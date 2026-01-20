autós hírKRESZsebességhatárgyorshajtás

Hosszú évek után megváltozhatnak a sebességhatárok Magyarországon

Az új KRESZ tervezete nemcsak az autókra, hanem a teherautókra, buszokra, sőt az e-rollerekre is vonatkozik.

2026. 01. 20. 13:08
Fotó: Heves Megyei Hírlap
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alapvetően nem módosulnak ugyan a régi előírások (városban 50 km/h, országúton 90 km/h, autóúton 110 km/h, autópályán 130 km/h) a személyautókra, a motorkerékpárokra és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó teherautókra vonatkozóan, ám fontos újdonság, hogy az útkezelőknek már lehetőségük van ezeknél magasabb sebességhatárt is kijelölni: így lehetnek olyan autópálya-szakaszok, ahol akár 140 km/h-val, és lehetnek olyan autóutak, ahol akár 120 km/h-val is lehet majd szabályosan közlekedni. Ezzel párhuzamosan az új KRESZ-ben 60-ról 70 km/h-ra emelik az autópályára előírt minimális sebességet, olyan járművel nem lehetne majd felhajtani, amely nem képes tartósan erre a tempóra.

kresz
Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az új KRESZ tervezete ezenfelül felemeli a tehergépkocsik, a buszok és az utánfutót vontatók sebességhatárát 80-ról 90 km/h-ra autópályán, autóúton és lakott területen kívüli országutakon egyaránt. Ennek célja a sebességkülönbségből adódó torlódások és előzések csökkentése. Buszokkal akár 100 km/h is megengedett, ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla 90 km/óra megengedett legnagyobb sebességnél többet jelez. Lakott területen kívül, és azon belül – ha a sebességhatár több mint 50 km/h – akkor arra alkalmas traktorral (már nem mezőgazdasági vontató az elnevezés) akár 60 km/h-val is lehet majd menni, függetlenül attól, hogy húz-e maga után pótkocsit.

Új sebességhatár a járdán és kerékpárúton

A járdán és egyéb gyalogoslétesítményeken közlekedőknek – a villamos kivételével – a mindenkori gyalogosforgalomhoz igazodva, de legfeljebb 10 km/h sebességgel szabad közlekedniük, és figyelembe kell venniük a gyalogosközlekedésre vonatkozó közúti jelzéseket. A kerékpáros létesítményeken közlekedőknek a mindenkori kerékpárosforgalomhoz igazodva, de legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad közlekedniük, egyéb esetekben a járműközlekedés általános szabályai szerint meghatározott sebességgel.

Prága, 2025. október 21. Bérelhető elektromos rollerrel utazik egy férfi Prágában 2025. október 21-én. Prága városvezetése az előző napon úgy döntött, hogy 2026. január elsejétől betiltják az elektromos rollereket a cseh fővárosban. MTI/EPA/Martin Divisek
Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek

Ezeken felül általános sebességhatár vonatkozna:
– a kis teljesítményű motoros rollerre (20 km/h) – csak 12 éven felüliek vezethetnék, minimum kerékpáros fejvédővel.
– nagy teljesítményű motoros rollerre (45 km/h) – csak 14 éven felüliek vezethetnék, motoros bukósisakkal.
– a kétkerekű robogóra (45 km/h).

Mindegyik fenti jármű vezetőjére érvényes alkoholfogyasztás terén a zéró tolerancia.

Már a büntetőfékezés tilalma is bekerült a KRESZ-be

Szerepel a tervezetben, hogy a járművezető csak a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében fékezhet a forgalom normális menetében szokásosnál nagyobb intenzitással. Tilos a közlekedésben részt vevőket a szokásosnál nagyobb intenzitású fékezéssel vagy vészfékezéssel hirtelen lassításra vagy megállásra kényszeríteni, ha nincs olyan jól látható, a közlekedéssel összefüggő körülmény, amely ezt szükségessé teszi.
További újítás, hogy a cipzárelv alkalmazása is bekerülne a törvénybe, tehát elfogyó sávoknál nem az udvariasság szempontjai lennének mérvadók, hanem azt pontosan szabályozná az előírás.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A világ, ahol minden rossz

Bayer Zsolt avatarja

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu