre a tempóra.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az új KRESZ tervezete ezenfelül felemeli a tehergépkocsik, a buszok és az utánfutót vontatók sebességhatárát 80-ról 90 km/h-ra autópályán, autóúton és lakott területen kívüli országutakon egyaránt. Ennek célja a sebességkülönbségből adódó torlódások és előzések csökkentése. Buszokkal akár 100 km/h is megengedett, ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla 90 km/óra megengedett legnagyobb sebességnél többet jelez. Lakott területen kívül, és azon belül – ha a sebességhatár több mint 50 km/h – akkor arra alkalmas traktorral (már nem mezőgazdasági vontató az elnevezés) akár 60 km/h-val is lehet majd menni, függetlenül attól, hogy húz-e maga után pótkocsit.

Új sebességhatár a járdán és kerékpárúton

A járdán és egyéb gyalogoslétesítményeken közlekedőknek – a villamos kivételével – a mindenkori gyalogosforgalomhoz igazodva, de legfeljebb 10 km/h sebességgel szabad közlekedniük, és figyelembe kell venniük a gyalogosközlekedésre vonatkozó közúti jelzéseket. A kerékpáros létesítményeken közlekedőknek a mindenkori kerékpárosforgalomhoz igazodva, de legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad közlekedniük, egyéb esetekben a járműközlekedés általános szabályai szerint meghatározott sebességgel.

Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek

Ezeken felül általános sebességhatár vonatkozna:

– a kis teljesítményű motoros rollerre (20 km/h) – csak 12 éven felüliek vezethetnék, minimum kerékpáros fejvédővel.

– nagy teljesítményű motoros rollerre (45 km/h) – csak 14 éven felüliek vezethetnék, motoros bukósisakkal.

– a kétkerekű robogóra (45 km/h).